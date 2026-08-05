ส.ธนาคารไทยเผยระบบป้องกันแกร่ง “คลิกซ์แบงก์” ทุจริตยาก

"ผยง" เผย“คลิกซ์แบงก์” ร้อน หวั่นกระทบโอกาสคนที่ต้องการสินเชื่อจริง ย้ำกระแสชักชวนให้กู้แล้วชักดาบทำยาก เหตุธนาคารมีมาตรฐานการคัดกรองการปล่อยสิยเชื่อและติดตามหนี้อย่างรัดกุม และ Virtual Bank เกฺิดขึ้นเพื่อดึงประชาชนเข้าสู่สินเชื่อในระบบ ทำให้เห็นภาพหนี้ครัวเรือนของประเทศได้ชัดเจน
นายผยง ศรีวณิช ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย กล่าวถึงกรณีกระแสดราม่าการปล่อยสินเชื่อผ่าน “คลิกซ์แบงก์” และการโพสต์การชักชวนให้เบี้ยวหนี้บนสื่อออนไลน์ว่า เป็นการเอาเปรียบทรัพยากรสาธารณะ ซึ่งไม่ควรปล่อยให้เกิดขึ้น เพราะอาจส่งผลกระทบต่อโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อของประชาชนที่มีความจำเป็นจริงในอนาคต
ทั้งนี้ ประเทศไทยมีเศรษฐกิจนอกระบบคิดเป็นร้อยละ 48 ของระบบเศรษฐกิจ ขณะที่ผู้ยื่นแบบเสียภาษีมีประมาณ 12 ล้านคน แต่ผู้ที่เสียภาษีจริงมีเพียงราว 5 ล้านคน ดังนั้นหากมีกลุ่มบุคคลตั้งใจใช้ช่องว่างของระบบเพื่อกู้เงินแล้วไม่ชำระหนี้ ย่อมเป็นการเอาเปรียบทรัพยากรของทั้งผู้ฝากเงิน ผู้เสียภาษี และผู้ที่ปฏิบัติตามกติกาดังนั้นระบบจำเป็นต้องมีประสิทธิภาพในการคัดกรอง และป้องกันบุคคลกลุ่มดังกล่าวมากขึ้น
นายผยงย้ำว่าการโพสต์ชักชวนหรืออวดอ้างว่าสามารถหลอกระบบได้ ควรตรวจสอบ Digital Footprint ว่าเป็นเพียงความคึกคะนองของบุคคล หรือมีผู้จงใจสร้างกระแส เพราะที่ผ่านมา กลุ่มมิจฉาชีพและแก๊งหลอกลวงออนไลน์ก็ใช้โซเชียลมีเดียสร้างกระแสในลักษณะเดียวกัน ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถหลบเลี่ยงระบบตรวจสอบได้ พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันสร้างองค์ความรู้ด้านการเงิน และไม่ส่งต่อข้อมูลที่บิดเบือน ทั้งนี้ ธนาคารมีมาตรฐานด้านการคัดกรองสินเชื่อ การติดตามหนี้ และการปล่อยสินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Responsible Lending) อยู่แล้ว
" Virtual Bank มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ การดึงประชาชนที่ต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบให้เข้าสู่สินเชื่อในระบบ ซึ่งมีดอกเบี้ยต่ำกว่าและอยู่ภายใต้การกำกับดูแล ดังนั้น หากยอดหนี้ในระบบเพิ่มขึ้นจากการนำเงินไปปิดหนี้นอกระบบ ไม่ได้หมายความว่าประชาชนเป็นหนี้มากขึ้น เพราะภาระหนี้รวมอาจลดลงจากต้นทุนดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า และยังช่วยให้เห็นภาพหนี้ครัวเรือนของประเทศได้ชัดเจนยิ่งขึ้น" นายผยงกล่าว
ทั้งนี้ยืนยันว่า ระบบธนาคารไทย เครดิตบูโร (NCB) และธนาคารแห่งประเทศไทย มีระบบกำกับดูแลที่เข้มแข็งและมีเสถียรภาพมายาวนาน การที่มีผู้พยายาม “ลองของ” กับระบบใหม่ถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในยุคดิจิทัล
แต่สถาบันการเงินก็มีการติดตาม ปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัย และพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเข้าถึงสินเชื่อยังเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นจริง