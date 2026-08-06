ดีมานด์ทองคำสำหรับการลงทุนในไทย Q2 แข็งแกร่งสุดในรอบ 8 ปี

สภาทองคำโลกเผย ความต้องการทองคำสำหรับการลงทุนในประเทศไทยไตรมาสที่ 2 แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ปี 2562 หลังราคาทองคำปรับฐาน หนุนแรงซื้อในจังหวะราคาอ่อนตัว เทรนด์คนรุ่นใหม่ และบัญชีออมทอง ดันไทย-อินโดฯ ขึ้นแท่นแกนหลักขับเคลื่อนตลาดอาเซียน
*ทองคำยังคงแข็งแกร่งท่ามกลางตลาดโลกที่ชะลอตัว โดยไทยและอินโดนีเซียเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของอุปสงค์ในภูมิภาคอาเซียน ขณะที่นักลงทุนรุ่นใหม่และบัญชีออมทองช่วยหนุนการเติบโตภายในประเทศ
สภาทองคำโลก (World Gold Council: WGC) เปิดเผยรายงานแนวโน้มความต้องการทองคำประจำไตรมาสที่ 2 ของปี 2569 โดยระบุว่า ความต้องการทองคำทั่วโลกโดยรวม[1] ทรงตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 1,269 ตัน เนื่องจากราคาทองคำปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงต้นปี 2569 ส่งผลให้ความต้องการทองคำในช่วงครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แตะระดับประมาณ 2,522 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3.8 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ขณะเดียวกัน ความต้องการทองคำเพื่อการลงทุนในประเทศไทยยังคงแข็งแกร่งในไตรมาสที่ 2 โดยไทยเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญร่วมกับอินโดนีเซียที่ช่วยขับเคลื่อนอุปสงค์ทองคำทั่วภูมิภาคอาเซียนให้ยังคงแข็งแกร่ง
ประเทศไทยมีความต้องการทองคำแท่งและเหรียญทองคำสำหรับการลงทุนในไตรมาสที่ 2 สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2562 โดยเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แตะระดับ 10.9 ตัน เนื่องจากการปรับฐานราคาทองคำในประเทศได้กระตุ้นให้นักลงทุนเข้าซื้อในจังหวะราคาอ่อนตัว ขณะที่ความต้องการทองคำแท่งและเหรียญทองคำทั่วโลกทรงตัว โดยลดลงเพียง 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในไตรมาสที่ 2 ส่วนอุปสงค์ในช่วงครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษในไตรมาสแรก ในทางกลับกัน ความต้องการในตลาดซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ (OTC) ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากการลงทุนในเอเชีย อยู่ที่ 327 ตันในไตรมาสที่ 2 และอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 571 ตันในครึ่งปีแรก
ความต้องการเครื่องประดับทองคำในประเทศไทยลดลง 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที่ 1.6 ตันในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากความผันผวนของราคาทองคำบั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับภาพรวมทั่วโลก โดยราคาทองคำที่อยู่ในระดับสูงกดดันให้ความต้องการเครื่องประดับทองคำทั่วโลกลดลง 17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที่ 278 ตัน เนื่องจากผู้บริโภคซื้อทองคำน้อยลงและหันไปเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบาลง อย่างไรก็ตาม มูลค่าความต้องการเครื่องประดับทองคำยังคงแข็งแกร่ง โดยในช่วงครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นมูลค่ารวมทั่วโลก 8.6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ
คุณเซาไก ฟาน (Shaokai Fan) หัวหน้าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมประเทศจีน) และหัวหน้าฝ่ายธนาคารกลางระดับโลกของสภาทองคำโลก กล่าวว่า
"ตลาดทองคำของไทยยังคงแข็งแกร่งในไตรมาสที่ 2 แม้ความต้องการด้านการลงทุนจะชะลอตัวลงจากระดับสูงในช่วงต้นปี แต่ความสนใจของนักลงทุนไทยยังอยู่ในระดับที่ดี เนื่องจากนักลงทุนกลับมาเข้าซื้อโดยอาศัยจังหวะจากราคาที่อ่อนตัวลง นอกจากนี้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดในตลาดยังรายงานว่านักลงทุนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในตลาดมากขึ้น และบัญชีออมทองก็ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากคนไทยรุ่นใหม่มองว่าทองคำเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินและตลาด"
"เมื่อมองไปข้างหน้า เราคาดว่าความต้องการด้านการลงทุนในประเทศไทยและทั่วภูมิภาคอาเซียนจะยังคงได้รับแรงหนุนอย่างต่อเนื่อง ภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังมีอยู่มากประกอบกับบทบาทของทองคำที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในการเป็นสินทรัพย์ที่ช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนจะยิ่งช่วยตอกย้ำความสนใจของนักลงทุนทั่วทั้งภูมิภาค และเมื่อการเข้าถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนทองคำขยายตัวมากขึ้น ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนมีศักยภาพที่ดีในการรักษาบทบาทการเป็นแหล่งอุปสงค์ทองคำที่สำคัญต่อไปในอีกหลายปีข้างหน้า"
การลงทุนในกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำ (ETF) รวมถึงทองคำแท่ง และเหรียญทองคำลดลงมาอยู่ที่ 262 ตันในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากราคาทองคำที่ปรับตัวลดลงทำให้แรงส่งจากช่วงต้นปีชะลอตัว การลดลงดังกล่าวมีสาเหตุมาจากกระแสเงินไหลออกจากกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำ (ETF) ที่มีทองคำแท่งเป็นสินทรัพย์อ้างอิงจำนวน 45 ตันในไตรมาสที่ 2 อย่างไรก็ตาม ความต้องการลงทุนในกองทุน ETF ในครึ่งปีแรกยังคงเป็นบวกอยู่ที่ 18 ตัน โดยเอเชียเป็นภูมิภาคที่โดดเด่นที่สุดของโลกในช่วงครึ่งปีแรก ด้วยยอดเงินไหลเข้าสุทธิรวม 70 ตัน แม้จะเผชิญกับกระแสเงินทุนไหลออกรายเดือนสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนมิถุนายนก็ตาม
ธนาคารกลางทั่วโลกมียอดซื้อทองคำสำรองสุทธิ 289 ตันในไตรมาสที่ 2 (เพิ่มขึ้น 62% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) เนื่องจากการซื้อทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นในหลายตลาด แม้ไตรมาสที่ 2 จะแข็งแกร่งขึ้น แต่อุปสงค์ในครึ่งปีแรกยังคงต่ำกว่าระดับในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากกิจกรรมที่ชะลอตัวในไตรมาสแรก[2] ผลการสำรวจการถือครองทองคำสำรองของธนาคารกลางประจำปีของสภาทองคำโลก ระบุว่า 45% ของผู้ตอบแบบสำรวจมีแผนเพิ่มการถือครองทองคำสำรองในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทองคำยังคงมีความสำคัญอย่างต่อเนื่อง อุปทานทองคำโดยรวมในไตรมาสที่ 2 ทรงตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 1,269 ตัน โดยปริมาณการผลิตจากเหมืองและการรีไซเคิลเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม ปริมาณทองคำจากเหมืองเพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที่ 966 ตัน ขณะที่การรีไซเคิลลดลง 6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้ราคาทองคำจะอยู่ในระดับสูงขึ้นก็ตาม
คุณหลุยส์ สตรีท (Louise Street) นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโส สภาทองคำโลก กล่าวว่า
"การปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในช่วงต้นปีได้ชะลอตัวและพลิกกลับในไตรมาสที่ 2 โดยราคาเข้าสู่ช่วงปรับฐานและเคลื่อนไหวทรงตัวหลังลดลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อย่างไรก็ตาม ตลาดทองคำยังคงได้รับแรงสนับสนุนเป็นอย่างดี สอดคล้องกับบทบาทของทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ช่วยกระจายความเสี่ยงและเครื่องมือรักษามูลค่าที่ได้รับการยอมรับ"
"แม้กระแสเงินลงทุนในกองทุน ETF ทองคำจะชะลอลงตามทิศทางราคา แต่การซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องจากธนาคารกลางและการเติบโตของการลงทุนในตลาด OTC มีส่วนสนับสนุนให้อุปสงค์ทองคำรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 2% ในครึ่งปีแรก สำหรับครึ่งหลังของปี 2569 การลงทุนยังคงมีแนวโน้มเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตหลัก แต่องค์ประกอบของอุปสงค์อาจเปลี่ยนแปลง โดยกิจกรรมในตลาด OTC และอุปสงค์จากนักลงทุนในเอเชียคาดว่าจะเข้ามามีบทบาทที่โดดเด่นขึ้น ในขณะที่ความสนใจในกองทุน ETF ทองคำของนักลงทุนตะวันตกนั้นอาจมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง รวมถึงแนวโน้มนโยบายการเงินของสหรัฐฯ และค่าเงินดอลลาร์ ในส่วนของธนาคารกลางนั้น ยังคงเป็นผู้ซื้อรายสำคัญ แม้จังหวะการซื้ออาจช้าลงเล็กน้อยจากช่วงสี่ปีที่ผ่านมา ส่วนราคาทองคำที่ยังสูงจะยังคงสร้างแรงกดดันต่อปริมาณความต้องการเครื่องประดับ อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคอาจยังคงเลือกถือครองทองคำแทนการนำออกมาขาย โดยยังไม่เห็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าการรีไซเคิลทองคำจะเพิ่มขึ้น"
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานแนวโน้มความต้องการทองคำไตรมาสที่ 2 ปี 2569 (Gold Demand Trends Q2 2026 Report) ซึ่งรวมถึงข้อมูลรายละเอียดที่ครอบคลุมจาก Metals Focus ได้ที่นี่ สามารถติดตามข้อมูลและข่าวสารจากสภาทองคำโลกได้ทาง X (Twitter) ที่ @goldcouncil และ LinkedIn