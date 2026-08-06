ทีทีบี เปิดตัวบัตรเครดิต ttb absolute โฉมใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ "North Star of Traveler" ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก "ดาวเหนือ" สัญลักษณ์แห่งการนำทางของนักเดินทางทั่วโลก โดยดีไซน์หน้าบัตรใหม่สื่อถึงการเดินทางที่มีเป้าหมาย การตัดสินใจอย่างมั่นใจ และการใช้จ่ายอย่างชาญฉลาด พร้อมยกระดับสิทธิประโยชน์ให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักเดินทางยุคใหม่ได้อย่างรอบด้าน ทั้งประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นกับสิทธิ์แลก Asia Miles ที่จะเปลี่ยนทุกการใช้จ่ายให้เดินทางได้ไกลกว่าเดิม และสิทธิประโยชน์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นสำหรับลูกค้า ttb privilege สถานะ Superior ขึ้นไป หรือลูกค้าที่มียอดรวมผลิตภัณฑ์กับธนาคารตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
นางสาวอรพิม ขาวสอาด รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้า Retail Customer Segment and Marketing ทีทีบี เปิดเผยว่า ธนาคารเชื่อว่าการเดินทางเป็นมากกว่าการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง แต่เป็นประสบการณ์ที่ช่วยเปิดมุมมอง สร้างแรงบันดาลใจ และเติมเต็มคุณค่าให้กับชีวิต ทีทีบีจึงเปิดตัวบัตรเครดิต ttb absolute โฉมใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ "North Star of Traveler" ที่ได้แรงบันดาลใจจากดาวเหนือ สัญลักษณ์แห่งการนำทาง เพื่อสะท้อนบทบาทของบัตรที่พร้อมเป็นตัวช่วยให้ลูกค้าวางแผนการเงินและการเดินทางได้อย่างมั่นใจในทุกเส้นทาง
จากพฤติกรรมของลูกค้ากลุ่มนักเดินทางยุคใหม่พบว่าลูกค้าไม่ได้มองหาสิทธิประโยชน์เพียงอย่างเดียว แต่ให้ความสำคัญกับความคุ้มค่า ความยืดหยุ่น และประสบการณ์ที่ดีตลอดการเดินทาง ทีทีบีจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสิทธิประโยชน์แบบ Personalized Solutions ที่ตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างตรงจุด โดยบัตรเครดิต ttb absolute โฉมใหม่จึงเป็นมากกว่าบัตรเครดิตสำหรับการเดินทาง แต่เป็นโซลูชันทางการเงินที่ช่วยเปลี่ยนทุกการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้สร้างคุณค่าและยกระดับสิทธิประโยชน์ที่เหนือกว่า รวมทั้งการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อยอดสู่ประสบการณ์ที่ลูกค้าต้องการได้จริง ตอบโจทย์ทั้งการเดินทางและการใช้ชีวิตได้อย่างยืดหยุ่น เพื่อให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นในแบบที่เหมาะกับตนเอง
"นอกเหนือจากการปรับดีไซน์ใหม่ในแบบ Quiet Luxury ที่สะท้อนความเรียบหรูผ่านรายละเอียดอันเรียบง่ายสไตล์มินิมอล ให้เหลือเพียงเส้นสายของแสงดาวที่ทอดตัวบนพื้นผิวหน้าบัตร แต่ยังสื่อถึงนักเดินทางยุคใหม่ที่ให้คุณค่ากับประสบการณ์และเชื่อว่าความพรีเมียมที่แท้จริงสามารถสะท้อนผ่านรายละเอียดที่เรียบง่ายแต่มีความหมาย บัตรเครดิต ttb absolute ยังยกระดับสิทธิประโยชน์ให้ตอบโจทย์นักเดินทางยุคใหม่มากยิ่งขึ้น ทั้งการเพิ่มทางเลือกในการแลกคะแนนสะสมเป็น Asia Miles ในอัตรา 3.5 คะแนนสะสม เท่ากับ 1 Asia Mile โดยสามารถทำรายการได้สะดวกผ่านแอป ttb touch ช่วยให้ลูกค้ามีความยืดหยุ่นในการวางแผนเดินทางมากขึ้น ทั้งการแลกไมล์กับ Royal Orchid Plus (ROP) และ Asia Miles เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์นักเดินทางที่มองหาความคุ้มค่าในทุกการใช้จ่าย
พิเศษสำหรับลูกค้า ttb privilege สถานะ Superior ขึ้นไป หรือลูกค้าที่มียอดรวมผลิตภัณฑ์กับธนาคารตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป รับสิทธิพิเศษ คะแนนสะสม 2 เท่า สำหรับทุกการใช้จ่ายในหมวดท่องเที่ยวและร้านอาหาร เพื่อช่วยเพิ่มความคุ้มค่าในการจองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ทริปท่องเที่ยว และการใช้จ่ายระหว่างการเดินทาง เพื่อให้ทุกการใช้จ่ายสามารถต่อยอดเป็นประสบการณ์การเดินทางที่คุ้มค่าและมีความหมายได้มากขึ้น รวมไปถึงรับสิทธิ์เข้าใช้บริการ Airport Lounge (Lounge Key) จำนวน 2 ครั้ง / ปีปฏิทิน ฟรีไม่มีเงื่อนไข" นางสาวอรพิม กล่าวเพิ่มเติม
สำหรับสิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต ttb absolute ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อการเดินทางต่างประเทศและใช้จ่ายออนไลน์ ได้แก่ 1. รับคะแนนสะสม 2 เท่า สำหรับทุกการใช้จ่ายออนไลน์ 2. แลกไมล์คุ้ม บินได้ทั่วโลก กับ ROP Miles และ Asia Miles 3. ค่าธรรมเนียมอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (FX Rate) เพียง 1% จากปกติ 2.5% เพิ่มความคุ้มค่าในการใช้จ่ายต่างประเทศ 4. รับสิทธิ์เข้าใช้บริการ Airport Lounge (Lounge Key) จำนวน 2 ครั้ง / ปีปฏิทิน โดยปีแรกรับสิทธิ์ทันที และปีถัดไปรับสิทธิ์ต่อเนื่อง เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 100,000 บาท / ปีปฏิทิน 5. เลือกแบ่งชำระ 0% นาน 3 เดือน ได้ทุกรายการใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป กับบริการ ttb so goood ผ่านแอป ttb touch และ 6. ฟรีค่าธรรมเนียมบัตรทั้งแรกเข้าและรายปี
สิทธิประโยชน์ดังกล่าวสะท้อนแนวคิดของทีทีบีในการออกแบบโซลูชันทางการเงินแบบ personalized ที่ตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยให้ลูกค้าบริหารค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งการลดค่าใช้จ่ายจากอัตราแลกเปลี่ยน การเพิ่มความคุ้มค่าจากคะแนนสะสม และการใช้สิทธิ์เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การเดินทาง สอดคล้องกับแนวคิดของทีทีบีในการส่งเสริมวินัยทางการเงินและการบริหารเงินอย่างรู้คุณค่า
นอกจากนี้ เพื่อฉลองการเปิดตัวบัตรเครดิต ttb absolute โฉมใหม่ ทีทีบีมอบโปรโมชันพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต ttb ใบแรก รับโบนัสคะแนน (Bonus Point) 12,500 คะแนน สามารถใช้เพียง 7,500 คะแนนนำไปแลกรับกระเป๋าเดินทาง หรือเลือกแลกเป็นไมล์สะสม ROP และ Asia Miles เพื่อเริ่มต้นทุกการเดินทางด้วยความคุ้มค่าและสิทธิประโยชน์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น โดยการเปิดตัวบัตรเครดิต ttb absolute โฉมใหม่ครั้งนี้ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของทีทีบีในการสร้างโซลูชันทางการเงินที่ตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างตรงความต้องการ พร้อมส่งเสริมให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นรอบด้าน เพื่อให้ทุกก้าวของการเดินทางไม่เพียงพาลูกค้าไปถึงจุดหมาย แต่ยังช่วยพาไปสู่ความสำเร็จในก้าวถัดไปได้อย่างมั่นใจและยั่งยืน สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับกับบัตรเครดิต ttb absolute โฉมใหม่ เงื่อนไขและการอนุมัติบัตรเครดิตเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สามารถดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ธนาคาร หรือสนใจสมัครบัตรเครดิตได้ผ่านแอป ttb touch หรือเว็บไซต์ https://www.ttbbank.com/link/ccab-pr หรือทีทีบีทุกสาขาทั่วประเทศ
ทีทีบีส่งเสริมให้ลูกค้าบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี เพื่อชีวิตทางการเงินที่ดีทั้งในวันนี้ และอนาคต