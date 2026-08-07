TACC โกยรายได้กว่า 682 ลุยสร้าง New S-Curve

"ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ " โชว์ผลงาน Q2 รายได้จากการขาย 682.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.2% กำไรสุทธิ 104.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.9% ฟากบิ๊กบอสประเมินธุรกิจครึ่งปีหลังแนวโน้มเติบโตโดดเด่น จาก B2B และ B2C เดินหน้ารีแบรนด์องค์กร เสริมภาพลักษณ์ใหม่ พร้อมเจรจาปิดดีลลงทุนสร้าง New S-Curve ผลักดันรายได้เติบโตยั่งยืน
นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2569 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 682.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 105.2 ล้านบาท คิดเป็น 18.2% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จาการขาย 577.7 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 104.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.2 ล้านบาท หรือ 31.9% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 79.1 ล้านบาท
ขณะที่งวด 6 เดือนแรกปี 2569 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 1,321.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 213.8ล้านบาท คิดเป็น 19.3 % จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขาย 1,107.7 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 204.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.8 ล้านบาท หรือ 34.1% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 152.2 ล้านบาท
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นต่อเนื่อง ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการพัฒนาสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดร่วมกับ 7-Eleven ในฐานะ Key Strategic Partner ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการขยายฐานลูกค้าใหม่ทั้งในส่วนของ B2B และ B2C เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค พร้อมกับการบริหารจัดการต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
สำหรับทิศทางธุรกิจช่วงครึ่งปีหลัง มีแนวโน้มเติบโตโดดเด่น โดยบริษัทฯ เตรียมเปิดตัวสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งในกลุ่มธุรกิจ B2B และ B2C เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค โดยในกลุ่ม B2B จะยังคงร่วมพัฒนาเมนูเครื่องดื่มใหม่กับพันธมิตร ทั้งในกลุ่มเครื่องดื่มเย็นในโถกด และเครื่องดื่ม Non-Coffee Menu ขณะที่กลุ่ม B2C จะมุ่งขยายฐานลูกค้าและเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่ม Café Business และช่องทางจำหน่ายที่มีศักยภาพ
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการรีแบรนด์และปรับภาพลักษณ์องค์กร เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ใหม่ที่ทันสมัย น่าเชื่อถือ สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตในอนาคต พร้อมเสริมสร้างการรับรู้ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจในระยะยาว รวมถึงเดินหน้าเจรจาดีลลงทุน เพื่อสร้างการเติบโตในรูปแบบ New S-Curve และเพิ่มแหล่งรายได้ใหม่ คาดว่าจะเห็นความชัดเจนในเร็วๆ นี้