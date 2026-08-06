CLICX พร้อมปล่อยสินเชื่อแล้ว หลังจอดับ 3 วัน อัพเกณฑ์เข้มเช็กเครดิตบูโรดักทางกลุ่มเสี่ยง

ธนาคารคลิกซ์ (CLICX) Virtual Bank ไร้สาขารายแรกของไทย ซึ่งเป็นการร่วมทุนของ 3 ยักษ์ใหญ่ ธนาคารกรุงไทย (KTB), บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) และ บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) ได้เปิดระบบให้ผู้ใช้บริการกลับเข้ามารับการพิจารณาและสมัคร สินเชื่อพร้อมใช้ อีกครั้งผ่านแอปพลิเคชันเมื่อช่วงเช้าวันที่ 6 สิงหาคม 2569 หลังจากที่ต้องประกาศปิดรับสมัครชั่วคราวอย่างกะทันหันตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา
CLICX เริ่มเปิดตัวผลิตภัณฑ์เงินฝากตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2569 และได้ฤกษ์ดีเดย์ลุยตลาดสินเชื่ออย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2569 ด้วยการชูนวัตกรรมสินเชื่อดิจิทัลที่ชูจุดขาย รายได้เริ่มต้นเพียง 5,000 บาท/เดือน หวังปลดล็อกการเข้าถึงเงินทุนในระบบให้กับกลุ่มไรเดอร์ พ่อค้าแม่ค้า และฟรีแลนซ์
โครงสร้างผลิตภัณฑ์เดิมถูกออกแบบให้เข้าถึงง่าย ได้แก่
- สินเชื่อพร้อมใช้ Basic: วงเงินสูงสุด 20,000 บาท ผ่อนนานสูงสุด 6 เดือน โดยชูจุดขาย สมัครง่าย เลือกไม่ใช้เอกสารได้ โดยอาศัยข้อมูลทางเลือก (Proxy Income) เช่น ประวัติการจ่ายค่าโทรศัพท์เข้ามาทดแทน
- สินเชื่อพร้อมใช้ Pro: วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท (หรือไม่เกิน 1.55 เท่าของรายได้) ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ย 1325% ต่อปี
- สามารถเลือกชำระเงินคืนแบบรายสัปดาห์หรือรายเดือน รวมถึงเลือกรอบจ่ายเงินที่ต้องการได้ตามความสะดวกให้สอดคล้องกับรอบรายรับของผู้กู้
- รายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท/เดือน จะได้รับวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้
รายได้ตั้งแต่ 30,000 บาท/เดือนขึ้นไป จะได้รับวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระ ในกรณีหากค้างชำระจะคิดดอกเบี้ยจากอัตราปกติสูงสุดที่ระบุในสัญญาบวกเพิ่มอีก 3% ต่อปี แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 25% ต่อปี คิดดอกเบี้ยจากเงินต้นคงค้างแบบรายวัน
อย่างไรก็ตาม หลังจากเปิดบริการได้เพียง 2 วัน ได้เกิดปรากฏการณ์ ดราม่าบิดหนี้ ทั่วสื่อสังคมออนไลน์ หลังมีผู้ใช้บางกลุ่มโพสต์ข้อความชักชวนให้เข้ามาขอสินเชื่อ โดยระบุว่าแม้มีประวัติเสียหรือค้างจ่ายค่าโทรศัพท์ก็ยังได้รับการอนุมัติวงเงิน พร้อมทั้งปลุกกระแส กู้แล้วบิด ปิดแอปทิ้ง สร้างความตื่นตระหนกให้กับนักลงทุนและแวดวงสถาบันการเงินถึงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง (Moral Hazard) จนเป็นเหตุให้ CLICX ต้องปิดระบบรับสมัครสินเชื่อในวันที่ 3 สิงหาคม
และ CLICX ได้ออกแถลงการณ์เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 4 ส.ค. 69 ยืนยันการเพิ่มโอกาสทางการเงิน ควบคู่มาตรฐานสินเชื่อที่รับผิดชอบพร้อมบริหารความเสี่ยงและติดตามคุณภาพสินเชื่ออย่างใกล้ชิด และย้ำเตือนว่าไม่สนับสนุนการนำสินเชื่อไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบในการชำระหนี้ เนื่องจากอาจกระทบต่อประวัติสินเชื่อและโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินในอนาคต พร้อมระบุว่าหากพบการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ การใช้เอกสารไม่ถูกต้อง หรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริต ธนาคารจะดำเนินการตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ส่าสุดเมื่อเช้านี้แอปพลิเคชั่นของ CLICX ได้กลับมาเปิดให้ผู้ใช้บริการสมัครบริการผลิตภัณฑ์ สินเชื่อพร้อมใช้ อีกครั้ง แต่การให้บริการสมัครสินเชื่อผ่านแอป CLICX ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความยินยอมในการเปิดเผยและตรวจสอบประวัตรเครดิตจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อเพิ่มเติมขึ้นมาด้วย