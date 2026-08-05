หุ้นไทยพลิกร่วงสวนทางภูมิภาค Flow ย้ายเข้ากลุ่ม Growth ในตลาดเอเชีย

SET ปิดที่ 1,609.78 จุด ลดลง 7.35 จุด (-0.45%) มูลค่าซื้อขายราว 90,133.10 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวันนี้ หลังจากที่ปรับตัวขึ้นมาในช่วงเช้า แต่ก็มีการย่อตัวลงมาในช่วงบ่าย จากแรงขายหุ้นกลุ่มสื่อสาร โดยเฉพาะ TRUE รวมทั้งแรงขาย PTTEP และ DELTA ที่กดดันตลาดหุ้นไทย ประกอบกับทิศทาง Fund Flow ที่อาจจะสลับเข้าไปในหุ้น Growth ทำให้ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลงสวนทางตลาดหุ้นเอเชียที่ปรับตัวขึ้น แนวโน้มตลาดหุ้นไทยพรุ่งนี้คาดแกว่งไซด์เวย์ในกรอบ พร้อมให้แนวต้าน 1,620 จุด แนวรับ 1,600 จุด
การซื้อขายวันนี้ปรับตัวขึ้นมาในภาคเช้าก่อน และค่อยๆย่อตัวลงมาเคลื่อนไหวแดนลบ โดยทำจุดต่ำสุด 1,606.44 จุด และทำจุดสูงสุด 1,629.69 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 168 หลักทรัพย์ ลดลง 251 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 235 หลักทรัพย์
นายชาญชัย พันทาธนากิจ ผู้อำนวยการสายงานวิจัย บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้หลังจากปรับตัวขึ้นมาในช่วงภาคเช้า แต่ก็มีการย่อตัวลงในช่วงบ่าย โดยที่มีแรงขายหุ้นกลุ่มสื่อสาร โดยเฉพาะ TRUE ที่มีแรงขายจากประเด็นเฉพาะตัว รวมทั้งแรงขายหุ้น PTTEP และ DELTA ที่กดดันดัชนี ทำให้ดัชนีมีการย่อตัวลงมาในช่วงบ่าย
อย่างไรก็ตามมองว่าการที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงในวันนี้สวนทางตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียที่ส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น ซึ่งคาดว่าจะมีกระแสเงินทุน (Fund Flow) ไหลออกเข้าไปในหุ้นกลุ่ม Growth ในตลาดหุ้นเอเชีย ทำให้เป็นปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นไทยในวันนี้ แม้ว่าปัจจัยภายนอกในส่วนของความตึงเครียดในตะวันออกลางที่ผ่อนคลายลง
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยพรุ่งนี้คาดว่าแกว่งไซด์เวย์ในกรอบ โดยที่ยังคงติดตามการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนต่อเนื่อง โดยให้แนวต้าน 1,620 จุด แนวรับ 1,600 จุด