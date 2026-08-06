ALPHAX นำ AI พัฒนา “Atlas” ยกระดับธุรกิจการเงินใน สปป.ลาว

"อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ " เดินหน้าพัฒนา “Atlas” ช่วยยกระดับธุรกิจการเงินใน สปป.ลาว ด้วยการนำดินหน้า AI Transformation หนุนให้ความต้องการใช้บริการทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ
นายกำพล ทรวงบูรณกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALPHAX กล่าวว่าภาคการเงินของ สปป.ลาว ปัจจุบันกำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านและฟื้นตัวตามการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการเติบโตของภาคธุรกิจ ซึ่งช่วยหนุนให้ความต้องการใช้บริการทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ประชาชนและผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึง สะท้อนว่าตลาดสินเชื่อของประเทศยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก
ท่ามกลางแนวโน้มดังกล่าว ALPHAX ที่ดำเนินธุรกิจการเงินใน สปป.ลาว ผ่านบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท มหาทุนลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ MHTL ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ และ บริษัท Simoung Express Loan Non Deposit Taking Microfinance Institutions Co., Ltd. หรือ SML พร้อมเดินหน้ายกระดับธุรกิจการเงินในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยขับเคลื่อนกลยุทธ์ Digital Transformation เพื่อพัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยใช้ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน พร้อมฐานลูกค้าที่ครอบคลุม ซึ่งสามารถต่อยอดความเข้าใจลูกค้าเข้ากับการใช้เทคโนโลยี เพื่อยกระดับการให้บริการ ขยายโอกาสทางธุรกิจ และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการบริหารคุณภาพสินทรัพย์และควบคุมความเสี่ยงด้านหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
“อนาคตของธุรกิจการเงินจะไม่ได้แข่งขันกันเพียงขนาดของพอร์ตสินเชื่อ แต่แข่งขันกันที่ความสามารถในการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ALPHAX จึงเดินหน้านำเทคโนโลยี มาใช้วางรากฐานธุรกิจการเงิน เพื่อขยายฐานลูกค้ารวมถึง พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละกลุ่ม และขยายโอกาสให้ประชาชนและผู้ประกอบการใน สปป. ลาว เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
นายมานพ ตรีฤทธิวิไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มหาทุนลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ MHTL กล่าวเสริมว่า “บริษัทได้เริ่มดำเนินการผ่าน MHTL ซึ่งได้นำเทคโนโลยีด้าน AI ภายใต้ชื่อระบบ “Atlas” มาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานตลอดกระบวนการให้สินเชื่อ ตั้งแต่การคัดกรองลูกค้า การบริหารสินเชื่อ ไปจนถึงการบริการตลอดอายุสัญญา โดยมีเป้าหมายเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดสินเชื่อ เพิ่มโอกาสให้ประชาชนและผู้ประกอบการใน สปป.ลาว เข้าถึงบริการทางการเงินที่มีคุณภาพ สะดวก และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุมและเหมาะสม”
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท ALPHAX มีแผนต่อยอดการใช้ AI สู่การให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล อาทิ การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ การตอบคำถามเบื้องต้น การติดตามสถานะการสมัครสินเชื่อ และการแจ้งเตือนกำหนดชำระเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกและยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า โดยยังคงให้บุคลากรเป็นผู้ให้คำปรึกษาและพิจารณาในทุกขั้นตอนสำคัญ เพื่อให้การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม
นอกจากนี้ ALPHAX ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ความโปร่งใสในการพิจารณาสินเชื่อ และการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลใน สปป. ลาว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การเดินหน้ากลยุทธ์ Digital Transformation ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ ALPHAX ในการวางรากฐานธุรกิจการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและ AI พร้อมยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารพอร์ตสินเชื่อ และการบริหารความเสี่ยง เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว
บริษัทเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ประชาชน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้ประกอบการรายย่อยใน สปป.ลาว เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากขึ้น พร้อมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน