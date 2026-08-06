SC ดึง 5 ครอบครัวดังถ่ายทอดแคมเปญ “Inside the Signature Life”

เอสซี แอสเสท (SC) ตอกย้ำความเป็นผู้นำแบรนด์บ้านลักชัวรีอันดับ 1 ของไทย เปิดตัวแคมเปญใหม่ “Inside the Signature Life” ถ่ายทอดนิยามความสำเร็จ 5 ครอบครัวใน ‘บางกอก บูเลอวาร์ด ซิกเนเจอร์’ ผ่านวิดีโอซีรีส์ สะท้อนมุมมองบ้านลักชัวรียุคใหม่ไม่ใช่แค่สวย แต่ตอบโจทย์ชีวิตและส่งต่อคุณค่าได้ในระยะยาว
นายณัฏฐกิตติ์ ศิริรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานนวัตกรรมการตลาดและการออกแบบ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า พฤติกรรมของลูกค้าระดับลักชัวรียุคใหม่ไม่ได้มองหาเพียงแค่ความสวยงามภายนอก แต่ให้ความสำคัญกับบ้านที่สามารถสะท้อนเอกลักษณ์ ตัวตน และความสำเร็จของผู้อยู่อาศัย ตลอดจนเป็นพื้นที่สร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าร่วมกับครอบครัว ทาง SC จึงมุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตจริงในทุกมิติ
แคมเปญ “Inside the Signature Life” ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านตัวจริงจาก 5 ครอบครัวในหลากหลายวงการ ได้มาแบ่งปันประสบการณ์ ความภาคภูมิใจ และมุมมองการอยู่อาศัยจริง ทั้งในด้านงานสถาปัตยกรรม การจัดสรรพื้นที่สำหรับคนทุกวัย ระบบความปลอดภัย สังคมคุณภาพ รวมถึงบริการหลังการขายและนวัตกรรมดูแลบ้านผ่านแอปพลิเคชัน "รู้ใจ" (RueJai)
“ในฐานะผู้นำบ้านลักชัวรีอันดับ 1 เราเชื่อว่าไม่มีใครสะท้อนคุณค่าของบ้านได้ดีไปกว่าผู้อยู่อาศัยเอง เสียงของลูกบ้านทั้ง 5 ครอบครัวคือภาพสะท้อนเป้าหมายของ SC ที่ต้องการส่งมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยที่มีความหมาย และสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนในทุกช่วงชีวิต” นายณัฏฐกิตติ์ กล่าว