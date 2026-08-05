`ผยง` ชี้ ตรวจสอบ Digital Footprint เอาผิดคนปลุกเบี้ยวหนี้ CLICX ได้

"ผยง ศรีวณิช" ประธาน ส.ธนาคารไทย เตือนจงใจ "บิดหนี้" ตรวจสอบได้ผ่าน Digital Footprint หรือ "รอยเท้าดิจิทัล" ชี้ ต้องดูว่า คนปลุกระดมเบี้ยวหนี้ เป็นเพียงความคึกคะนอง หรือมีกลุ่มมิจฉาชีพอยู่เบื้องหลัง เพิ่อเอาผิด ย้ำการใช้ข้อมูลทางเลือกไม่ได้หมายความว่าผู้กู้จะหลุดพ้นจากการติดตาม
นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย (KTB) เปิดเผยว่า จากกรณีประเด็นข่าวในโซเชียลถึงการโพสต์ชักชวน "บิดหนี้" หรือการไม่จ่ายเงินคืน หลังได้รับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารคลิกซ์ (CLICX) มองว่าพฤติกรรมเหล่านี้น่าตำหนิ เพราะเป็นการเอาเปรียบทรัพยากรสาธารณะ โดยเงินที่นำมาปล่อยกู้มาจากทรัพยากรของผู้ฝากเงิน ผู้เสียภาษีอย่างถูกต้อง ดังนั้นการจงใจกู้เพื่อไม่จ่ายคืนถือเป็นการเอาเปรียบระบบเศรษฐกิจและทรัพยากรส่วนรวมที่ไม่ควรให้เกิดขึ้น
ซึ่งภาคส่วนต่างๆ ต้องช่วยกันสร้างระบบภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะสื่อมวลชนที่ควรนำเสนอข้อมูลบนพื้นฐานที่ถูกต้อง ไม่สนับสนุนข้อมูลที่เป็นกระแสดราม่า ซึ่งส่งเสริมการเอาเปรียบระบบ รวมถึงช่วยกันสร้างความรู้เท่าทันการเงิน (Financial Literacy)
สำหรับผู้ที่โพสต์ข้อความคึกคะนองหรือตั้งใจสร้างกระแสบิดหนี้ จะต้องถูกตรวจสอบผ่านร่องรอยดิจิทัล (Digital Footprint) ซึ่งระบบธนาคารมีกระบวนการแยกแยะและตรวจเช็ก หากพบว่ามีพฤติกรรมจงใจเอาเปรียบ บุคคลเหล่านั้นไม่สามารถหนีความรับผิดชอบ และไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้อีกต่อไป
"การที่บุคคลจงใจเข้ามาเอาเปรียบระบบการเงิน ถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรปล่อยให้เกิดขึ้น เพราะเป็นการใช้ทรัพยากรสาธารณะอย่างไม่เหมาะสม และส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม"
ทั้งนี้ปัจจุบันประเทศไทยยังมีเศรษฐกิจนอกระบบสูงถึง 48% ส่วนผู้ที่อยู่ในระบบรายได้และยื่นแบบเสียภาษีมีประมาณ 12 ล้านคน และมีผู้เสียภาษีจริงประมาณ 5 ล้านคน
*ยันระบบธนาคาร "ฉลาดและมั่นคง" อย่าหลงเชื่อกระแสสอนโกงระบบ
นายผยง มองว่าระบบธนาคารไทยมีเสถียรภาพและถูกออกแบบมาอย่างรัดกุม โดยการนำข้อมูลทางเลือก (Alternative Data) มาใช้เป็นความมุ่งหวังของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกระทรวงการคลัง เพื่อดูแลกลุ่มที่เข้าไม่ถึงบริการทางการเงิน (Underserved และ Unserved) โดยเฉพาะ
"คนที่คิดจะโกง อย่าไปจินตนาการว่าระบบไม่ฉลาด หากคุณคิดว่าฉลาดกว่าระบบ ก็ต้องรับความเสี่ยงเอง"
พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า กลุ่มคนที่โพสต์โอ้อวดเรื่องการโกงระบบอาจมีวัตถุประสงค์แอบแฝง หรือมีคนอยู่เบื้องหลังเพื่อสร้างกระแส หรือแก๊งหลอกลวง (Scammer) โดยประสบการณ์ที่ผ่านมา เมื่อตรวจสอบเชิงลึกพบว่าหลายกรณีมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายบัญชีม้า
"กรณีการโพสต์ข้อความท้าทายหรือสร้างกระแสเรื่องการเบี้ยวหนี้บนโซเชียลมีเดีย การตรวจสอบ "รอยเท้าดิจิทัล"จะทราบว่าเจ้าของบัญชีหรือผู้เผยแพร่ข้อมูลเป็นใคร และมีเจตนาเพียงความคึกคะนองส่วนบุคคล หรือมีกลุ่มบุคคลหรือขบวนการมิจฉาชีพ อยู่เบื้องหลัง ซึ่งสามารถเอผิดได้"
*กรณี "CLICX" ระงับสินเชื่อชั่วคราว มองเกิดจากยอดใช้งานสูง
สำหรับกรณี CLICX ถูกระงับให้สินเชื่อชั่วคราวนั้น มองว่าเป็นเรื่องปกติของธุรกิจ Startup เมื่อเจอกับวอลุ่มผู้ใช้งานที่มหาศาล และความพยายามลองของ จากผู้ใช้บางกลุ่ม ทำให้ต้องกลับมาทบทวนมาตรการรับมือ
ส่วนการโฆษณา "อนุมัติใน 5 นาที" ซึ่งอาจกระตุ้นให้อยากเข้าถึงสินเชื่อ หรือบางคนอาจอยากทดลองศักยภาพทางเทคโนโลยี (Tech Capability) แต่ผู้กู้ต้องเข้าใจว่าการกู้ยืมต้องอยู่ภายใต้หลักการ การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Responsible Lending) และไม่สร้างหนี้เกินตัว