TQR งวดนี้กำไรนิวไฮ บอร์ดฯ เคาะจ่ายปันผล 0.203 บ.

"ที คิว อาร์ " โชว์กำไรสุทธิ ไตรมาส 2 ทะลุ 29.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.07% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มีรายได้รวม 75.26 ล้านบาท นิวไฮต่อเนื่อง อานิสงส์รายได้จากธุรกิจหลัก ทั้ง Alternative-Traditional โดดเด่น ขณะที่ บอร์ดฯ อนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาล เป็นเงินสดในอัตรา 0.203 บาท/หุ้น เตรียมรับทรัพย์วันที่ 4 กันยายน 69 ฟากซีอีโอ "ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์" ระบุ แผนธุรกิจครึ่งปีหลัง มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รองรับ Mega Trends การใช้ยานยนต์ EV ภัยไซเบอร์ รวมถึงภัยพิบัติธรรมชาติ
นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2569 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 29.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.07% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน มีกำไรสุทธิ 20.18 ล้านบาท และมีรายได้รวม 75.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.24% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน ที่มีรายได้รวม 65.31 ล้านบาท
ขณะที่ ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2569 มีรายได้รวม 161.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.51% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 66.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.20% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน
ปัจจัยที่สนับสนุนให้รายได้และกำไรปรับเพิ่มขึ้น มาจากธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทั่วไป (Traditional Business) อาทิ ประกันภัยต่อรถยนต์ ส่วนธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business) ประกอบด้วย ประกันภัยต่อสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident and Health) ประกันภัยต่อพิเศษอื่น ๆ
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.203 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 46.69 ล้านบาท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 4 กันยายน 2569
“ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2569 และ งวด 6 เดือนแรกของปีนี้ บริษัทฯ สามารถทำผลงานออกมาได้ตามแผนงานที่วางไว้ แม้ต้องเผชิญกับปัจจัยท้าทายหลายด้าน ทั้งสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ราคาพลังงานโลกผันผวน การชะลอตัวของการบริโภค และสภาวะเศรษฐกิจในประเทศ อย่างไรก็ตาม TQR มีทีมผู้บริหารและทีมงานที่แข็งแกร่ง ประกอบกับมีการนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นผ่านการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ” นายชนะพันธุ์ กล่าว
นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR) กล่าวว่า แผนการดำเนินธุรกิจในครึ่งหลังของปี 2569 บริษัทฯ ยังคงบริหารงานรองรับ Mega Trends จากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทวีความรุนแรง การเกิดเอลนีโญ เทรนด์การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การให้ความสำคัญต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ขององค์กร เนื่องจากการนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในองค์กรเพิ่มขึ้น และประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) รวมทั้งแนวโน้มการดูแลสุขภาพของประชาชนที่สูงขึ้น
ขณะเดียวกัน TQR ร่วมกับบริษัทประกันภัยชั้นนำ มีการคิดค้น พัฒนา ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ทั้ง ประกันภัยต่อ Alternative เช่น ประกันภัยต่อสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident and Health) ประกันภัยต่อไซเบอร์ (Cyber) ในรูปแบบองค์กร (Corporate Cyber) และส่วนบุคคล (Personal Cyber) รวมถึง ประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้องกับ ESG โครงการพลังงานแสงอาทิตย์และรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เป็นต้น
ในส่วนความร่วมมือกับบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) (TQM) ยังคงเดินหน้าพัฒนาประกันภัยที่อยู่อาศัย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง