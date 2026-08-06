ธ.ไทยเครดิต เผยสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า ครึ่งปีแรกโตแกร่ง หนุนรายย่อยยกระดับสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ

ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำความเป็นผู้นำและความเชี่ยวชาญในการให้บริการสินเชื่อเพื่อพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อย มายาวนานกว่า 10 ปี พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนโอกาสทางการเงินอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเปิดเผยผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 เฉพาะสินเชื่อใหม่เพิ่มขึ้น 55% (4,131 ล้านบาท) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้พอร์ตสินเชื่อรวมของกลุ่มสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้ารวมอยู่ที่ 21,814 ล้านบาท พร้อมฐานลูกค้าที่ขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การเติบโตดังกล่าวสะท้อนว่าผู้ประกอบการฐานรากยังคงเดินหน้าลงทุนต่อยอดธุรกิจ แม้ต้องเผชิญภาวะต้นทุนสูงและกำลังซื้อผันผวน ทั้งนี้ ข้อมูลจากการลงพื้นที่ของทีมวิเคราะห์สินเชื่อระบุว่า ผู้ประกอบการรายย่อยมีการปรับตัวอย่างเด่นชัด ทั้งการขอเพิ่มวงเงินหมุนเวียนเพื่อต่อยอดธุรกิจ และนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมศักยภาพธุรกิจ แสดงให้เห็นว่าลูกค้าสินเชื่อของธนาคารเริ่มปรับตัวให้พร้อมรับมือกับภาวะเศรษฐกิจ และก้าวเข้าสู่ระบบดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น
นายกมลภู ภูริดิฐสกุล รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารธุรกิจไมโครไฟแนนซ์และสาขาสินเชื่อ ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ผลประกอบการในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา ตัวเลขพอร์ตสินเชื่อที่เติบโตขึ้น คือเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นและพลังใจของพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์แบบไหน ก็ยังลุกขึ้นมาพัฒนาธุรกิจตัวเองอยู่เสมอ ธนาคารยึดมั่นเสมอว่า หน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การปล่อยกู้สินเชื่อหรือให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเท่านั้น แต่เราต้องเป็น 'พาร์ทเนอร์' ที่ช่วยประคองและสร้างฐานที่มั่นคงให้กับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าอีกด้วย"
ตลอดครึ่งปีแรก ธนาคารยังได้ดำเนินโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยรอบด้าน ทั้งการจัดทำป้ายร้านค้าเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้า เน้นการจัดอบรมความรู้ทางการเงิน ครอบคลุมพื้นที่สาขาสินเชื่อทั่วประเทศ ผ่านโครงการให้ความรู้และการบริหารจัดการทางการเงิน "ตังค์โต Know-how" เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันรับมือเศรษฐกิจผันผวน และการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว ซึ่งล้วนเป็นความตั้งใจของธนาคารไทยเครดิตในการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง และสะท้อนวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับรายย่อยในทุกมิติ
สำหรับทิศทางการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2569 ธนาคารยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อและบริการทางการเงินให้ตอบโจทย์การทำธุรกิจอย่างตรงจุด เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละธุรกิจ โดยเน้นการยกระดับบริการด้านดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน 'ไมโครเพย์ อีวอลเล็ท' และส่งเสริมการใช้งาน 'QR ร้านค้าสแกนรับเงิน' เพื่อนำข้อมูลรายการเดินบัญชี (Statement) มาต่อยอดการพิจารณาสินเชื่อ เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอนาคตที่ง่ายยิ่งขึ้น
"ทั้งนี้ ธนาคารไทยเครดิตเชื่อมั่นว่าการให้เพียงสินเชื่ออาจไม่เพียงพอต่อการเติบโตในระยะยาว แต่ต้องดำเนินควบคู่ไปกับการส่งเสริมกิจกรรมเสริมศักยภาพ การเติมองค์ความรู้ และการออกแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพราะเป้าหมายสูงสุดของธนาคารไม่ใช่เพียงการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อ แต่คือการได้เห็นธุรกิจของลูกค้าเติบโต มีรายได้ที่มั่นคง และสามารถสร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืน" นายกมลภู กล่าวปิดท้าย
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