SUSCO คว้าป้ายสัญลักษณ์ "หัวจ่ายสีทอง"

นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) (SUSCO) เปิดเผยว่า สถานีบริการน้ำมัน SUSCO ได้รับมอบป้ายสัญลักษณ์โครงการ "หัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐานสีทอง" จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ หลังจากบริษัทฯ นำสถานีบริการน้ำมันเข้าร่วมโครงการ "หัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน" ครบ 100% ของทุกสาขาทั่วประเทศ ตอกย้ำการยกระดับมาตรฐานการให้บริการและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ยื่นรายชื่อสถานีบริการน้ำมันเข้าร่วมโครงการครบทุกสาขา และมีสถานีบริการที่ผ่านการรับรองหัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐานแล้วรวม 98 สถานี ประกอบด้วย ระดับสีทอง 16 สถานี ระดับสีเงิน 29 สถานี และระดับสีน้ำเงิน 53 สถานี สะท้อนถึงความตั้งใจของบริษัทฯ ในการรักษามาตรฐานด้านคุณภาพ ความโปร่งใส และความเป็นธรรมในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุด นางสาวญาณี ศรีมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นผู้มอบป้ายสัญลักษณ์โครงการหัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐานสีทอง ณ โครงการ SUSCO SQUARE สาขาปิ่นเกล้า พร้อมร่วมตรวจสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อยืนยันมาตรฐานของหัวจ่าย และสร้างความมั่นใจให้ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ
ทั้งนี้ SUSCO สาขาบางชัน ถือเป็นสถานีบริการน้ำมันสาขาแรกที่เข้าร่วมโครงการ และได้รับป้ายสัญลักษณ์ "หัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐานสีทอง" แห่งแรกของประเทศไทย ในวันที่ 4 มิถุนายน 2569 สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และยึดมั่นในมาตรฐานการให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง
สำหรับการได้รับป้ายสัญลักษณ์ "หัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐานสีทอง" สถานีบริการจะต้องผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงของหัวจ่ายน้ำมันตามมาตรฐานของกรมการค้าภายในอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรักษามาตรฐานการให้บริการพร้อมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับน้ำมันเชื้อเพลิงครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรมทุกครั้งที่เข้ารับบริการ
นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กล่าวอีกว่า การได้รับการรับรองครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ SUSCO ในการยกระดับมาตรฐานสถานีบริการน้ำมันของไทย พร้อมเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค และสะท้อนภาพลักษณ์องค์กรที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความโปร่งใส และการคุ้มครองสิทธิของลูกค้าในระยะยาว