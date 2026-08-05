หลักทรัพย์บัวหลวง สร้างนักลงทุนคุณภาพสู่ตลาดทุนปีที่ 15

หลักทรัพย์บัวหลวง สานต่อโครงการ The Stock Master 2026 ภายใต้แนวคิด "Multipolar Playbook" สร้างพอร์ตหุ้นไทย หุ้นนอก กองทุน ชนะทุกขั้วโลกการลงทุน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ชูหลักสูตรครอบคลุมทุกมิติการลงทุน ตั้งแต่การเรียนรู้วิธีคัดเลือกสินทรัพย์และธีมลงทุนที่น่าสนใจ การใช้เครื่องมือซื้อขายและวิเคราะห์หุ้นอัตโนมัติ ไปจนถึงการ จับเทรนด์ลงทุนแห่งอนาคต ผ่านบทเรียนในรูปแบบวิดีโอจำนวน 50 หัวข้อ รวม 5 คลาส ถ่ายทอดโดยผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรรับเชิญจากองค์กรชั้นนำ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากการได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนไทยตลอด 14 ปีที่ผ่านมา บริษัทพร้อมเดินหน้าสานต่อโครงการ
The Stock Master ภายใต้แนวคิด "รู้จริงกับสนามจริง" เป็นปีที่ 15 เพื่อยกระดับองค์ความรู้ด้านการเงินและการลงทุน
และพัฒนาศักยภาพของนักลงทุนไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2569 ทีมผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพของบริษัทได้ร่วมกันออกแบบหลักสูตรให้ตอบโจทย์ทั้งนักลงทุนมือใหม่และนักลงทุนที่มีประสบการณ์ ภายใต้ธีม "Multipolar Playbook สร้างพอร์ตหุ้นไทย หุ้นนอก กองทุน ชนะทุกขั้วโลกการลงทุน” เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักลงทุนสามารถวางกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างเหมาะสม ท่ามกลางโลกการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI ภูมิรัฐศาสตร์ และปัจจัยเศรษฐกิจโลก นักลงทุนจึงต้องมีทั้งความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ คัดกรองข้อมูล และบริหารพอร์ตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ความพิเศษในปีนี้ บริษัทได้ผนึกความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ร่วมกันสนับสนุนโครงการ The Stock Master 2026
โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้เนื้อหาการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญของบริษัทและวิทยากรรับเชิญจากหลากหลายองค์กร
ชั้นนำ ผ่านบทเรียนในรูปแบบวิดีโอจำนวน 50 หัวข้อ รวม 5 คลาส ตลอดวันเสาร์ที่ 5, 12, 19, 26 กันยายน และ 3 ตุลาคม 2569 โดยหลักสูตรครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานการลงทุนในหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ และกองทุนรวม, การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีช่วยวิเคราะห์การลงทุน, การคัดเลือกสินทรัพย์และธีมลงทุนที่น่าสนใจ, การวิเคราะห์หุ้นทั้งเชิงเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานตลอดจนการจัดสรรสินทรัพย์ และการกระจายการลงทุนผ่านหุ้นชั้นนำระดับโลกด้วย DR01 ที่ออกโดยหลักทรัพย์บัวหลวง
เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว พร้อมเปิดมุมมองเศรษฐกิจโลกและแนวโน้มสำคัญในปี 2570 อีกทั้งยังมีกิจกรรม Trading Challenge เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเทรด 3 สินทรัพย์ ได้แก่ หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศผ่าน DR01 และกองทุนรวม และเพื่อลุ้นรับแต้มสะสม Bualuang iPoints ตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทคาดหวังว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพนักลงทุนไทย พร้อมขยายฐานผู้เริ่มต้นลงทุนให้เข้าสู่ตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง
สำหรับเนื้อหาการเรียนรู้ในรูปแบบวิดีโอจำนวน 50 หัวข้อ ประกอบด้วย
คลาสที่ 1 "Multi Trading Tools เครื่องมือเทรดง่าย ๆ และแบบอัตโนมัติ" ปูพื้นฐานการลงทุนในหุ้นไทย
หุ้นต่างประเทศผ่าน DR01 และกองทุน สำหรับนักลงทุนมือใหม่ พร้อมเรียนรู้การใช้งาน Aspen Bualuang Trade เครื่องมือซื้อขายและวิเคราะห์หุ้นแบบอัตโนมัติที่มาพร้อมข้อมูลการลงทุนแบบเรียลไทม์ รวมถึงการวิเคราะห์พอร์ตหุ้นไทยเชิงลึกด้วย iTracker ตลอดจนการใช้ Stop Loss และ AI Algo เพื่อช่วยบริหารการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทำความรู้จัก Wealth Connex แอปพลิเคชันที่ช่วยติดตามพอร์ตลงทุน พร้อมแจ้งเตือนข้อมูลและข่าวสารสำคัญแบบเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยำและปลอดภัย
คลาสที่ 2 "Multi Starter Picks รู้จักสินทรัพย์ คัดโอกาสทั่วโลก" เรียนรู้สินทรัพย์การลงทุนที่หลากหลาย
ทั้งหุ้น กองทุน ตราสารหนี้ และ TFEX พร้อมเทคนิคการคัดเลือกหุ้นเด่น ทั้งหุ้น Growth และ Value รวมถึงทำความเข้าใจธีมการลงทุนสำคัญ เช่น AI, EV, Technology และ Healthcare ตลอดจนเปิดมุมมองการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก อาทิ ทองคำ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และ Digital Asset โดยคลาสที่ 1 และ 2 โครงการได้รับเกียรติจาก KOL ด้านการเงินการลงทุนเข้าร่วมเรียนรู้ เพื่อนำองค์ความรู้ไปต่อยอดและเผยแพร่สู่สังคมในวงกว้าง
คลาสที่ 3 "Multi Insight Skillset เสริมทักษะนักลงทุน จัดเต็มทุกเทคนิค" มุ่งพัฒนาทักษะการวิเคราะห์หุ้น
ทั้งด้านปัจจัยพื้นฐานและเทคนิค ตั้งแต่การอ่านกราฟ วิเคราะห์แนวโน้มราคาและปริมาณการซื้อขาย (Volume) การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค (Indicators) เทคนิคการหาจุดซื้อ-ขาย การบริหารความเสี่ยง และการสร้างแนวคิดการลงทุน โดยร่วมเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพของบริษัท
คลาสที่ 4 "Multi-Port Planning สร้างพอร์ตยุคใหม่ ให้ตรงเป้าหมาย" เรียนรู้การวางแผนการลงทุนตามเป้าหมาย การจัดพอร์ตด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น กลยุทธ์การลงทุนหลากหลายสินทรัพย์ (Core-Satellite) การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนอย่างสม่ำเสมอ (DCA) พร้อมเรียนรู้วัฏจักรสินทรัพย์ เพื่อช่วยวางแผนการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด มาร่วมให้ความรู้ด้านการลงทุนที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
คลาสที่ 5 "Multipolar World เข้าใจโลกลงทุน ทำนายอนาคต “หลายขั้ว" โดยความพิเศษของคลาสนี้จะพาผู้เข้าร่วมโครงการไปเปิดมุมมองเศรษฐกิจโลก ตลาดทุน และภูมิรัฐศาสตร์ พร้อมวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงของตลาดทุน และสรุปธีมการลงทุนที่น่าจับตาในปี 2570 ผ่านกิจกรรม Exclusive Event ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายองค์กรชั้นนำมาร่วมถ่ายทอดมุมมองและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 ผ่านแอปพลิเคชัน Wealth Connex เลือกเมนู SM2026 โดยสามารถเลือกสมัครได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ Online Class เรียนรู้ผ่านวิดีโอจำนวน 50 หัวข้อค่าสมัคร 1,000 บาท หรือใช้ Bualuang iPoints จำนวน 5,000 แต้ม และ Online Class พร้อมเข้าร่วม Exclusive Event
ค่าสมัคร 1,000 บาท (จำนวนจำกัด) หรือใช้ Bualuang iPoints จำนวน 5,000 แต้ม โดยผู้เข้าร่วมโครงการสามารถทบทวนบทเรียนได้ไม่จำกัดผ่าน Wealth Connex จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 พร้อมรับ e-Certificate เมื่อเช็กอินเข้าเรียนครบทุกคลาส และรับ Bualuang iPoints 20 แต้มต่อการเรียน 1 หัวข้อ นอกจากนี้ ยังสามารถนำแต้มสะสม Bualuang iPoints มาแลกรับของรางวัลพิเศษได้อีกด้วย เช่น DR Spacex01 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bualuang.co.th/thestockmaster