LH Bank รุกตลาดภาคเหนือเปิดสาขา “เซ็นทรัล เชียงใหม่” พร้อมส่งโปรโมชันพิเศษ

นายลี ยู่-ชิว ประธานกรรมการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank นายพีรพัฒน์ เกษบุญชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้ารายย่อย และ นางนวลอนงค์ มหัทธนกุล หัวหน้ากลุ่มงานเครือข่ายธุรกิจสาขาและธนบดีธนกิจ ร่วมพิธีเปิด LH Bank สาขาเซ็นทรัล เชียงใหม่ เพื่อขยายเครือข่ายการให้บริการ รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและความต้องการใช้บริการทางการเงินของลูกค้าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือ ด้วยบริการทางการเงินแบบครบวงจร อาทิ เงินฝาก สินเชื่อ การลงทุน และ Financial Advisory Service โดยผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงสิทธิประโยชน์และบริการพิเศษสำหรับลูกค้า Family Banking และสมาชิกในครอบครัว
ในโอกาสฉลองเปิดสาขาใหม่ LH Bank มอบโปรโมชันพิเศษสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากและ มียอดฝากเงินตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2569 ดังนี้
• ลูกค้าใหม่หรือลูกค้าปัจจุบันที่เปิดบัญชีเงินฝากประจำ ผ่านแอปพลิเคชัน LHB You หรือ ที่ LH Bank สาขาเซ็นทรัล เชียงใหม่ และมียอดฝากที่เป็นเงินใหม่* สะสมรวมทุกระยะเวลาฝากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป รับกระเป๋า LH Bank Exclusive Tote มูลค่า 290 บาท จำนวน 1 ใบและ E-voucher Central มูลค่า 200 บาท รวมมูลค่า 490 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน)
• ลูกค้าใหม่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ผ่านแอปพลิเคชัน LHB You หรือที่ LH Bank สาขาเซ็นทรัล เชียงใหม่ และมียอดฝากครั้งแรกตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์เลือกรับของสมนาคุณ 1 รายการ ได้แก่ บัตรสตาร์บัค มูลค่า 200 บาท** หรือ E-Voucher (บางจาก หรือ Big C) มูลค่า 200 บาท โดยกดรับสิทธิ์ผ่านเมนู สิทธิพิเศษ (Rewards) บนแอปพลิเคชัน LHB You (จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน)
LH Bank สาขาเซ็นทรัล เชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ ชั้น 3 โซนธนาคาร เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 – 19.00 น. ลูกค้าที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lhbank.co.th หรือ LH Bank Contact Center โทร. 1327
หมายเหตุ:
*เงินใหม่ หมายถึง เงินที่ลูกค้านำมาฝากที่ไม่ใช่เงินที่โอนมาจากบัญชีเงินฝากของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
**บัตรสตาร์บัค มูลค่า 200 บาท มีเฉพาะวันที่ 1 สิงหาคม 2026 ณ บูธกิจกรรมที่ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สาขาเซ็นทรัล เชียงใหม่ เท่านั้น
- สามารถรับกระเป๋า LH Bank Exclusive Tote ได้ที่ LH Bank สาขาเซ็นทรัล เชียงใหม่
- อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข คุณสมบัติของลูกค้า และรายละเอียดผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำและเงินฝากออมทรัพย์ เป็นไปตามประกาศและข้อกำหนดของธนาคาร สามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราดอกเบี้ยล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร www.lhbank.co.th
- เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด