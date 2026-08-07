เตือนทองคำเสี่ยงผันผวนแรง GCAP GOLD แนะจับตาปัจจัยนอก

GCAP GOLD ชี้ตลาดทองคำจ่อแกว่งตัวแรง จับตา 2 ปัจจัยสำคัญ ทั้งความคืบหน้าการเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่าน และการประกาศตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ กำหนดทิศทางดอลลาร์และชะตาดอกเบี้ยเฟด ฝ่ายวิเคราะห์แนะจับตาโซนแนวรับสำคัญ $4,160 และหลีกเลี่ยงการไล่ราคาในช่วงที่ปรับตัวขึ้นแรง
นางสาวอารีรัตน์ มุราชัย หัวหน้านักวิเคราะห์ บริษัท จีแคป จำกัด หรือ GCAP GOLD เปิดเผยว่า ราคาทองคำในระยะนี้มีแนวโน้มผันผวน ระดับสูง พร้อมแนะจับตา 2 ปัจจัยหลัก ที่เป็นตัวกำหนดทิศทางราคา
- ความคืบหน้าการเจรจาทางการเมืองระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน: ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ที่ส่งผลโดยตรงต่อราคาน้ำมัน และการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัย
- การรายงานตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐฯ: ซึ่งเป็นดัชนีชี้ทิศทางค่าเงินดอลลาร์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล และแนวโน้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)
สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางเริ่มผ่อนคลายลงชั่วคราว หลังประธานาธิบดีทรัมป์ ระงับแผนโจมตีอิหร่านเพื่อเปิดทางให้การเจรจาดำเนินต่อ ล่าสุดสหรัฐฯ เปิดเผยว่า สหรัฐฯและอิหร่านอาจบรรลุข้อตกลงเปิดช่องแคบฮอร์มุซได้ภายในสัปดาห์นี้ ความคืบหน้าดังกล่าวช่วยคลายความกังวลด้านอุปทานพลังงานและแรงกดดันเงินเฟ้อ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำในระยะสั้น
"ช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ทั่วโลกจับตามองในฐานะเส้นทางขนส่งน้ำมัน1 ใน 5 ของโลก หากการเจรจาประสบความสำเร็จ และเปิดการเดินเรือได้เต็มรูปแบบ จะช่วยคลายแรงกดดันด้านราคาพลังงานและเงินเฟ้อลง อย่างไรก็ตาม การที่อิหร่านยังไม่ตอบรับเงื่อนไขทำให้สถานการณ์ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงและพร้อมเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา"
ขณะเดียวกันสิ่งที่นักลงทุนทั่วโลกต้องจับตาคือการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์นี้ โดยตลาดคาดการณ์ว่าเดือน ก.ค. จะเพิ่มขึ้นราว 85,000 ตำแหน่งจาก 57,000 ตำแหน่งในเดือน มิ.ย. 2569 ส่วนอัตราว่างงานมีแนวโน้มทรงตัวที่ 4.2% ทั้งนี้ หากตัวเลขออกมาตามคาดหรือดีกว่าคาด เฟดอาจเดินหน้านโยบายการเงินเข้มงวด ดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้น กดดันราคาทองคำให้มีจังหวะย่อตัว ถือเป็นโอกาสในการรอสะสม แต่กรณีตัวเลขต่ำกว่าคาดจะยิ่งลดแรงกดดันต่อการขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนให้ราคาทองคำฟื้นตัวได้ต่อ
ฝ่ายวิเคราะห์ประเมินกลยุทธ์ "รอเข้าซื้อเมื่อราคาย่อตัวใกล้แนวรับ" พร้อมหลีกเลี่ยงการไล่ซื้อในช่วงที่ราคาปรับขึ้นแรง เนื่องจากราคาทองคำเพิ่งทะลุกรอบ Sideway ทำให้การเคลื่อนไหวระยะสั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีความผันผวนสูง โดยประเมินแนวรับสำคัญที่ $4,160-$4,120 หรือทองคำไทยประมาณ 64,800-64,500 บาท ซึ่งเป็นโซนที่ราคามีโอกาสย่อตัวกลับลงมารีเทสต์หลังเบรกกรอบขึ้น ขณะที่แนวต้านสำคัญอยู่ที่ $4,330-$4,365 หรือประมาณ 67,300-67,800 บาท หากราคาย่อตัวแต่ยังยืนเหนือแนวรับได้ มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม หากหลุด $4,120 ควรชะลอการเข้าซื้อและรอประเมินแนวรับถัดไป เพื่อลดความเสี่ยงจากแรงขายที่อาจเพิ่มขึ้น