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ข่าวอสังหาริมทรัพย์

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เอพี ไทยแลนด์ คว้าสุดยอดรางวัล ‘Empowered Living Brand Award’

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) โดยนายกิตติเชษฐ์ สถิตย์นพชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์การตลาดองค์กรและดิจิทัล บมจ. เอพี ไทยแลนด์ เข้ารับรางวัลใหญ่ “Empowered Living Brand Award” จากเวทีประกาศรางวัล Brand Inside Awards 2026 อีกหนึ่งเครื่องชี้วัดที่สะท้อนพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภค และเป็นบทพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งของเอพีในฐานะแบรนด์ที่อยู่ในใจผู้บริโภคชาวไทย

เบื้องหลังความสำเร็จของรางวัลนี้ มาจากจุดยืนที่ชัดเจนของเอพีที่เชื่อว่า การเข้าใจชีวิตเริ่มต้นจากการมองเห็นรายละเอียดเล็กๆ ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละวัน เอพีให้ความสำคัญกับการสังเกตและทำความเข้าใจอินไซต์ของผู้คน ก่อนจะนำมาต่อยอดสู่งานออกแบบพื้นที่และฟังก์ชันอย่างพิถีพิถัน ทั้งในโครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม เพื่อให้โปรดักต์กว่า 200 โครงการในเครือเอพี ทั่วกรุงเทพฯ ปริมณฑล และทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย สามารถตอบโจทย์ความหลากหลายและรองรับทุกจังหวะชีวิตของผู้คนทุกเจเนอเรชันอย่างลึกซึ้ง

เป้าหมายสำคัญของเอพีไม่ใช่เพียงการพัฒนาและส่งมอบโครงการที่อยู่อาศัยและบริการคุณภาพ แต่คือการสร้างความผูกพันระยะยาวและมุ่งสร้างคุณค่าให้กับทั้งลูกค้า พันธมิตร และพนักงานที่มุ่งเติมเต็มให้ทุกคนได้ทำตามเป้าหมายในชีวิต  