ฟิวเจอร์พาร์คจับมือสภากาชาดไทย เปิด Fixed Station รับบริจาคโลหิตแห่งแรกในศูนย์การค้า

“ฟิวเจอร์ให้ใจ” ยกระดับจากหน่วยรับบริจาคเคลื่อนที่สู่ศูนย์รับบริจาคถาวร เปิดบริการทุกวัน รองรับ 150–180 คนต่อวัน เพิ่มช่องทางเข้าถึงโลหิตสำรองสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ
รายงานข่าวจาก บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด เปิดเผยว่า ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ ได้ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ต่อยอดการคืนประโยชน์ให้สังคม ด้วยการเดินหน้าสร้างสังคมแห่งการให้ภายใต้โครงการ “ฟิวเจอร์ให้ใจ” โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ (Fixed Station) พร้อมเปิด “ห้องรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย” อย่างเป็นทางการ
หน่วยรับบริจาคโลหิตดังกล่าวถือเป็น Fixed Station แห่งแรกที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์การค้าในจังหวัดปทุมธานี โดยมีเป้าหมายเพิ่มช่องทางให้ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี พื้นที่กรุงเทพฯ ตอนเหนือ และจังหวัดใกล้เคียง สามารถเข้าถึงการบริจาคโลหิตได้สะดวกและต่อเนื่องตลอดทั้งปี พร้อมสนับสนุนการเพิ่มปริมาณโลหิตสำรองสำหรับใช้รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ
พิธีลงนามได้รับเกียรติจาก นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย และ นางสาวจิตตินันท์ หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการร่วม – กลุ่มงานธุรกิจ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ ร่วมลงนาม โดยมี นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี, รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และนายดนัยธนิต พิศาลบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พูลผล จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ก่อนประกอบพิธีเปิดห้องรับบริจาคโลหิตอย่างเป็นทางการ
นางสาวจิตตินันท์ กล่าวว่า ฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์มีความร่วมมือกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในการสนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี การจัดตั้ง Fixed Station ครั้งนี้จึงเป็นการยกระดับความร่วมมือจากหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่สู่หน่วยรับบริจาคประจำที่ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริจาคโลหิตได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น
“ห้องรับบริจาคโลหิตแห่งนี้จะเป็นพื้นที่แห่งการให้ที่ช่วยส่งต่อความช่วยเหลือ ความหวัง และโอกาสในการมีชีวิตแก่ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวทางของโครงการ ‘ฟิวเจอร์ให้ใจ’ ที่มุ่งสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน”
ด้านนายเตช กล่าวว่า การจัดตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายเครือข่ายการจัดหาโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการบริจาคโลหิตได้สะดวกมากขึ้น
ความร่วมมือจากภาคเอกชนจะช่วยเสริมความมั่นคงของปริมาณโลหิตสำรองสำหรับใช้รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ ทั้งในภาวะปกติและช่วงที่เกิดภาวะขาดแคลนโลหิต พร้อมสะท้อนถึงพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการสร้างสังคมแห่งการให้
ขณะที่ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ กล่าวว่า Fixed Station แห่งนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการบริจาคโลหิตสำหรับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ตอนเหนือ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียง โดยเปิดให้บริการทุกวัน ช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาและการเดินทาง และเพิ่มศักยภาพในการจัดหาโลหิตสำรองสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ
สำหรับ ห้องรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ฝั่งอีสต์ สเปลล์ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 12.00–18.00 น. ยกเว้นวันที่ 1 มกราคมของทุกปี ภายในมีเตียงรับบริจาคโลหิต 7 เตียง สามารถรองรับผู้บริจาคได้ประมาณ 150–180 คนต่อวัน
การเปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ครั้งนี้ จึงเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถบริจาคโลหิตได้อย่างสะดวกและสม่ำเสมอ พร้อมร่วมเสริมความมั่นคงของระบบโลหิตสำรองของประเทศ และส่งต่อโอกาสในการรักษาและการมีชีวิตให้แก่ผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตทั่วประเทศ