แสนสิริ เปิดตัวแคมเปญ "ดีลนี้เริ่ด แจกแรง แซงทุกดีล สูงสุด 1 ล้าน"เอาใจกลุ่มเรียลดีมานด์

“แสนสิริ” รุกตลาดแนวราบ ครึ่งปีหลัง ดึงอินไซต์ผู้บริโภคพัฒนาโปรโมชั่น เปิดตัวแคมเปญ "ดีลนี้เริ่ด แจกแรง แซงทุกดีล สูงสุด 1 ล้าน*” เอาใจกลุ่มเรียลดีมานด์ ตอบรับกระแสดี บ้านไม่เกิน 10 ล้าน สร้างยอดขายครึ่งปีแรก กว่า 4,000 ล้านบาท ช่วยให้ลูกค้าเป็นเจ้าของบ้านคุณภาพได้ง่ายขึ้น พร้อมลดความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแฝง และสามารถเข้าอยู่ได้จริงตั้งแต่วันแรก รับความต้องการคนยุคใหม่
นางสาวภัคพริ้ง การุญ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดโครงการแนวราบ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ผู้บริโภคยังมีความต้องการซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยจริง แต่ให้ความสำคัญกับการตัดสินใจมากขึ้น เพราะการมีบ้านเป็นการลงทุนระยะยาว หลายคนจึงกังวลถึงค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นหลังการซื้อบ้าน ทั้งค่าตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หลังโอนกรรมสิทธิ์
"แคมเปญ 'ดีลนี้เริ่ด แจกแรง แซงทุกดีล สูงสุด 1 ล้าน*’ จึงเกิดจากความเข้าใจความต้องการของลูกค้า โดยมุ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายหลังการซื้อบ้าน ให้ลูกค้าสามารถเข้าอยู่ได้จริงตั้งแต่วันแรก พร้อมได้รับความคุ้มค่าในทุกมิติ ทั้งข้อเสนอพิเศษ คุณภาพโครงการ ทำเลศักยภาพ และมาตรฐานการบริการของแสนสิริ"
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา ยังสะท้อนว่าตลาดบ้านระดับ Affordable มีความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยแสนสิริสามารถสร้างยอดขายได้กว่า 4,000 ล้านบาท ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตอกย้ำว่าดีมานด์การซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริงยังคงมีอย่างต่อเนื่อง"
จากอินไซต์ของผู้บริโภคดังกล่าว แสนสิริจึงเดินหน้าต่อยอดความสำเร็จในครึ่งปีหลังด้วยแคมเปญ
"ดีลนี้เริ่ด แจกแรง แซงทุกดีล สูงสุด 1 ล้าน"* ยกทัพโครงการบ้านและทาวน์โฮมพร้อมอยู่ 4 แบรนด์หลัก สราญสิริ เมเบิล อณาสิริ และสิริ เพลส รวมกว่า 50 โครงการ ในทำเลศักยภาพทั่วประเทศ ราคาเริ่มต้น 1.99 – 10 ล้านบาท* มอบข้อเสนอสุดพิเศษเพื่อการมีบ้านหลังใหม่ที่ครบ คุ้ม จบในที่เดียว ได้แก่:
•มอบส่วนลดและสิทธิประโยชน์สูงสุด 1,000,000 บาท*
•แจกครบพร้อมเข้าอยู่ ฟรี! เฟอร์นิเจอร์*, เครื่องใช้ไฟฟ้า*, ผ้าม่าน* และเครื่องปรับอากาศทั้งหลัง*
•ลดภาระวันโอน ฟรี! ค่าใช้จ่ายวันโอน* และ ฟรี! ค่าส่วนกลางนานสูงสุด 2 ปี*
•ข้อเสนอทางการเงินพิเศษ เลือกผ่อนเบาๆ เริ่มต้นล้านละ 1,800 บาท/เดือน นาน 1 ปี* หรือรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.5% นาน 1 ปี* พร้อมบริการปรึกษาสินเชื่อบ้านฟรีทุกโครงการ
นอกจากนี้ แสนสิริยังคงมุ่งมั่นส่งมอบมาตรฐานการอยู่อาศัยที่เหนือกว่า ด้วยการออกแบบฟังก์ชันพื้นที่ใช้สอยที่ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ การสร้างสังคมคอมมูนิตี้คุณภาพ และการบริการหลังการขาย (After-sales Service) ที่พร้อมดูแลในระยะยาว ซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญที่ทำให้แบรนด์แสนสิริได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคมาโดยตลอด
สัมผัสความคุ้มค่าและเป็นเจ้าของบ้านแนวราบคุณภาพจากแสนสิริกับแคมเปญ "ดีลนี้เริ่ด แจกแรง แซงทุกดีล" ได้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม – 30 กันยายน 2569 ครอบคลุมโครงการพร้อมอยู่ กว่า 50 โครงการ เริ่มต้น 1.99 – 10 ล้านบาท อาทิ
•สราญสิริ จตุโชติ บ้านเดี่ยวพรีเมี่ยม สไตล์ Urban Farmhouse ติดทางด่วน ส่วนกลางใหญ่ 6 ไร่ พิเศษเริ่ม 8.99 ล้าน*
รับดีลเริ่ดๆ สูงสุด 1 ล้าน* ฟรี! เฟอร์ฯ-ม่าน-แอร์ทั้งหลัง
•อณาสิริ กรุงเทพ - ปทุมธานี 2 บ้านญี่ปุ่น ฟังกชันครบ ส่วนกลางใหญ่ ใกล้ทางด่วนและสนามบิน พิเศษ 4.19 ล้าน*
รับดีลเริ่ดๆ สูงสุด 7 แสน* ฟรี! เฟอร์ฯ-ม่าน-แอร์ทั้งหลัง
•เมเบิล ประชาอุทิศ 90 บ้านเดี่ยวใหญ่ เชื่อมต่อพระราม3 สาทร พิเศษ 4.99 ล้าน*
รับดีลเริ่ดๆ สูงสุด 1 ล้าน* ฟรี! เฟอร์ฯ-ม่าน-แอร์ทั้งหลัง
•สิริ เพลส บางนา-สุวรรรภูมิ ทาวน์โฮมสไตล์ New York ส่วนกลางให้ครบ ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ
ใกล้ทางด่วนบูรพาวิถี พิเศษ 2.29 - 4 ล้าน*
รับดีลเริ่ดๆ สูงสุด 5 แสน* ฟรี! เฟอร์ฯ-ม่าน-แอร์ทั้งหลัง