"MEDEZE ย้ำความเป็นหนึ่ง ด้านธนาคารจัดเก็บสเต็มเซลล์

“เมดีซ กรุ๊ป ”ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลและเป็นรายแรกและรายเดียวที่ผ่านมาตรฐานธนาคารเซลล์เป็นแห่งแรกในประเทศไทย เดินหน้าตอกย้ำความเป็นหนึ่ง ด้านสเต็มเซลล์และเวชศาสตร์ฟื้นฟูของประเทศ ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการรับรองทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และผ่านกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมเข้าร่วมโครงการ Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs) Regulatory Sandbox เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงของประเทศ
นายแพทย์วีรพล เขมะรังสรรค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MEDEZE เปิดเผยว่า เมดีซ กรุ๊ป เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน นักลงทุน และวงการแพทย์ ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสเต็มเซลล์และการแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products : ATMPs) อย่างครบวงจร ภายใต้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศไทยและระดับสากล
ปัจจุบัน MEDEZE ได้รับใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน (แบบ ผ.ย.2) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์เซลล์บำบัดเพื่อการวิจัยทางคลินิก รวมถึงผ่านมาตรฐานธนาคารเซลล์ หรือ Cell Banking เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานธนาคารเซลล์ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ถูกกฎหมายเป็นไปตามระเบียบฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากกระทรวงสาธารณสุขที่พัฒนาตามมาตรฐานสากล และยังได้รับการรับรองจาก AABB และมาตรฐาน ISO พร้อมทั้งต่อยอดงานวิจัย ความร่วมมือกับสถาบันทางการแพทย์ และการพัฒนานวัตกรรมด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ MEDEZE ยังเป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม ATMP ของประเทศไทย ผ่านการเข้าร่วมโครงการ ATMPs Sandbox ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคการแพทย์ และภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและผลักดันผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ตั้งแต่การจัดเก็บเซลล์ การวิจัย การพัฒนา การผลิต ไปจนถึงการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยชาวไทยเข้าถึงนวัตกรรมการรักษารูปแบบใหม่ในอนาคต
"MEDEZE มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรบนพื้นฐานของมาตรฐานที่ตรวจสอบได้ ทั้งด้านกฎหมาย คุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นการได้รับใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน (ผ.ย.2) การพัฒนาระบบ Cell Bank ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน AABB และ ISO ตลอดจนการเข้าร่วมโครงการ Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs) Sandbox ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพของบริษัทในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงของประเทศไทย"
"เราไม่ได้มองเพียงการเป็นผู้ให้บริการจัดเก็บสเต็มเซลล์ แต่ต้องการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการแพทย์แห่งอนาคตที่ครบวงจร ตั้งแต่การจัดเก็บเซลล์ การวิจัย การผลิตภายใต้มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง ตลอดจนการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง หรือ Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs) เพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและนวัตกรรมการแพทย์ของภูมิภาค" นายแพทย์วีรพลกล่าว
สำหรับผู้ที่กำลังมองหาธนาคารสเต็มเซลล์ที่ไว้วางใจได้ MEDEZE มีคำตอบที่ชัดเจน ด้วยมาตรฐานระดับสากล ISO 9001:2015 และการรับรอง AABB พร้อมเทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ทั้ง AXP AutoXpress® Platform และ Cryopreservation ซึ่งรับประกันความแม่นยำและปลอดภัยในทุกขั้นตอนของการคัดแยกและจัดเก็บเซลล์ ครอบคลุมทั้งเลือดสายสะดือ เนื้อเยื่อสายสะดือ ไขมัน รากผม และ NK Cells เพื่อรองรับแผนดูแลสุขภาพระยะยาวที่หลากหลาย