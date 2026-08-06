ฝรั่งจะถอนทัพจากหุ้นไทยหรือไม่ / สุนันท์ ศรีจันทรา

3 วันทำการแล้วที่นักลงทุนต่างชาติเทขายหุ้นออกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยปรับฐานลง สวนทางกับตลาดหุ้นทั่วโลก โดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐที่พุ่งทะยานอย่างร้อนแรง สร้างสถิติสูงสุดใหม่กันเป็นว่าเล่น
ยังไม่มีใครออกมาให้เหตุผลว่า ทำไมนักลงทุนต่างชาติจึงเทขายหุ้นออก ทั้งที่สถานการณ์สงครามตะวันออกกลางคลี่คลายลง ราคาน้ำมันดิบลดลงอย่างรวดเร็ว และโบรกเกอร์ต่างชาติรวมทั้งโบรกเกอร์ไทยส่วนใหญ่ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มหุ้นไทยครึ่งปีหลัง
คำอธิบายของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์หลายคนประเมินว่า แรงขายของต่างชาติที่เกิดขึ้นนับจากต้นเดือนสิงหาคม อาจเป็นเพียงการปรับพอร์ตหรือการขายทำกำไรเท่านั้น ไม่ได้ส่งสัญญาณว่าต่างชาติจะกลับลำ หันมาเทขายถอนทุนออกจากตลาดหุ้นไทย และเชื่อว่าครึ่งปีหลังต่างชาติยังทยอยเข้ามาไล่ซื้อหุ้น
การขายหุ้นออก 3 วันติดต่อ โดยมียอดขายสุทธิรวม 7,762 ล้านบาท จะเป็นเพียงการปรับพอร์ตหรือขายทำกำไรระยะสั้นจริงหรือไม่ โดยเฉพาะการถล่มขายเมื่อวันพุธที่ผ่านมาจำนวน 6,035 ล้านบาท และฉุดให้ดัชนีทรุดลง 7.35 จุด สวนทางตลาดหุ้นทั่วโลกที่สดใส
เดือนกรกฎาคม นักลงทุนต่างชาติบุกตลาดหุ้นไทยหนัก ซื้อหุ้นต่อเนื่องติดต่อกันประมาณ 19 วันทำการ ซึ่งเป็นการซื้อหุ้นต่อเนื่องยาวนานที่สุดในรอบ 4 ปี มียอดซื้อรวมกว่า 45,000 ล้านบาท ผลักดันให้ดัชนีพุ่งทะลุขึ้นมายืนเหนือ 1,600 จุด และยอดซื้อสุทธิสะสมของนักลงทุนต่างชาติในช่วง 7 เดือนแรกปี 2569 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม มีจำนวนรวม 75,932 ล้านบาท
การกลับมาของนักลงทุนต่างชาติเป็นปัจจัยสำคัญที่ปลุกให้ตลาดหุ้นฟื้นคืนสู่ความคึกคัก ดัชนีพุ่งทะยานจากจุดปิดที่ 1,259.67 จุด เมื่อสิ้นปี 2568 ขึ้นมาแล้วกว่า 350 จุด และถ้าจะวิ่งไปต่อจนถึงเป้าหมายของโบรกเกอร์บางแห่งที่มองโลกสวย โดยคาดหมายว่าสิ้นปีนี้ดัชนีจะพุ่งไปยืนเหนือ 1,800 จุด แรงซื้อของต่างชาติยังต้องไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
ถ้าต่างชาติหยุดซื้อ หรือปรับกลยุทธ์หันมาเทขายหุ้นออก ตลาดหุ้นไทยปี 2569 คงไปไม่ถึงดวงดาว และครึ่งปีหลังอาจมีความผันผวนหรือการปรับฐานลง
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนไม่ควรตื่นตระหนกเกินเหตุ เพียงแต่ต้องจับตาความเคลื่อนไหวของนักลงทุนต่างชาติอย่างใกล้ชิด
เพราะถ้าการขายหุ้นออกในช่วง 3 วันติดต่อ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการปรับพอร์ต หรือเป็นจุดเริ่มต้นของการถอนทัพออกจากตลาดหุ้นไทย นักลงทุนในประเทศต้องปรับกลยุทธ์ ไม่รับไม้ต่อจากหุ้นที่ต่างชาติขาย หรืออาจชิงขายปาดหน้าต่างชาติ
การเทขายหุ้นกว่า 6 พันล้านบาทเมื่อวันพุธที่ผ่านมา เป็นความเคลื่อนไหวที่ไม่น่าไว้วางใจ และเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการชี้นำแนวโน้มตลาดระยะสั้น ซึ่งนักลงทุนไม่ควรมองข้าม
เพราะหุ้นที่นักลงทุนต่างชาติซื้อสะสมจำนวนรวมกว่า 66,000 ล้านบาทนับจากต้นปี หากทยอยเทขายออกมา ใครจะประเมินได้ว่าดัชนีจะถอยหลังไปตั้งหลักที่จุดใด