IND สานต่อESGร่วมฟื้นฟูป่าชายเลน คืนสมดุลธรรมชาติ

ริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (IND) โดย รัฐวิชญ์ ณ ลำพูน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน และคุณวรางคณา ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน พร้อมด้วยตัวแทนพนักงาน ร่วมทำกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ "IND ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน ครั้งที่ 2"
โดยการเพาะกล้า จำนวน 60 ต้น ปลูกต้นโกงกางจำนวน 60 ต้น เพื่อสร้างผืนป่าที่แข็งแรง รวมถึงปล่อยปูจำนวน 60 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ ช่วยฟื้นฟูแหล่งเพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำทางทะเล และเก็บขยะริมหาด ปลูกจิตสำนึกให้แก่บุคลากรของบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลน สอดคล้องกับแนวคิดการดำเนินธุรกิจของ IND ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ป่าชายเลน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี