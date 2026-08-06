บล.เคพีเอ็ม ปิดหุ้นกู้ STELLA-RML คืนหนี้หุ้นกู้ครบตามเป้า

บล.เคพีเอ็ม เผยปิดดีลหุ้นกู้ครบทั้ง 3 รุ่น รวมมูลค่า 767.40 ล้านบาท " หุ้นกู้ STELLA ครั้งที่ 2/2569, RML ครั้งที่ 2/2569 และ RML ครั้งที่ 3/2569 ที่สนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ต่อเนื่องในช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2569 ตอกย้ำบทบาทในฐานะผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ออกหุ้นกู้อย่างต่อเนื่อง
บล.เคพีเอ็ม จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย เปิดเผยว่าได้ปิดการเสนอขายหุ้นกู้ของ บริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ STELLA และ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ RML ครบทั้ง 3 รุ่นเรียบร้อยแล้ว รวมมูลค่า 767.40 ล้านบาท ได้แก่ หุ้นกู้ STELLA ครั้งที่ 2/2569, RML ครั้งที่ 2/2569 และ RML ครั้งที่ 3/2569 ซึ่งเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ต่อเนื่องในช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2569 ตอกย้ำบทบาทของ บล.เคพีเอ็ม ในฐานะผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ออกหุ้นกู้อย่างต่อเนื่อง
นางอรอนงค์ อินทรประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด เปิดเผยว่า "การที่หุ้นกู้ทั้ง 3 ชุดของ STELLA และ RML สามารถปิดการขายได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งต่อศักยภาพของ STELLA และ RML ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ และต่อกระบวนการคัดสรรผลิตภัณฑ์ของ บล.เคพีเอ็ม ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพหลักประกันในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะการที่ทั้งสองบริษัทสามารถบริหารจัดการโครงสร้างหนี้และทยอยไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมได้ตามแผนที่วางไว้ ถือเป็นสัญญาณบวกที่สะท้อนวินัยทางการเงินและสภาพคล่องที่แข็งแกร่งของทั้งสองบริษัท ทั้งนี้ในช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา RML ได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ไปแล้วเป็นจำนวน 607.35 ล้านบาท และ STELLA ได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ไปแล้วเป็นจำนวน 265.30 ล้านบาท รวมเป็นหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเป็นจำนวน 872.65 ล้านบาท" คุณอรอนงค์ กล่าว
ทั้งนี้ บล.เคพีเอ็ม ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้เข้าไปมีส่วนร่วมดูแลและทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมผู้บริหารของทั้ง STELLA และ RML ตลอดกระบวนการ ตั้งแต่การวางแผนโครงสร้างหุ้นกู้ การกำหนดหลักประกัน ไปจนถึงการบริหารจัดการกระแสเงินสดเพื่อรองรับการไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม โดยในการดำเนินงานครั้งนี้ยังได้รับการดูแลด้านกฎหมายอย่างใกล้ชิดจาก บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด (Kudun & Partners) ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายสำหรับหุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่น เพื่อให้มั่นใจว่าทุกกระบวนการมีความโปร่งใส และคุ้มครองผลประโยชน์ของนักลงทุนอย่างสูงสุด
สำหรับทิศทางต่อจากนี้ บล.เคพีเอ็ม ยืนยันว่าจะยังคงเดินหน้าสนับสนุนผู้ออกหุ้นกู้คุณภาพในหลากหลายอุตสาหกรรมด้วยผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ที่มีหลักประกันคุณภาพ ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายที่ดูแลผลประโยชน์ของนักลงทุนตลอดกระบวนการเสนอขาย โดยคุณอรอนงค์ กล่าวทิ้งท้ายว่า "เราให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและผลประโยชน์ของนักลงทุนเป็นอันดับแรกในทุกขั้นตอนของการจัดจำหน่าย”