"เต๋า เศรษฐพงศ์" เจอฝันร้ายไซเบอร์ NAS พัง! แฮ็กเกอร์ล็อกไฟล์ เรียกค่าไถ่ Bitcoin

เมื่อ "คลังข้อมูล" กลายเป็น "กล่องนรก" ชั่วข้ามคืน เมื่อ "เต๋า เศรษฐพงศ์ เพียงพอ" นักร้อง นักแสดง และยูทูบเบอร์ชื่อดัง ขอความช่วยเหลือสาธารณะต้องกลายเป็นเหยื่อรายล่าสุดของขบวนการอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลก หลังอุปกรณ์ NAS ส่วนตัว ถูกกลุ่มแฮกเกอร์บุกยึดครองแบบไม่ทันตั้งตัวพร้อมเรียกค่าไถ่ด้วยบิทคอยน์
ย้อนกลับไปวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา เจ้าตัวไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมกลืนศักดิ์ศรี โพสต์ข้อความผ่านเพจ "TaoPhiangphor" ร้องขอความช่วยเหลือจากสาธารณชน พร้อมข้อความสั้นๆ ว่า "NAS ของผมโดน Ransomware ครับ หากใครรับกู้ข้อมูล หรือมีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถช่วยได้ รบกวนทัก Inbox มาได้เลยนะครับ"
เมื่อ "บ้านข้อมูล" ถูกยึดครองโดยไม่รู้ตัว
สิ่งที่ทำให้แฟนคลับและคนในวงการไอทีต่างพากันใจหาย คือธรรมชาติของอุปกรณ์ที่ถูกโจมตี NAS หรือ Network Attached Storage ไม่ใช่แค่ฮาร์ดดิสก์ธรรมดา แต่คือ "ศูนย์บัญชาการข้อมูล" ที่คนทำสายโปรดักชันอย่างเต๋าฝากทุกอย่างไว้ในที่เดียว ตั้งแต่ไฟล์วิดีโอ งานตัดต่อ ไปจนถึงความทรงจำที่ประเมินค่าไม่ได้...เมื่อแฮกเกอร์เจาะเข้าไปได้ ก็เท่ากับยึดกุญแจทั้งบ้านไปในคราวเดียว!
ข้อความข่มขู่สุดหลอน อ้างเป็นระบบ Synology ปลอมตัวเนียนกริบ
ตามรายงานจากเพจ BT Beartai แบไต๋ ที่ได้สอบถามไปยังเจ้าตัวโดยตรง คุณเต๋าเปิดใจว่า เมื่อเข้าไปตรวจสอบ NAS พบว่าข้อมูลหายเกลี้ยง พร้อมข้อความจากแฮกเกอร์ที่แอบอ้างชื่อ "DiskStation Security" สวมรอยเป็นระบบความปลอดภัยของ Synology เอง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือปลอมๆ ให้เหยื่อตายใจ
เนื้อหาข่มขู่ระบุชัดเจนว่า ข้อมูลทั้งหมดถูกเข้ารหัสและซุกซ่อนไว้ในพื้นที่ลับ พร้อมเงื่อนไขสุดโหดต้องโอน 0.07 BTC ไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ระบุ ภายในกำหนดเส้นตาย 1 สิงหาคม 2026 พร้อมแนบ ID และหลักฐานการโอนเงิน ไม่ต่างจากการจับตัวประกันเรียกค่าไถ่ เพียงแต่ตัวประกันคือ "ข้อมูล" ไม่ใช่ "คน" และที่สำคัญคือมันเป็นไปไม่ได้ที่จะย้อนเวลากลับไปโอนเงินก่อนเกิดเหตุ เพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่ 4 ส.ค. แต่ให้โอนเงินภายในวันที่ 1 ส.ค.......ความหวังเดียวที่มีคือไทม์แมชชีนโดเรมอนเท่านั้น
เต๋าไม่ใช่รายแรก! เมื่อ "แบไต๋" เองก็เคยเจอมาก่อน
ที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้น คือกรณีนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่วงการสื่อไทยต้องเผชิญ เพราะเพจ BT Beartai เองก็เคยตกเป็นเหยื่อรูปแบบเดียวกันมาก่อนหน้านี้ไม่กี่ปี โดยพบไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งระบบหายวับไปกับตา เหลือทิ้งไว้เพียงไฟล์ "Read Me First" ที่ประกาศกร้าวว่าระบบเครือข่ายของเหยื่อ "ไม่ปลอดภัย" อีกต่อไป
แฮกเกอร์กลุ่มนั้นถึงขั้นอวดอ้างว่าดูดข้อมูลไปแล้วกว่า 170 TB ซุกซ่อนไว้ในพื้นที่ลับเฉพาะ พร้อมเรียกค่าไถ่สูงถึง 0.12 BTC และย้ำขู่ห้ามเหยื่อพยายามกู้คืนข้อมูลด้วยตัวเองเด็ดขาด ตอกย้ำว่าธุรกิจอาชญากรรมไซเบอร์เรียกค่าไถ่ในไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป แต่กำลังคืบคลานเข้าใกล้ทุกบ้าน ทุกออฟฟิศ และแม้แต่คนดังระดับประเทศ
เช็กลิสต์ป้องกันตัวก่อนกลายเป็นเหยื่อรายต่อไป กฏเหล็ก 6 ข้อสวมเกราะ NAS
บทเรียนจากเต๋า เศรษฐพงศ์ ไม่ควรผ่านไปเฉยๆ เพราะ Ransomware ไม่เลือกหน้า ไม่ว่าคุณจะเป็นคนดังหรือคนทั่วไป นี่คือแนวทางป้องกันที่ผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้แนะนำ เพื่อไม่ให้ต้องมานั่งขอความช่วยเหลือแบบเดียวกันในอนาคต
1. สำรองข้อมูลแบบ 3-2-1 อย่าฝากไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียว เก็บข้อมูลอย่างน้อย 3 ชุด ใน 2 สื่อบันทึกที่ต่างกัน และ 1 ชุดต้องแยกออกจากระบบเครือข่าย (Offline Backup) เพราะหาก NAS ถูกเข้ารหัส ไฟล์สำรองที่เชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาก็มีสิทธิ์โดนล็อกไปด้วย
2. อย่าเปิดพอร์ตเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยตรงถ้าไม่จำเป็น การเปิด Port Forwarding หรือ UPnP เพื่อเข้าถึง NAS จากนอกบ้านคือช่องโหว่ยอดฮิตที่แฮกเกอร์สแกนหา ควรใช้ VPN หรือบริการ Secure Access ที่ผู้ผลิตจัดให้แทน
3. ตั้งรหัสผ่านให้แข็งแรงและเปิด 2FA ทันที เปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้น (Default Password) ทุกครั้ง ตั้งรหัสยาวซับซ้อนไม่ซ้ำกับบัญชีอื่น และเปิดการยืนยันตัวตนสองชั้น (Two-Factor Authentication) เพื่อสกัดการเดารหัสอัตโนมัติ
4. อัปเดตเฟิร์มแวร์และแพตช์ความปลอดภัยสม่ำเสมอ ผู้ผลิตอย่าง Synology หรือ QNAP มักออกแพตช์อุดช่องโหว่อยู่เรื่อยๆ การปล่อยให้ระบบล้าสมัยคือการเปิดประตูรอโจรเดินเข้ามาเอง
5. จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้งานและปิดบริการที่ไม่ใช้ ปิดฟีเจอร์หรือแอปพลิเคชันที่ไม่จำเป็นบน NAS ให้เหลือเฉพาะที่ใช้งานจริง พร้อมตั้งสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์แบบละเอียด ไม่ให้บัญชีเดียวเข้าถึงได้ทุกอย่าง
6. ติดตั้งระบบแจ้งเตือนและตรวจสอบ Log ผิดปกติ เปิดใช้งานการแจ้งเตือนเมื่อมีการล็อกอินผิดปกติหรือพยายามเข้าถึงจากต่างประเทศ เพื่อให้รู้ทันก่อนความเสียหายจะลุกลาม
ท้ายที่สุดแล้ว ในยุคที่ข้อมูลคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุด การป้องกันไว้ก่อนย่อมดีกว่าการต้องมานั่งเจรจากับอาชญากรที่มองไม่เห็นหน้า เพราะบางครั้ง แม้จ่ายค่าไถ่ไปแล้ว ก็ไม่มีหลักประกันว่าจะได้ข้อมูลคืนมาจริง
บทเรียนราคาแพงที่ทุกคนต้องฉุกคิด
เหตุการณ์ของเต๋า เศรษฐพงศ์ กำลังกลายเป็นกระจกสะท้อนความเปราะบางของโลกดิจิทัลยุคใหม่ ไม่ว่าจะดังแค่ไหน มีทีมงานเพียบพร้อมเพียงใด หากไม่มีการสำรองข้อมูล (Backup) อย่างเป็นระบบ และปล่อยให้อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยไม่มีการป้องกันที่รัดกุม ก็มีสิทธิ์กลายเป็นเหยื่อรายต่อไปได้ทุกเมื่อ
อย่างไรก็ตามขณะนี้เจ้าตัวยังคงรอความหวังจากผู้เชี่ยวชาญด้านไอที เพื่อกู้ข้อมูลอันมีค่ากลับคืนมาให้ได้มากที่สุด