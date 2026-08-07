GUNKUL – LH Bank ลงสัญญาสินเชื่อสีเขียว 1 พันล.

กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง เดินหน้าลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด ด้วยการลงนามสัญญาสินเชื่อสีเขียว 1 พันล. กับ LH Bank หวังเดินหน้าธุรกิจรับเป้าหมาย Carbon Neutralityและ Net Zero Emissions ของประเทศ
ดร. กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริษัท บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL แจ้งว่าได้ลงนามในสัญญา กับธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank เพื่อรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืน (Sustainability-Linked Loan) มูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท ต่อยอดศักยภาพในการขับเคลื่อนโครงการพลังงานสีเขียวและโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆ ทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมทั้งสอดคล้องกับพันธกิจของ LH Bank ในการขับเคลื่อนสู่ Green Banking อย่างเต็มรูปแบบ โดยฝ่าย GUNKUL มี ดร. กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการ ในขณะที่ฝ่าย LH Bank มี นายเฉิน จิง-หมิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้าธุรกิจ เป็นผู้ร่วมลงนามในครั้งนี้
“การได้รับการสนับสนุนในรูปแบบ Sustainability-Linked Loan วงเงิน 1,000 ล้านบาทในครั้งนี้ บริษัทฯ จะสามารถนำมาต่อยอดสร้างการเติบโตจากการลงทุนและพัฒนาโครงการพลังงานสะอาดทั้งในไทยและต่างประเทศของ GUNKUL ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา ลงทุนและรอรับรู้รายได้อยู่ราวกว่า 1,400 เมกะวัตต์ อาทิ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในประเทศที่มีแผนทยอยดำเนินการเชิงพาณิชย์ช่วงปี 2570 – 2573 รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำที่ฟิลิปปินส์ ซึ่งมีกำหนดดำเนินการเชิงพาณิชย์ปลายปี 2570 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจระลอกใหม่ในการขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดในประเทศ สอดคล้องกับแผน PDP 2026 ที่จะมุ่งเน้นเพิ่มอัตราส่วนโรงไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนความมุ่งมั่นของ GUNKUL ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตอบโจทย์เป้าหมาย Net Zero ของประเทศ”
นายมาร์ค เฉิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank กล่าวว่า ธนาคารให้การสนับสนุนสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืน (Sustainability-Linked Loan) วงเงิน 1,000 ล้านบาท แก่บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เพื่อขับเคลื่อนบริการทางการเงิน เพื่อความยั่งยืนแก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดย GUNKUL เป็นผู้นำธุรกิจพลังงานสะอาดที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ LH Bank ที่พร้อมส่งเสริมการลงทุนในโครงการที่ช่วยเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สำหรับสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืน นับเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของการผนึกกำลังระหว่างภาคธุรกิจพลังงานสะอาดและสถาบันการเงิน ที่ไม่เพียงช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านเงินทุนให้กับผู้ประกอบการ แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน Thailand Taxonomy ที่สถาบันการเงินไทยหลายแห่งนำมาใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนในปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนโครงการที่สร้างผลลัพธ์เชิงบวกด้านสิ่งแวดล้อม
ความร่วมมือระหว่าง GUNKUL และ LH Bank ในครั้งนี้ สะท้อนความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบการพลังงานสีเขียวที่มีพอร์ตโฟลิโอโครงการพลังงานหมุนเวียนรวมกว่า 2,121 เมกะวัตต์ และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมพลังงานยาวนานกว่า 40 ปี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เงินทุนที่ได้รับถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในระยะยาว สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการเป็นพาร์ตเนอร์ด้านพลังงานสีเขียวและโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาค