ไทยเตรียมเปิดเวที Bangkok Business Summit 2026 ชูศักภาพเศรษฐกิจและธุรกิจ สร้างความเชื่อมั่นต่อประชาคมโลก

ประเทศไทยเตรียมเปิดเวที "THE BANGKOK BUSINESS SUMMIT 2026: REINVENT THAILAND, RESILIENT ASEAN" ประกาศศักยภาพประเทศไทยและอาเซียน ก่อนการประชุมประจำปีของ IMF -World Bank ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนร่วมกำหนดอนาคตเศรษฐกิจและธุรกิจ ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาคมโลก
การจัดงาน THE BANGKOK BUSINESS SUMMIT 2026: REINVENT THAILAND, RESILIENT ASEAN จัดขึ้นโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ในวันที่ 3 กันยายน 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีเป้าหมายให้เป็นเวทีเศรษฐกิจและธุรกิจระดับนานาชาติแห่งแรกของประเทศไทย ก่อนการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก (World Bank) ซึ่งจะกลับมาจัดที่กรุงเทพฯ เป็นครั้งแรกในรอบ 35 ปี นับตั้งแต่ปี 2534 ตลอดจนปูทางสู่บทบาทการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2571
เวทีดังกล่าว จะรวบรวมผู้นำภาครัฐ ผู้บริหารภาคธุรกิจไทยและต่างประเทศ ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ นักลงทุน สถาบันการเงิน และผู้กำหนดนโยบายจากทั่วโลก เพื่อร่วมเสนอแนวทางการพลิกโฉมเศรษฐกิจไทย ยกระดับภาคธุรกิจ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายให้เป็นการขับเคลื่อนร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
การจัดงานครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญที่เศรษฐกิจโลกกำลังเข้าสู่การจัดระเบียบการค้าและการลงทุนครั้งใหม่ โดยบริษัทข้ามชาติทั่วโลกกำลังทบทวนปรับเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทาน จึงนับเป็น "โอกาสทอง" ของประเทศไทยในการแสดงศักยภาพและความพร้อมต่อประชาคมโลกในการก้าวสู่จุดหมายการลงทุนแห่งใหม่เป็นประตูเชื่อมโยงอาเซียนกับเศรษฐกิจโลก ด้วยจุดเด่นด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเงินดิจิทัล การเข้าถึงพลังงานสะอาด และบุคลากรคุณภาพ
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีความพร้อมจาก 3 เสาหลักสำคัญ ที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศ ได้แก่ (1) การผนึกกำลังของภาคเอกชนภายใต้แนวทาง Reinvent Thailand (2) มีแนวทางการปฏิรูปที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของธนาคารโลก และ (3) นโยบายภาครัฐที่มีความต่อเนื่อง และมีความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
ภายในงานนี้จะครอบคลุมประเด็นหลากหลายมิติ อาทิ ทิศทางการสร้างเครื่องยนต์ใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและอาเซียน การเสริมสร้างความแข็งแกร่ง (Building Resilience) ผ่านการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน การมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ (Low carbon city) การพัฒนาระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและทั่วถึง (Safe and Inclusive Digital Finance: SIDF) ตลอดจนการก้าวสู่เศรษฐกิจใหม่ (New Horizons) ด้วยการส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร การท่องเที่ยวและสุขภาพ และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
นอกจากนี้ อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของงาน คือการเปิดตัวรายงานเรือธงฉบับล่าสุดของธนาคารโลกอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อ "Building Thailand's Future Today" ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนประเทศไทยในการกำหนดแนวทางการปฏิรูปและการลงทุนที่จำเป็นต่อการก้าวสู่ประเทศรายได้สูงอย่างยั่งยืน รายงานฉบับนี้นำเสนอจุดแข็ง โอกาส และข้อเสนอเชิงนโยบายที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง พร้อมทั้งช่วยสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายการลงทุน ศูนย์กลางการเชื่อมโยงของอาเซียน และพันธมิตรสำคัญของเศรษฐกิจโลก ก่อนที่กรุงเทพมหานครจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกในเดือนตุลาคม 2569
THE BANGKOK BUSINESS SUMMIT 2026 มิใช่เป็นเพียงเวทีแสดงวิสัยทัศน์ แต่ยังเป็นการสร้างพันธกิจร่วมที่เชื่อมแนวคิดสู่นโยบายและการปฏิบัติจริง สร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมเสริมบทบาทของประเทศไทยในการผลักดันอาเซียนสู่การเติบโตที่เข้มแข็ง ครอบคลุม และยั่งยืน ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนผ่าน