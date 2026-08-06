ADD ตอกย้ำองค์กรธรรมาภิบาล ประกาศเจตนารมณ์ร่วม CAC

" แอดเทค ฮับ " เดินหน้ายกระดับธรรมาภิบาลองค์กร ประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วมเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นปีแรก ตอกย้ำจุดยืน “มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและสุจริต” พร้อมกางแผนจัดโครงสร้างองค์กรวางระบบถ่วงดุลอำนาจชัดเจน หวังสร้างความเชื่อมั่นขั้นสุดให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้น ปูทางสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นายสมโภช ทนุตันติวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) หรือ ADD ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์และให้บริการดิจิทัลโซลูชัน เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานการบริหารงานเสมอมา จึงได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) เป็นปีแรก ซึ่งถือเป็นการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนขององค์กรในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อย่างเป็นรูปธรรม
โดยทาง “แอดเทค ฮับ” ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานที่ปราศจากการทุจริต และยึดหลักการดำเนินธุรกิจแบบตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม บริษัทฯ จึงได้ประกาศใช้ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นเกราะป้องกันและสร้างมาตรฐานการทำงาน ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบริษัทในเครือ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
“การประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC ของ ADD ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ แต่ยังเป็นการส่งสัญญาณบวกถึงกลุ่มนักลงทุนและผู้ถือหุ้น ว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ยอดเยี่ยม มีโครงสร้างการทำงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้คือรากฐานสำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่น และนำพาบริษัทฯ ให้เติบโตในตลาดทุนได้อย่างแข็งแกร่งมั่นคง และยั่งยืนต่อไป”