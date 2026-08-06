SSP ชูพลัง “บุคลากร” ขับเคลื๋อนผ่าน Our Culture - Our Stories

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SSP เดินหน้าสร้างรากฐานองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการตอกย้ำความสำคัญของทรัพยากรบุคคล เนื่องในเดือนแห่งความหลากหลาย (Pride Month) ผ่านการจัดกิจกรรม “Our Culture, Our Stories” เพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรด้วยแนวคิด DEIB (Diversity, Equity, Inclusion & Belonging) และ FAIR Core Values จากประสบการณ์จริงของบุคลากร เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปิดกว้างและเท่าเทียม ภายในงานได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์
วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวถึงจุดเริ่มต้นและแนวคิดในการสร้างสรรค์ค่านิยมองค์กรว่าการออกแบบค่านิยมหลักขององค์กร เรามุ่งหวังสิ่งที่เรียบง่าย (Simple) แต่ทรงพลัง และสามารถสะท้อนตัวตนของเสริมสร้างได้ดีที่สุด และคำว่า FAIR ยังคงเป็นสิ่งสะท้อนอัตลักษณ์และตัวตนที่แท้จริงของเราได้อย่างชัดเจนที่สุด
ขณะที่ คุณชยุตม์ หลีหเจริญกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ได้ขยายความถึงแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมและการบริหารจัดการที่โปร่งใส ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร “FAIR Core Values ซึ่ง SSP ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ยึดมั่นในการไม่เอาเปรียบผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า หรือคู่แข่งทางการค้า ตลอดจนการสร้างความเป็นธรรม (Fair) ให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกคน ซึ่งบริษัทฯ ยึดมั่นมาโดยตลอด
รวมถึงมีการถ่ายทอดประสบการณ์จากพนักงานที่เติบโตเคียงข้างองค์กรมานานกว่า 10 ปี ที่ได้การยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงผสานพลังระหว่างค่านิยม FAIR Values และแนวคิด DEIB จะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ การทำงานร่วมกัน (Collaboration) และการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม (Innovation) จากมุมมองที่หลากหลาย SSP พร้อมสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนประสบความสำเร็จ และเติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่างยั่งยืน “เมื่อบุคลากรเติบโต องค์กรย่อมเติบโต (When people grow, the organization grows)” กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม บริษัทฯ เมื่อเร็วๆ นี้