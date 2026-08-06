G-Able ชี้เกมการแข่งขันยุค AI วัดกันที่ "คน" ไม่ใช่ "เทคโนโลยี"

"จีเอเบิล " ชี้เกมการแข่งขันยุค AI วัดกันที่ "คน" ไม่ใช่ "เทคโนโลยี" เชื่อความได้เปรียบขององค์กรยุคใหม่ ไม่ได้อยู่ที่การมี AI ที่ดีที่สุด แต่คือการมีบุคลากรที่สามารถใช้ AI เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ให้กับลูกค้าและธุรกิจ
เมื่อ AI กำลังเปลี่ยนวิธีการทำงานขององค์กรทั่วโลก ความได้เปรียบในการแข่งขันไม่ได้วัดจากการมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุดอีกต่อไป แต่ขึ้นอยู่กับการมีบุคลากรที่สามารถใช้ AI เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ให้กับธุรกิจได้อย่างแท้จริง
บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) หรือ G-Able จึงเดินหน้าพัฒนา "Future Workforce" ภายใต้แนวคิด Human + AI โดยเชื่อว่า AI ไม่ใช่เครื่องมือที่เข้ามาแทนที่มนุษย์ แต่เป็น Copilot ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพให้คนทำงานสามารถคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ และสร้างนวัตกรรมได้มากกว่าเดิม
นางฐิติกานต์ กฤษณวิภาคพร รองประธานบริหารอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันการแข่งขันเพื่อดึงดูดบุคลากรสายเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากเดิมที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงหรือผลตอบแทน สู่การมองหาองค์กรที่เปิดโอกาสให้เรียนรู้ ทดลองเทคโนโลยีใหม่ และได้ร่วมแก้โจทย์ธุรกิจที่ท้าทาย "วันนี้คนไม่ได้เลือกองค์กรเพราะมีเทคโนโลยีที่ดีที่สุด แต่เลือกองค์กรที่ทำให้เขาเติบโต และสามารถสร้างคุณค่าได้ดีที่สุด"
องค์กรจึงต้องเปลี่ยนมุมมองจากการลงทุนเฉพาะด้านเทคโนโลยี มาสู่การลงทุนในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรควบคู่กัน เพราะแม้ AI จะสามารถช่วยลดงาน Routine วิเคราะห์ข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างรวดเร็ว แต่บทบาทของมนุษย์ยังคงมีความสำคัญในงานที่ต้องอาศัยการคิดเชิงกลยุทธ์ ความคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจ และความเข้าใจบริบททางธุรกิจ
ด้วยเหตุนี้ G-Able จึงวางการพัฒนาทักษะด้าน AI เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรระยะยาว ผ่าน Learning Journey ที่ออกแบบให้ครอบคลุมตั้งแต่การสร้าง AI Literacy เพื่อให้พนักงานทุกระดับเข้าใจศักยภาพและข้อจำกัดของ AI ไปจนถึงการประยุกต์ใช้ AI ในการทำงานจริง โดยย้ำว่าการตัดสินใจที่สำคัญยังคงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมนุษย์
นอกจากนี้ บริษัทยังพัฒนา Corporate AI เพื่อสนับสนุนการทำงานภายในองค์กรอย่างปลอดภัย ช่วยให้พนักงานสามารถสร้าง AI Agent ค้นหาองค์ความรู้จากระบบ Knowledge Management รวมถึงลดภาระงาน Routine ในแต่ละหน่วยงาน ขณะเดียวกัน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลยังนำ AI มาช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับนโยบายและสวัสดิการ เพื่อให้ทีม HR สามารถใช้เวลามุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรและงานเชิงกลยุทธ์ได้มากยิ่งขึ้น
ควบคู่กันนั้น G-Able ยังส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผ่าน Tech Community ที่เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และกรณีศึกษาจากโครงการจริง เพื่อเร่งการพัฒนาทักษะและต่อยอดองค์ความรู้สู่บุคลากรในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว
ในด้านวัฒนธรรมองค์กร G-Able เชื่อว่าความไว้วางใจคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาศักยภาพคน จึงดำเนินนโยบาย Hybrid Workplace พร้อมสนับสนุนให้พนักงานกล้าคิด กล้าทดลอง และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยให้ความสำคัญกับผลลัพธ์มากกว่ารูปแบบการทำงาน รวมถึงออกแบบการพัฒนาทักษะให้ครอบคลุมทั้ง Hard Skills, Business Skills, Leadership Skills และ Soft Skills เพื่อรองรับเส้นทางการเติบโตที่หลากหลาย
สำหรับ G-Able บุคลากรแห่งอนาคตจำเป็นต้องผสานศักยภาพของมนุษย์เข้ากับเทคโนโลยีอย่างสมดุล โดยมี 5 ทักษะสำคัญ ได้แก่ Tech Fluency, Customer-Centric Thinking, Critical Judgment, Adaptive Mindset และ Boundaryless Collaboration ซึ่งจะช่วยให้สามารถใช้ AI เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ให้กับลูกค้า ธุรกิจ และสังคมได้อย่างยั่งยืน
"ในอนาคต ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรจะไม่ได้อยู่ที่การมี AI ที่ดีที่สุด แต่อยู่ที่การมีคนที่สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าได้ดีที่สุด เป้าหมายของ G-Able จึงไม่ใช่เพียงการสร้างคนที่ใช้ AI เป็น แต่คือการสร้างบุคลากรที่สามารถใช้ AI เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อน สร้างนวัตกรรม และขับเคลื่อนความสำเร็จทางธุรกิจของลูกค้าได้อย่างแท้จริง" นางฐิติกานต์ กล่าว