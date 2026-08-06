Liberator เปิดคลาสออนไลน์ฟรี สอนวางแผนสร้าง Passive Income ตั้งเป้าหมายผลตอบแทนจากการลงทุนเดือนละ 30,000 บาท ด้วยหุ้นปันผล

บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด (Liberator) จัดกิจกรรม Online Workshop หัวข้อ “วางแผนสร้าง Passive Income เป้าหมายผลตอบแทนจากการลงทุน เดือนละ 30,000* บาท ด้วยหุ้นปันผล” เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุน พร้อมถ่ายทอดแนวทางการวางแผนสร้างกระแสเงินสดระยะยาวผ่านการลงทุนในหุ้นปันผล กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2569 เวลา 13.00–16.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา 12.30 น.
ปัจจุบัน แนวคิดการสร้าง Passive Income ได้รับความสนใจจากนักลงทุนและคนวัยทำงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากความต้องการสร้างความมั่นคงทางการเงินและสร้างรายได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากรายได้ประจำ ขณะที่การลงทุนในหุ้นปันผลถือเป็นหนึ่งในทางเลือกสำหรับการวางแผนสร้างกระแสเงินสดในระยะยาว หากผู้ลงทุนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบริหารพอร์ตการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม ผู้เริ่มต้นลงทุนจำนวนมากยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคัดเลือกหุ้นปันผล การคำนวณเงินลงทุนที่สอดคล้องกับเป้าหมายรายได้ รวมถึงการจัดพอร์ตให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ Liberator จึงจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้และหลักการลงทุนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนทางการเงินได้จริง
เนื้อหาภายในคลาสครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดเป้าหมาย Passive Income การวางแผนเงินลงทุนเพื่อสร้างรายได้ตามเป้าหมาย การคัดเลือกหุ้นปันผลที่มีคุณภาพ การจัดพอร์ตเพื่อสร้างกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนแนวคิดในการนำเงินปันผลกลับไปลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสเติบโตของพอร์ตในระยะยาว
กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพล พัชราพิมล นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Equity Analyst) บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด ผู้ได้รับคุณวุฒิ CISA และ CFP® เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ พร้อมแบ่งปันแนวทางการวางแผนลงทุนในหุ้นปันผลอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
กิจกรรมจัดในรูปแบบ Online Workshop โดยเปิดให้ลูกค้าที่มีบัญชีลงทุนกับ Liberator ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนดได้ตั้งแต่วันนี้ - 19 สิงหาคม 2569 เวลา 12.00 น.
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ แบบฟอร์มลงทะเบียน: https://forms.cloud.microsoft/r/XJQgHgj2Mv
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีบัญชีลงทุนกับ Liberator สามารถเปิดบัญชีลงทุนได้ที่ เปิดบัญชีกับ Liberator: https://go.liberator.co.th/xlnX/Liberator_Passiveincome_Class_2026
ทั้งนี้ การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับอีเมลยืนยันตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียน
Liberator ยังคงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุนบนพื้นฐานของข้อมูลและความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนส่งเสริมการวางแผนทางการเงินและการลงทุนอย่างมีวินัย เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรม ข่าวสาร และองค์ความรู้ด้านการลงทุนเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางสื่อสารอย่างเป็นทางการของ Liberator
หมายเหตุ:
*การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการวางแผนการลงทุนและการบริหารพอร์ตเพื่อสร้างรายได้จากเงินปันผล โดยเป้าหมาย Passive Income เดือนละ 30,000 บาท เป็นเพียงกรณีศึกษาหรือตัวอย่างในการคำนวณและวางแผนทางการเงินเท่านั้น มิได้เป็นการรับประกันหรือคาดหมายว่าผู้ลงทุนจะได้รับรายได้หรือผลตอบแทนในระดับดังกล่าว
คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน เงินปันผลและผลตอบแทนจากการลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงได้ และไม่สามารถรับประกันผลตอบแทนตามเป้าหมายที่กำหนด