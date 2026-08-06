ตลท.มั่นใจ Fund Flowเข้าต่อเนื่อง -หวัง Thailand Focus ดึงทุนนอก

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มั่นใจ Fund Flow ไหลเข้าไทยต่อเนื่อง อานิสงส์ BOI- Thailand Fast Fass และมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐ หวัง THAILAND FOCUS ดึงความเชื่อมั่นนักลงทุนโลก เผยหลัง TSD ถูกแฮกข้อมูล เดินหน้ามาตรการป้องกันและระวังอย่างใกล้ชิด
นายอัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เผยว่ากระแสเงินทุนต่างชาติยังมีแนวโน้มไหลเข้าได้อย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากภายหลังการหลังเลือกตั้ง ซึ่งตัวเลข Fund Flow ไหลเข้ามาเกือบ 60,000 ล้านบาท แม้สงครามในตะวันออกกลางยังไม่สงบ โดยหากมองจากอดีตปัจจัยพื้นฐานในประเทศยังถือเป็นดึงดูดนักลงทุน เห็นได้จากตัวเลขการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ผ่านมาตรการ Fast Pass และประกอบกับนโยบายของภาครัฐที่มุ่งกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชนเพิ่มเติม
นายยอัสสเดชกล่าวว่า เมื่อเทียบอดีตช่วง 20-30 ปีก่อน ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไทยเติบโตสูง สัดส่วนการลงทุนเคยสูงถึง 40% ของ GDP แต่ปรับตัวลดลงเหลือเพียง 15-20% ในช่วงหลัง ดังนั้น หากนโยบายรัฐที่ออกมาสามารถกระตุ้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานได้ตามแผน ก็น่าจะช่วยสร้างความมั่นใจให้ภาคเอกชนกล้ากลับมาลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะตัวเลขการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ผ่านมาตรการ Fast Pass และประกอบกับนโยบายของภาครัฐที่มุ่งกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชนเพิ่ม ซึ่งหากไม่มีปัจจัยลบเปลี่ยนแปลง ตลาดหุ้นไทยจะยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการเข้ามาลงทุนของต่างชาติ
ขณะที่ สงครามและราคาน้ำมัน ทำให้เงินทุนไหลออกบางช่วง แต่เมื่อประเทศเพื่อนบ้านเกิดปัญหา เงินทุนเหล่านั้นก็ไหลกลับเข้ามายังตลาดทุนไทย และกระแสการปรับลดน้ำหนักลงทุนหุ้นกลุ่ม AI อย่างหุ้น DELTA แต่เชื่อว่ายังมีอีกหลายธุรกิจที่ยังน่าลงทุนและจะดึงเม็ดเงินเข้ามา เพราะตลาดหุ้นไทยถูกมองว่าเป็นตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Funds) ซึ่งโบรกเกอร์ต่างชาติให้น้ำหนักการถือครองหุ้นไทยมากขึ้น
นายอัสสเดชกล่าวถึงฯ เตรียมจัดงาน SET THAILAND FOCUS 2026: REIGNITE THAILAND ในวันที่ 26-28 สิงหาคมนี้ โดยมีบริษัทจดทะเบียน (บจ.) เข้าร่วมงาน 78 ราย มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) รวมกันคิดเป็น 74% ของตลาดรวม หรือมีมูลค่ารวมกว่า 15 ล้านล้านบาท
โดยจะนำบริษัทขนาดใหญ่ และ บจ.กลุ่มโครงการ Jump+ ที่เน้นธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรมเติบโตสูง เพื่ออวดศักยภาพ และคาดว่าจะสร้างความน่าสนใจ ความเชื่อมั่นและดึงดูดนักลงทุนเข้ามาในไทยให้มากขึ้น
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ถูกโจมตีทางไซเบอร์หรือแฮกข้อมูลช่วงที่ผ่านมานั้น หลังจากเกิดเหตุดังกล่าว ตลท.ได้หมั่นตรวจสอบระบบทั้งหมดอย่างละเอียด และกำหนดให้มีมาตรการเฝ้าระวังธุรกรรมผิดปกติเป็นกรณีพิเศษ เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินของผู้ลงทุน พร้อมยืนยันว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าว ข้อมูลสินทรัพย์ของผู้ลงทุนไม่ได้รั่วไหล และยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยกระดับการป้องกันเพื่อให้เท่าทันกับมิจฉาชีพ ซึ่งได้ประสานงานกับบริษัทหลักทรัพย์และธนาคารที่เกี่ยวข้อง ให้ดูแลช้อมูลรวมทั้งใสใจในการป้องกันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง