พลัสฯ ชี้ “เชิงทะเล-บางเทา”ขึ้นแท่นพื้นที่อยู่อาศัยระยะยาว หนุนตลาดเช่าขยายตัวแรง

“เชิงทะเล-บางเทา” จังหวัดภูเก็ต ทำเลขึ้นแท่นพื้นที่อยู่อาศัยระยะยาว ชี้เป็นทำเลที่ผสานธรรมชาติ ไลฟ์สไตล์ และความสะดวกสบายได้อย่างลงตัว มีทั้งชุมชนนานาชาติ ร้านอาหาร คาเฟ่ ไลฟ์สไตล์มอลล์ โรงเรียนานาชาติ และการเชื่อมต่อกับแหล่งท่องเที่ยว สำคัญ ลากูน่า - หาดบางเทา หนุนเชิงทะเลขยับจากจุดหมายการพักผ่อนสู่พื้นที่อยู่อาศัยที่รองรับผู้คนหลากหลายกลุ่ม ทั้งผู้ที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ กลุ่มผู้ย้ายถิ่นฐานการอยู่อาศัย รวมถึงกลุ่มผู้ทำงานแบบ Remote Work ที่มองหาทำเลที่สามารถใช้ชีวิตและทำงานได้ในระยะยาว
นางสาวสมสกุล หลิมศุทธพรรณ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารสินทรัพย์ - ภาคใต้ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เปิดเผยข้อมูลจากการบริหารจัดการปล่อยเช่าคอนโดมิเนียมในพื้นที่เชิงทะเล พบว่าตลาดยังมีความต้องการต่อเนื่อง โดยตัวอย่างจากโครงการ เดอะ เบส เชิงทะเล ภายใต้แบรนด์แสนสิริ ซึ่งพลัส พร็อพเพอร์ตี้บริหารจัดการ สามารถสร้างผลตอบแทนจากการปล่อยเช่า (Rental Yield) ได้ประมาณ 8-12% ต่อปี
ปัจจัยสนับสนุนสำคัญมาจากทั้งทำเลที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยจริง คุณภาพของโครงการ และการบริหารสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เช่าในปัจจุบัน
สำหรับ เดอะ เบส เชิงทะเล ตั้งอยู่ในทำเลที่เชื่อมต่อกับจุดหมายสำคัญของพื้นที่ อาทิ Boat Avenue, Porto de Phuket และหาดบางเทา รวมถึงมีรูปแบบโครงการและพื้นที่ส่วนกลางที่รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตที่หลากหลาย ทำให้ตอบโจทย์ทั้งกลุ่มผู้อยู่อาศัยเองและกลุ่มผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างรายได้จากการปล่อยเช่า
โดยรูปแบบห้องพักอาศัยที่ได้รับความนิยมในการเช่า คือ ห้องขนาด 1 ห้องนอน ซึ่งเหมาะกับกลุ่มผู้เช่าที่ต้องการพื้นที่อยู่อาศัยที่คล่องตัว ทั้งชาวต่างชาติ คู่รัก ผู้ที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ และกลุ่ม Remote Worker ขณะเดียวกัน ห้องพักที่รองรับกลุ่ม Pet Parent ก็ได้รับความนิยมเช่นกัน โดยลักษณะการเช่าส่วนใหญ่เป็นสัญญาระยะยาวประมาณ 6 เดือน - 1 ปี สะท้อนถึงความต้องการอยู่อาศัยจริงในพื้นที่ ทั้งนี้ ผู้เช่าหลักยังเป็นชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวรัสเซีย
นอกจากนี้ ระดับราคาของโครงการยังเป็นอีกปัจจัยที่สนับสนุนความสนใจของตลาด เนื่องจากเป็นคอนโดมิเนียมคุณภาพที่อยู่ในทำเลศักยภาพ แต่มีระดับราคาที่เข้าถึงได้ ทำให้สามารถตอบโจทย์ทั้งกลุ่มผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยและกลุ่มนักลงทุนที่มองหาโอกาสจากตลาดเช่า รวมถึงกลุ่มผู้เช่าเอง
อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการสร้างผลตอบแทนจากการปล่อยเช่า นอกเหนือจากเรื่องทำเลและคุณภาพของโครงการแล้ว
ยังรวมถึงการบริหารสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและกลุ่มผู้เช่าเป้าหมาย โดยพลัส พร็อพเพอร์ตี้ นำความเชี่ยวชาญด้านBrokerage มาสนับสนุนการบริหารสินทรัพย์ ตั้งแต่การวิเคราะห์ตลาดและกำหนดกลยุทธ์การปล่อยเช่า การตั้งราคาที่เหมาะสม การทำการตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้เช่าเป้าหมาย การคัดเลือกผู้เช่า ตลอดจนการบริหารสัญญา เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และลดระยะเวลาห้องว่าง
ขณะเดียวกัน พลัสฯ ยังมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการทั้งกับลูกค้าไทยและต่างชาติ และยังมีบริการ Plus Concierge ที่ช่วยอำนวยความสะดวกทั้งเจ้าของทรัพย์สินและผู้พักอาศัย อาทิ การประสานงานการย้ายเข้า-ออก การจัดการด้านสาธารณูปโภค (ช่วยจัดการชำระค่าน้ำ ไฟฟ้า) และการดูแลทรัพย์สินในช่วงที่เจ้าของไม่อยู่บ้าน ช่วยอำนวยความสะดวกในการปล่อยเช่า และช่วยให้การบริหารอสังหาริมทรัพย์เป็นไปอย่างราบรื่นตลอดอายุการลงทุน
ด้วยประสบการณ์ด้าน Property Management ที่บริหารจัดการกว่า 440 โครงการทั่วประเทศ ครอบคลุมมากกว่า 100,000 ครอบครัว รวมถึงการพัฒนาบุคลากรผ่านสถาบันPlus Eduplex พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จึงมุ่งยกระดับการบริหารสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อช่วยให้เจ้าของทรัพย์สินสามารถสร้างรายได้ รักษาและต่อยอดมูลค่าของอสังหาฯ ในระยะยาว ควบคู่กับการยกระดับประสบการณ์การอยู่อาศัยของผู้พักอาศัย พร้อมมองว่าการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์อย่างมืออาชีพจะเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ช่วยต่อยอดศักยภาพของสินทรัพย์ และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของตลาดที่อยู่อาศัยในภูเก็ต