รถเก่าไม่ว่า ขอคนผ่อนดี ttb จัดดอกให้0.52% ต่อเดือน

ทีทีบี เดินหน้าพลิกมาตรฐานสินเชื่อไทยอีกครั้ง ด้วยการ Make REAL Change เปลี่ยนการคิดดอกเบี้ยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ จาก “อายุรถ” มาเป็น “คะแนนเครดิต” ผ่าน “สินเชื่อรถแลกเงิน ทีทีบีไดรฟ์ แบบไม่โอนเล่ม” เพื่อให้คนผ่อนดีได้เรตที่ดีกว่าเดิม อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกเริ่มต้นเพียง 11.11% ต่อปี (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.52% ต่อเดือน)พร้อมเปิดตัวแคมเปญ “สินเชื่อคนผ่อนดี สินเชื่อทีทีบี” ตอกย้ำแนวคิดการเปลี่ยนความเชื่อเดิมที่ ผ่อนดี..ก็แค่รักษาเครดิต ให้กลายเป็นสิทธิประโยชน์ที่จับต้องได้จริง
นายฐากร ปิยะพันธ์ ผู้จัดการใหญ่ ทีทีบี เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2568 ทีทีบีได้ประกาศเป็นปีแห่งการช่วยเหลือลูกหนี้ และเดินหน้าช่วยเหลือลูกหนี้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถแก้หนี้ได้อย่างยั่งยืนและมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นตามพันธกิจของธนาคาร ผ่านโครงการ “ผ่อนดี ทีทีบี..มีรางวัล” ต่อเนื่องจนถึงปี 2569 ที่ได้ริเริ่มโครงการ “สินเชื่อคนผ่อนดี” โดยใช้หลักการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based Pricing) นับเป็นธนาคารแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่นำคะแนนเครดิต (Credit Score) จากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) มาใช้กำหนดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่สอดคล้องกับวินัยทางการเงิน ช่วยลดภาระดอกเบี้ย และสร้างแรงจูงใจให้คนไทยรักษาประวัติการชำระหนี้ที่ดี
พร้อมเปิดตัว “สินเชื่อบุคคล ทีทีบี แคชทูโก ฉีกกฎ สู่มาตรฐานใหม่ ผ่อนดี เครดิตดี ดอกยิ่งดี” ในต้นปี 2569 พบว่าลูกค้ากว่า 80% ได้รับอนุมัติสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าหลักเกณฑ์เดิมโดยเฉลี่ยถึง 5% ต่อปี โดยมีสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติแล้ว 28,600 ราย วงเงินสินเชื่อรวม 5,000 ล้านบาท และช่วยลูกค้าประหยัดภาระดอกเบี้ยได้กว่า 800 ล้านบาทตลอดสัญญา
ล่าสุด ทีทีบีได้ต่อยอดความสำเร็จดังกล่าวมาสู่การพลิกมาตรฐานสินเชื่อในประเทศไทยอีกครั้งโดยพบว่า สินเชื่อจำนำทะเบียนรถที่มีอยู่ในตลาดรวมกว่า 5 ล้านคัน ลูกค้ามักจะถูกคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ค่อนข้างสูง แม้จะใช้ทะเบียนรถยนต์มาเป็นหลักประกันก็ตาม
เนื่องจากเกณฑ์การคิดดอกเบี้ยแบบเดิมจะพิจารณาจากอายุรถเป็นหลัก สูงสุดถึง 24% ต่อปี ขณะเดียวกันยังพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ถึง 77% มีประวัติการผ่อนชำระตรงเวลาซึ่งจะได้รับประโยชน์มากขึ้นหากเปลี่ยนมาใช้หลักเกณฑ์ Risk-Based Pricing
ดังนั้น ทีทีบีจึงปลดล็อกข้อจำกัดของสินเชื่อจำนำทะเบียนรถแบบเดิม พร้อมยกระดับสู่มาตรฐานใหม่ ด้วย “สินเชื่อรถแลกเงิน ทีทีบีไดรฟ์ แบบไม่โอนเล่ม” ที่ใช้คะแนนเครดิตจาก NCB ของผู้ขอสินเชื่อมากำหนดอัตราดอกเบี้ย เริ่มต้นเพียง 11.11% ต่อปี หรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยคงที่เริ่มต้น 0.52% ต่อเดือน เรตเดียวตลอดสัญญา รองรับรถยนต์อายุสูงสุดถึง 20 ปี ทั้งกรณีรถปลอดภาระ และรีไฟแนนซ์สินเชื่อจำนำทะเบียนรถมาจากสถาบันการเงินอื่น มั่นใจว่าจะช่วยลดภาระดอกเบี้ย ลดค่างวด และเพิ่มโอกาสปิดหนี้ได้เร็วขึ้น
โดยตั้งเป้าหมายในช่วงเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2569 (5เดือน) จะสามารถปล่อยสินเชื่อดังกล่าวให้แก่ลูกค้าได้ 14,000 ราย วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท และช่วยประหยัดดอกเบี้ยได้ถึง 1,000 ล้านบาทตลอดสัญญา
โอกาสนี้ ทีทีบียังได้เปิดตัวแคมเปญการตลาด “สินเชื่อคนผ่อนดี..สินเชื่อทีทีบี” เพื่อตอกย้ำเป้าหมายการมุ่งสู่ความเป็นผู้นำในตลาดสินเชื่อคนผ่อนดี ภายใต้แนวคิด “ผ่อนดี ต้องได้เรตดีกว่าเดิม” โดยรวบรวม 4 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อไฮไลท์สำหรับลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนชำระดี ได้แก่
สินเชื่อรถแลกเงิน ทีทีบีไดรฟ์ แบบไม่โอนเล่ม ที่คิดดอกเบี้ยตามคะแนนเครดิตแทนอายุรถ สินเชื่อบุคคล ทีทีบี แคชทูโก ที่คิดอัตราดอกเบี้ยตามคะแนนเครดิตแทนฐานรายได้ และสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ / บ้านแลกเงินรีไฟแนนซ์ ที่ให้ลูกค้าผ่อนดีรีไฟแนนซ์เป็นครั้งสุดท้าย ด้วยดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่อง เรตเดียวตลอดสัญญา สะท้อนแนวคิดของทีทีบี ในการส่งต่อสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าที่มีวินัยทางการเงินสามารถเข้าถึงสินเชื่อด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม
นอกจากนี้ ทีทีบียังมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้แก่ลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน ผ่านแคมเปญ “ttbprivilege ผ่อนดี ต้องได้ดี” สำหรับลูกค้าสินเชื่อทีทีบีที่ผ่อนชำระดีและตรงเวลาติดต่อกัน 3 เดือน(กันยายน - พฤศจิกายน 2569) จะได้สิทธิ์ลุ้นรับทองคำแท่งและของรางวัลอื่น ๆ รวมกว่า 600 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 5 แสนบาท เพื่อขอบคุณลูกค้าคนผ่อนดีที่ตั้งใจรักษาวินัยทางการเงินเป็นอย่างดี
ทีทีบีตั้งใจเปลี่ยนความเชื่อเดิมที่ว่า “ผ่อนดี ก็แค่รักษาเครดิต” ให้กลายเป็นสิทธิประโยชน์ที่จับต้องได้จริง เพราะคนผ่อนดี ควรได้รับโอกาสเข้าถึงสินเชื่อด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าเดิม พร้อมส่งเสริมให้คนไทยเห็นคุณค่าของการสร้างข้อมูลเครดิตที่ดี เพื่อวางรากฐานสู่ชีวิตทางการเงินที่ดี ทั้งในวันนี้และอนาคต
สินเชื่อคนผ่อนดี รถแลกเงิน ทีทีบีไดรฟ์ แบบไม่โอนเล่ม อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 11.11% - 24% ต่อปี ระหว่างวันที่ 3 ส.ค. 2569 - 31ม.ค. 2570 พร้อมอนุมัติและเกิดสัญญาภายใน 28ก.พ. 2570 |
สินเชื่อบุคคล ทีทีบี แคชทูโก อัตราดอกเบี้ย 13.99% - 25% ต่อปี | สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 3% - 4%ต่อปี • สมมติฐานการคำนวณมาจากอัตราดอกเบี้ย MRR-3.865% ถึง MRR-3.265% ต่อปี |
สินเชื่อบ้านแลกเงิน รีไฟแนนซ์อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5%-7% ต่อปี • สมมติฐานการคำนวณมาจากอัตราดอกเบี้ย MRR-1.505% ถึง MRR-0.905% ต่อปี • โดยอัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 2 มี.ค. 2569 = 7.105% ต่อปี • อัตราดอกเบี้ยลอยตัวเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้