TEKA กำไรพุ่ง 67% - กอด Backlog แน่นแตะ2 พันล.

" ฑีฆาก่อสร้าง " อวดกำไรงวดนี้ 24.78 ลบ. โต 22.21% โกยรายได้จากการก่อสร้างรวม 526.55 ลบ. เพิ่มขึ้น 51.40% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ชูอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นแตะ 13.89% สะท้อนการควบคุมต้นทุนและประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้น หนุนผลงาน 6 เดือนแรกของปีนี้เติบโตก้าวกระโดด ทำกำไรสุทธิแตะ 40.46 ลบ. เพิ่มขึ้น 66.80% จากงวดเดียวกันของปีก่อน มีรายได้ 1,024.35 ลบ. โต 53.07% จากงวดเดียวกันของปีก่อน พร้อมย้ำจุดแข็ง สภาพคล่องที่แข็งแกร่ง
ดร.วีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) หรือ TEKA เปิดเผยว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2569 มีการเติบโตที่แข็งแกร่ง เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ผลการดำเนินงานสะท้อนให้เห็นถึงการกลับมาเติบโตของรายได้จากการก่อสร้างและการฟื้นตัวของอัตรากำไรขั้นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากผลงานในรอบ 6 เดือนแรกของปีนี้ ที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทั้งในด้านรายได้และกำไรสุทธิ ปัจจัยหลักมาจากการทยอยรับรู้รายได้จากงานในมือ (Backlog) ที่มีอยู่อย่างแข็งแกร่ง รวมถึงความเชื่อมั่นจากลูกค้ากลุ่มชั้นนำที่ยังคงไว้ใจ และมอบหมายโครงการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง
โดยผลการดำเนินงานในงวดไตรมาส 2/2569 มีรายได้จากการก่อสร้างอยู่ที่ 526.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2 ปี 2568 ที่มีรายได้ 347.78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.40 สอดคล้องกับการทยอยรับรู้รายได้จากโครงการต่างๆ ตามความคืบหน้าของงานโดยต้นทุนการก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็น 453.42 ล้านบาท จาก 308.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.97 การที่ต้นทุนเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้ ส่งผลให้กำไรขั้นต้นปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นอยู่ที่ 73.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 86.22% เมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันของปีก่อน
กำไรสุทธิในไตรมาส 2/2569 อยู่ที่ 24.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็น 22.21% จาก 20.28 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่ 0.08 บาท จุดเด่นที่สำคัญของไตรมาส 2/2569 คือการฟื้นตัวของอัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับตัวขึ้นเป็น 13.89% จากระดับ 11.29% ในไตรมาส 2/2568 สะท้อนถึงการควบคุมต้นทุนและประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้น
สำหรับผลประกอบการในงวด 6 เดือนแรกของปี 2569 บริษัทฯ มีรายได้จากการก่อสร้างรวม 1,024.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็น 53.07% จาก 669.22 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 6 เดือนแรกของปีก่อนหน้า ต้นทุนการก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็น 899.05 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 42.30% จาก 631.79 ล้านบาท เทียบกับ 6 เดือนแรกเดียวกันของปีก่อน ทำให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอยู่ที่ 125.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 234.77% จาก 37.43 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน
กำไรสุทธิในรอบ 6 เดือนแรกของปี 2569 อยู่ที่ 40.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66.80% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 24.26 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่ 0.13 บาท อัตรากำไรขั้นต้นปรับเพิ่มขึ้นอย่างมากมาอยู่ที่ 12.23% จาก 5.59% ในรอบ 6 เดือนแรกของปีก่อนหน้า การฟื้นตัวของอัตรากำไรขั้นต้นในรอบครึ่งปีแรกถือเป็นสัญญาณบวกที่สำคัญ
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ลดลงจาก 1.04 เท่าเหลือ 0.92 เท่า ณ 30 มิ.ย. 2569 สะท้อนถึงโครงสร้างการเงินที่ปลอดภัยและมีความเสี่ยงต่ำ โดยสัดส่วนหนี้สินที่ลดลง 112.70 ล้านบาทในครึ่งปีแรก ส่งผลให้เห็นว่าบริษัทฯสามารถชำระภาระผูกพันได้ดี และส่วนของผู้ถือหุ้นยังคงอยู่ที่กว่า 900 ล้านบาท โดยมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เท่ากับ 316.21 ล้านบาท
“ผลประกอบการที่ออกมาเป็นที่น่าพอใจ โดยบริษัทฯ ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการฟื้นตัวและเติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2569 ปัจจัยหนุนสำคัญมาจากการทยอยรับรู้รายได้จากงานในมือ (Backlog) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ที่อยู่ในระดับสูง 2,000 ล้านบาท และความเชื่อมั่นจากลูกค้าในโครงการก่อสร้างอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ การที่บริษัทสามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นให้อยู่ในระดับสูงถึง 13.89% ในไตรมาส 2/2569 แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการบริหารต้นทุนโครงการที่ดี และด้วยสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งไม่มีภาระหนี้สินจากสถาบันการเงิน บริษัทฯ มีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวในอนาคต มุ่งเน้นไปที่งานก่อสร้างแบบ Turnkey และการขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มอื่น ๆ เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป ตามเป้าหมายรายได้รวมที่ตั้งไว้ที่ 2,000 ล้านบาท” ดร.วีระศักดิ์ กล่าว