GOLD2goขยายจุดรับทองใหม่ที่ชลบุรี เน้นซื้อขายทองคำแบบรับทองได้ทั่วประเทศ

"อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด"ขยายจุดรับทองแห่งใหม่ที่ชลบุรี เน้นซื้อขายทองคำแบบรับทองได้ทั่วประเทศ หวังต่อยอดความสำเร็จจากการขยายจุดรับทองที่กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ และบริการส่ง EMS ทั่วไทย เชื่อมการลงทุนออนไลน์กับการรับทองจริง เพิ่มการเข้าถึงบริการในหัวเมืองเศรษฐกิจ
นายธีรรัฐ จุฑาวรากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันซื้อ-ขาย ออมทอง GOLD2go by InterGOLD เดินหน้าขยายเครือข่ายรับมอบทองทั่วประเทศ ล่าสุดเปิดจุดรับทองแห่งใหม่ที่จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของนักลงทุนในภาคตะวันออก พร้อมเชื่อมต่อการลงทุนออนไลน์กับการรับมอบทองคำจริงอย่างไร้รอยต่อ รองรับการเติบโตของตลาดการลงทุนทองคำดิจิทัลและฐานนักลงทุนที่ขยายตัวในหัวเมืองเศรษฐกิจทั่วประเทศ
ปัจจุบันการลงทุนทองคำผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในหัวเมืองเศรษฐกิจและต่างจังหวัดที่มีฐานนักลงทุนขยายตัว ขณะเดียวกัน ความคาดหวังของผู้ลงทุนก็เปลี่ยนไป จากการมองหาความสะดวกในการซื้อขายเพียงอย่างเดียว สู่การรับสินค้าในรูปแบบทองคำแท่งที่จับต้องจริงได้ในทุกพื้นที่ ส่งผลให้การขยายเครือข่ายบริการกลายเป็นอีกปัจจัยสำคัญในการแข่งขันของธุรกิจลงทุนทองคำยุคดิจิทัล
จากฐานผู้ใช้งาน GOLD2go ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องอย่างก้าวกระโดดในช่วงปี 2568 ที่ผ่านมา พร้อมด้วยสัดส่วนกลุ่มลูกค้าในต่างจังหวัดที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในภูมิภาคหัวเมืองใหญ่ๆ ซึ่งรวมถึงภาคตะวันออกด้วยนั้น มีความต้องการใช้บริการรับมอบทองคำแท่งผ่านเครือข่ายของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนพฤติกรรมของนักลงทุนที่ไม่ได้มองเพียงการซื้อขายผ่านแอปพลิเคชัน แต่ให้ความสำคัญกับบริการที่เชื่อมโยงการลงทุนออนไลน์กับการรับมอบทองคำได้อย่างสะดวกและเข้าถึงได้มากขึ้น
ล่าสุด บริษัทฯ จึงได้เปิดให้บริการจุดรับทองแห่งใหม่ ณ ห้างทองเดือนเพ็ญ ตลาดวัดกลาง จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติมให้กับลูกค้าในภาคตะวันออก เสริมทัพกับจุดรับทองภาคกลางที่กรุงเทพฯ และภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยลูกค้า GOLD2go สามารถเลือกรับมอบทองผ่านร้านทองพันธมิตรในพื้นที่ หรือใช้บริการจัดส่งผ่าน EMS ไปรษณีย์ไทย ที่มีระบบติดตามและประกันภัยเต็มจำนวนได้เหมือนเดิม เพื่อลดข้อจำกัดด้านการเดินทาง
นายธีรรัฐ เปิดเผยว่า "การขยายเครือข่ายครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มจุดให้บริการ แต่เป็นการลงทุนเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของการลงทุนทองคำ รองรับการเติบโตของตลาดและพฤติกรรมของนักลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป เป้าหมายของเราคือ ทำให้การลงทุนทองคำเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ต้องซื้อ-ขายได้แบบ Anytime และรับของได้แบบ Anywhere พร้อมเชื่อมต่อบริการบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกับการให้บริการออฟไลน์อย่างไร้รอยต่อ และสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนรายย่อยและร้านทองพันธมิตรทั่วประเทศในการเลือกเราเป็นพาร์ตเนอร์ในทุกช่วงการลงทุน"
"ชลบุรีเป็นอีกก้าวสำคัญของการขยายเครือข่ายในภาคตะวันออก หลังจากได้รับการตอบรับที่ดีจากจุดรับทองแห่งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ และจะเป็นต้นแบบของการขยายบริการไปยังหัวเมืองเศรษฐกิจอื่นๆ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการและสร้างประสบการณ์การลงทุนที่สะดวกยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าทั่วประเทศ"
ปัจจุบัน นักลงทุนสามารถซื้อขายและออมทองผ่านแอปพลิเคชัน GOLD2go ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ เริ่มต้นลงทุนเพียง 100 บาท พร้อมเลือกรับมอบทองจริงได้ตั้งแต่ 0.5 กรัม (ผ่านจุดรับทองของบริษัท ร้านทองพันธมิตร หรือบริการจัดส่งผ่าน EMS ไปรษณีย์ทั่วไทย พร้อมรับประกันเต็มจำนวน) ช่วยให้การลงทุนและการถือครองทองคำมีความยืดหยุ่น สะดวก และตอบโจทย์รูปแบบการลงทุนของผู้ใช้งานในปัจจุบัน