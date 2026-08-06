SAM เปิดโอกาสชาวฝั่งธนแก้หนี้เสียต่ำแสน ผ่านโครงการ “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้”

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ร่วมกับ ศาลแพ่งตลิ่งชัน เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรม “ปิดหนี้ไว ใกล้บ้าน” โดยเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ในเขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ และประชาชนทั่วไปที่มีสถานะเป็นหนี้เสีย (NPL) ไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย และมีสถานะหนี้ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 เดินทางเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยว่า ภายหลังการจัดกิจกรรม “ปิดหนี้ไว ใกล้บ้าน” ร่วมกับศาลแพ่งตลิ่งชันครั้งแรกเมื่อเดือน มิ.ย.2569 ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี SAM จึงมุ่งขยายโอกาสให้ประชาชนในฝั่งธนบุรี ได้แก่ เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่ และพื้นที่อื่นๆ บริเวณใกล้เคียงสามารถเดินทางเข้ามารับบริการจากเจ้าหน้าที่ SAM ได้โดยตรง
นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายขยายเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากเป็นการลดข้อจำกัดในการตรวจสอบสิทธิ์และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจากปัญหาหนี้สามารถเข้าถึงมาตรการความช่วยเหลือของภาครัฐได้ง่ายและเข้าร่วมโครงการด้วยความเชื่อมั่น ช่วยคืนโอกาสให้ลูกหนี้และประชาชนกลับมาตั้งต้นทางการเงินและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแล้ว ยังเป็นการลดปัญหาหนี้ครัวเรือนยังเป็นความท้าทายสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
โครงการ “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้” มีจุดเด่นของโครงการ คือ การคำนวณภาระหนี้จากเงินต้นเท่านั้น ไม่รวมดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียม ช่วยให้ลูกหนี้สามารถลดภาระหนี้ได้อย่างมีนัยสำคัญและปิดจบหนี้ได้ตามศักยภาพของตนเอง โดยมี 2 มาตรการในการเลือกชำระหนี้ คือ
มาตรการที่ 1 "จ่าย ปิด จบ" ลดเงินต้นทันที 50% หากชำระภายใน 31 ธันวาคม 2569 เช่น มีหนี้เงินต้น 10,000 บาท จ่าย 50% ของเงินต้นหรือจ่ายเพียง 5,000 บาท ก็สามารถปิดจบหนี้ได้ทันที
แต่หากไม่พร้อมชำระเป็นก้อน ก็สามารถเลือกมาตรการที่ 2 "ผ่อนชำระหนี้เป็นงวด" ลดเงินต้นทันที 30% ไม่มีดอกเบี้ย และผ่อนชำระได้ถึง 30 มิถุนายน 2572 เช่น มีหนี้เงินต้น 10,000 บาท จ่ายเพียง 7,000 บาทหรือจ่ายเพียง 70% ของเงินต้น ระยะเวลาผ่อนชำระ 35เดือนหากนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2569 นี้ หรือคิดเป็น 200 บาท/เดือนเท่านั้น
ทั้งนี้ เมื่อชำระหนี้เสร็จสิ้นหรือปิดบัญชีแล้ว สถานะเดิมในเครดิตบูโรจะได้รับการแก้ไขประวัติให้กลับมาสู่ภาวะปกติ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ได้ในอนาคต
สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้” นอกจากเป็นลูกหนี้รายย่อยบุคคลธรรมดาแล้ว ต้องเป็นหนี้เสีย NPL (ตามการรายงานข้อมูลในเครดิตบูโร หรือ NCB) รวมทุกประเภทสินเชื่อ ไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย โดยหนี้ที่ SAM ดูแลจะเป็นหนี้ไม่มีหลักประกันประเภทบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และติ่งหนี้ (ส่วนต่างหรือยอดหนี้ส่วนที่ยังค้างชำระจากหนี้ที่มีหลักประกัน) มีสถานะหนี้ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ อยู่ในรายชื่อ Sanction list ของ ปปง.
อย่างไรก็ตาม ลูกหนี้และประชาชนทั่วไปที่ไม่สะดวกเดินทางมาร่วมงานครั้งนี้ สามารถตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้” ได้ถึง 4 ช่องทางด้วยกัน คือ 1) Line OA เพียง แอดไลน์ @samsocialamc ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวก น่าเชื่อถือและปลอดภัย อีกทั้งลูกหนี้ยังสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ
เริ่มจากตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียน เลือกแผนชำระเงิน ลงนามสัญญาแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงชำระเงินตามแผนที่เลือกและปิดจบบัญชีหนี้ 2) เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) www.bot.or.th 3) เว็บไซต์ SAM www.sam.or.th และ 4) SAM Contact Center โทร 1443 กด 6 สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกใช้งานผ่านระบบออนไลน์ หรือต้องการปรึกษาเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม รวมทั้งติดตามข่าวสารของ SAM ได้ผ่านช่องทาง FB บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท
เกี่ยวกับ SAM : บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐภายใต้กำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีบทบาทในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อขับเคลื่อนระบบสถาบันการเงินให้เติบโตอย่างมั่งคั่งและยั่งยืน