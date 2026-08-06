SYNEX โชว์กำไรงวดนี้โต 18%-ปันผลหุ้นละ 0.10 บ.

" ซินเน็ค (ประเทศไทย) " กำไรสุทธิไตรมาส 2 และงวด 6 เดือนแรกโต 17.8% และ 17.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สูงกว่าการเติบโตของรายได้อย่างมีนัยสำคัญ พร้อมประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.10 บาทต่อหุ้น สะท้อนความสำเร็จของกลยุทธ์การยกระดับ Product Mix และการเติบโตของกลุ่ม IT Commercial และ Enterprise Solution ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสูง บริษัทฯ เดินหน้าต่อยอด New Growth Engine ทั้ง AI Infrastructure, Cloud, Energy Solution และ Device-as-a-Service ควบคู่กับการขยายความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลก
นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SYNEX เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีแรกบริษัทเดินหน้าขับเคลื่อน Business Transformation อย่างต่อเนื่อง ผ่านการยกระดับจากผู้จัดจำหน่ายสินค้าไอที สู่การเป็น Digital Infrastructure Platform เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจ AI โดยมุ่งเพิ่มสัดส่วนธุรกิจที่มีมูลค่าเพิ่ม ควบคู่กับการขยายเครือข่ายพันธมิตรเทคโนโลยีระดับโลก เพื่อสร้างการเติบโตที่มีคุณภาพในระยะยาว
สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2569 บริษัทมีกำไรสุทธิ 224 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 1.1% จากไตรมาสก่อน ขณะที่มีรายได้จากการขายและบริการ 11,810 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้งวด 6 เดือนแรกของปี 2569 บริษัทมีกำไรสุทธิ 445 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.7% และมีรายได้รวม 23,122 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนการเติบโตของกำไรในอัตราที่สูงกว่ารายได้อย่างมีนัยสำคัญ
การเติบโตดังกล่าวได้รับแรงสนับสนุนจากความต้องการสินค้าเทคโนโลยี โดยเฉพาะการขยายตัวของธุรกิจ IT Commercial และ Enterprise Solution ซึ่งเติบโต 43.1% และ 11.3% ตามลำดับ และมีสัดส่วนรายได้รวมมากกว่า 20% ของรายได้บริษัทในไตรมาส 2/2569 สอดคล้องกับความต้องการ Commercial PC การเปลี่ยนผ่านสู่ Windows 11 และ AI PC ตลอดจนการลงทุนด้าน AI Infrastructure, Cloud และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของภาครัฐและภาคเอกชน
ขณะเดียวกัน บริษัทสามารถยกระดับคุณภาพกำไรผ่านการบริหาร Product Mix ไปสู่กลุ่มสินค้าโซลูชันและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้กำไรขั้นต้นไตรมาส 2 อยู่ที่ 468 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.0% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และผลักดันอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 3.96% จาก 3.83% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน และ 3.87% ในไตรมาสก่อน เข้าใกล้เป้าหมายที่ระดับ 4.0% สำหรับปี 2569 พร้อมการเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ (Recurring Revenue) และสนับสนุนการเติบโตของคุณภาพกำไรในระยะยาว
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2569 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 19 สิงหาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 2 กันยายน 2569 สะท้อนความมุ่งมั่นในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายใต้การดำเนินงานและฐานะการเงินที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ดี ในช่วงครึ่งปีหลังบริษัทเตรียมต่อยอดการเติบโตผ่านการขับเคลื่อน New Growth Engine โดยมุ่งขยายธุรกิจ AI Infrastructure, Enterprise Solution, Cloud Platform, AI Workplace, Managed Services, Energy Infrastructure และ Device-as-a-Service เพื่อรองรับโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และสนับสนุนกลุ่มธุรกิจ Commercial และ Enterprise รองรับความต้องการของลูกค้าองค์กรและภาครัฐ
ขณะเดียวกัน บริษัทยังเดินหน้าขยายธุรกิจ Energy Solution ให้เป็นอีกหนึ่ง New Growth Engine ผ่านการสร้าง Solar Ecosystem แบบครบวงจร ล่าสุดได้ผนึกความร่วมมือกับ LONGi เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของพอร์ตผลิตภัณฑ์ และต่อยอดการให้บริการแบบ End-to-End ครอบคลุมทั้งตลาดผู้แทนจำหน่าย Modern Trade และโครงการสำหรับลูกค้าองค์กร รองรับโอกาสการเติบโตของธุรกิจพลังงานสะอาดในระยะยาว
นอกจากนี้ บริษัทได้ขยาย Ecosystem ผ่านพันธมิตรใหม่ ได้แก่ Honeywell และ MAXHUB ซึ่งจะเข้ามาเสริมพอร์ตธุรกิจในกลุ่มโซลูชันสำหรับองค์กร สอดรับแนวโน้มการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและการยกระดับการทำงานของภาคธุรกิจยุคใหม่
สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทคาดว่าจะได้รับแรงสนับสนุนจากช่วง High Season ของธุรกิจเทคโนโลยี การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ การทยอยฟื้นตัวของ Supply รวมถึงการลงทุนด้าน AI Infrastructure และ Digital Infrastructure ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยผลักดันการเติบโตของธุรกิจหลัก และต่อยอดการขยายตัวของกลุ่ม Commercial และ Enterprise อย่างต่อเนื่อง
"วันนี้ SYNEX กำลังสร้างความพร้อมของ IT Ecosystem เพื่อรองรับโลกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากเดิมที่เราเป็นผู้เชื่อมโยงแบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกมาสู่ตลาด วันนี้เรากำลังก้าวไปอีกขั้นสู่การส่งมอบสินค้า โซลูชัน และบริการในรูปแบบ As-a-Service ที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างครบวงจร เป้าหมายของเราจึงไม่ใช่เพียงการเติบโตของรายได้ แต่คือการยกระดับคุณภาพกำไร เพิ่มสัดส่วนธุรกิจที่มีมูลค่าเพิ่ม และสร้างฐานรายได้ประจำ โดยในปีนี้ตั้งเป้าผลักดันอัตรากำไรขั้นต้นสู่เป้าหมาย 4.0% และเดินหน้าสู่เป้าหมายรายได้ที่ 53,000 ล้านบาท เพื่อให้ SYNEX ก้าวสู่การเป็น No.1 IT Ecosystem ที่พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตของลูกค้า พันธมิตร และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีไทยไปพร้อมกันอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน" นางสาวสุธิดากล่าว