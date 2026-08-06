"ธ.ไทยพาณิชย์" จับมือ "เคเอกซ์" ระดมสมองซีอีโอชั้นนำเสริมเกราะ "เอสเอ็มอีไทย" สู้ศึกต้นทุนพุ่ง

*ธ.ไทยพาณิชย์ จับมือ เคเอกซ์ เปิดเวที SCB KX : Navigator Smart Factory ระดมผู้บริหารชั้นนำเสริมเกราะเอสเอ็มอีไทย สู้ศึกต้นทุนพุ่ง สู่การบริหารที่ยั่งยืน
ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สำนักเคเอกซ์ (KX) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภาคการผลิต จัดงานสัมมนา "SCB KX: Navigator Smart Factory พลิกธุรกิจ ปลดล็อกลดต้นทุน เปลี่ยนวิธีคิด แก้วิกฤตโรงงาน" ช่วยผู้ประกอบการรับมือความท้าทายจากภาวะต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งด้านวัตถุดิบ พลังงาน และค่าแรง พร้อมยกระดับการบริหารจัดการสู่แนวทางโรงงานอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเทคโนโลยี โดยมีนายศุภฤทธิ์ เมฆอรุณกมล ผู้บริหารงาน Business Banking L1 ธนาคารไทยพาณิชย์ ดร.ภัทรชาติ โกมลกิติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักเคเอกซ์ (KX) และ ผศ.ดร.เดี่ยว กุลพิทักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย Digital Transformation มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมเปิดงาน
นายศุภฤทธิ์ เมฆอรุณกมล ผู้บริหารงาน Business Banking L1 ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ภายใต้แนวคิดหลักของงานสัมมนา ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภาคการผลิตกว่า 60 บริษัท ได้เรียนรู้แนวทางการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และข้อมูลจากหน้างานจริง เพื่อช่วยวิเคราะห์ปัญหา ลดจุดสูญเสีย และเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับกระบวนการผลิต ผ่าน 3 ไฮไลท์สำคัญสู่การเป็น Smart Factory ประกอบด้วย 1. มองเห็นต้นทุนจริงจากหน้างาน โดยผู้ประกอบการได้เรียนรู้การนำ Industrial IoT (IIoT) Sensors มาใช้เก็บข้อมูลในสายการผลิตแบบเรียลไทม์ เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนที่ซ่อนอยู่ในกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นของเสีย งานแก้ไข หรือ เวลาที่เครื่องจักรหยุดทำงาน (Downtime) ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการสูญเสียทางธุรกิจ 2. ออกแบบการผลิตให้ยืดหยุ่นและมีทางเลือก ในยุควัตถุดิบผันผวนและห่วงโซ่อุปทานมีความไม่แน่นอน ผู้ประกอบการจำเป็นต้องสามารถปรับสูตรการผลิต เปลี่ยนวัตถุดิบ หรือออกแบบกระบวนการทำงานให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยภายในงานมีการแนะนำการใช้ AI ด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Informatics) เพื่อช่วยค้นหาและเปรียบเทียบคุณสมบัติวัตถุดิบทางเลือก ลดการพึ่งพาทรัพยากรจากแหล่งเดิม และเพิ่มความสามารถในการควบคุมต้นทุน และ 3. ใช้เทคโนโลยีช่วยตัดสินใจอย่างแม่นยำ จากแนวคิด "ลดการเดา เพิ่มการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูล" ผู้เข้าร่วมได้รับฟังกรณีศึกษาจากผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมถึงแนวทางการเข้าถึงแหล่งสนับสนุนและทุนส่งเสริมจากภาครัฐในการยกระดับธุรกิจ
งานสัมมนานี้มุ่งเน้นกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภาคการผลิตที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจที่มีรายได้ระหว่าง 75-500 ล้านบาทต่อปี มีการจ้างงานไม่เกิน 200 คน และมีความสนใจในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน
"ความร่วมมือระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์และสำนักเคเอกซ์ในครั้งนี้ สะท้อนเป้าหมายร่วมกันในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ เทคโนโลยี และเครื่องมือที่จำเป็นต่อการปรับตัวในยุคอุตสาหกรรมใหม่ พร้อมสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนในระยะยาว ผ่านการพัฒนาโรงงานให้ก้าวสู่การเป็น Smart Factory ที่มีประสิทธิภาพสูง ลดต้นทุน และพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในอนาคต" นายศุภฤทธิ์ กล่าว
ในงานสัมมนา SCB KX: Navigator Smart Factory ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการชั้นนำจากหลากหลายอุตสาหกรรมร่วมถ่ายทอดประสบการณ์หลากหลายมิติ เริ่มต้นด้วยการเจาะลึกการลดต้นทุนหน้างานในหัวข้อ "Lean และการค้นหาต้นทุนที่แท้จริง" โดย นายเจริญชัย ยิ่งจรูญกิจ อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ตามด้วยการเสวนาหัวข้อ "Make Production More Flexible ทางเลือกใหม่ในการผลิต" โดย นายชเล วุทธานันท์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ PASAYA นางกรกนก สว่างรวมโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท SHU Global และนายหะริน แสงหิรัญ ผู้บริหาร บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด มาร่วมถ่ายทอดแนวคิดการปรับองค์กรและการผลิตให้ยืดหยุ่น ทันต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ก่อนจะปิดท้ายด้วยกิจกรรม "Share Case จาก SMEs ที่ได้รับทุน" โดย นางณัชชา กาญจนเศรณีโภคิน ผู้บริหาร บริษัท ควินตัส อุตสาหกรรม จำกัด และนายณัฐวุฒิ พิศลพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี แอนด์ บี คริเอชั่น จำกัด ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ตรงและผลลัพธ์จากการนำทุนไปปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างเป็นรูปธรรม
ช่วงท้ายของงานมีการเสวนาหัวข้อ "Funding & Support for SMEs" โดยตัวแทนจากหน่วยงานสนับสนุนนวัตกรรมและเงินทุน โดย นายสนามชัย แพนดี นักส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA), นางสาวชนัทดา ภูจำนงค์ นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) นางสาวปาณสิญา ยุกตะเสวี ผู้บริหารฝ่ายส่งเสริมลูกค้าและพัฒนาผู้ประกอบการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ ดร.กิตติศักดิ์ สุวรรณแสง ผู้จัดการ Sustainability Project Management & Integration ธนาคารไทยพาณิชย์ นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรม SME Funding Match Hub เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เข้าปรึกษาและจับคู่กับหน่วยงานสนับสนุนด้านเงินทุนและการพัฒนาธุรกิจโดยตรง เพื่อสร้างความร่วมมือในการต่อยอดการลงทุนและเปลี่ยนผ่านสู่ Smart Factory ได้อย่างเป็นรูปธรรม