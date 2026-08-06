สินเชื่อแบงก์ Q 2/69 บวก 1.93% รัฐ-รายใหญ่กู้ตุนสภาพคล่อง ขณะที่ SME-รายย่อย ยังซึม

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ ไตรมาส 2/69 พลิกกลับมาโต 1.93% YoY แรงหนุนหลักมาจากภาครัฐและธุรกิจรายใหญ่แห่กู้เพิ่มสภาพคล่อง รับมือความเสี่ยงตะวันออกกลาง ขณะที่ SME-รายย่อย ยังซึม ด้านเงินฝากโตเร่งขึ้น 3.11% เน้นฝากในออมทรัพย์-กระแสรายวัน หลังดอกเบี้ยเข้าสู่ทิศทางขาลง
สรุปภาพรวมสินเชื่อและเงินฝากระบบธนาคารพาณิชย์ 17 แห่ง (ณ สิ้น มิ.ย. 69)
* สินเชื่อขยับขึ้น 1.93% ภาครัฐ-ธุรกิจใหญ่กู้รับความเสี่ยง
ยอดรวม: เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ ณ สิ้นไตรมาส 2/69 อยู่ที่ 13.95 ล้านล้านบาท (+1.93%YoY) ฟื้นตัวจากไตรมาส 1/69 ที่หดตัว 0.26%YoY
ปัจจัยหนุน: จากการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อภาครัฐและสินเชื่อธุรกิจรายใหญ่ ส่วนหนึ่งจากความต้องการสภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลาง
จุดกดดัน: สินเชื่อ SME และสินเชื่อรายย่อยยังฟื้นตัวล่าช้า
แนวโน้มปี 69: คาดสินเชื่อรวมทั้งปีจะกลับมาโตเป็นบวกได้เล็กน้อย โดยโจทย์สำคัญของสถาบันการเงินยังอยู่ที่การดูแลคุณภาพสินทรัพย์ เนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายหลายปัจจัย โดยเฉพาะความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งยังคงมีความไม่แน่นอนและมีแนวโน้มยืดเยื้อ
* เงินฝากขยายตัว 3.11% ออมทรัพย์/กระแสรายวันเพิ่ม-ฝากประจำลดลง
ยอดรวม: เงินรับฝาก ณ สิ้นไตรมาส 2/69 อยู่ที่ 16.64 ล้านล้านบาท (+3.11%YoY) ขยายตัวจากไตรมาส 1/69 ที่โต 2.47%YoY
โครงสร้างเงินฝาก: เงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวันปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่เงินฝากประจำทยอยลดลงตามทิศทางดอกเบี้ยขาลง
กลยุทธ์แบงก์: เดือน มิ.ย. 69 จำนวนแคมเปญออกใหม่ยังคงน้อยกว่าจำนวนแคมเปญที่ครบกำหนด ซึ่งโดยมากยังเป็นการออกเพื่อรักษาฐานลูกค้า ขณะที่สถาบันการเงินยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนเงินฝากให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยลดสัดส่วนเงินฝากที่มีต้นทุนสูง เนื่องจากสภาพคล่องโดยรวมยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง ประกอบกับสินเชื่อมีแนวโน้มฟื้นตัวในกรอบจำกัด