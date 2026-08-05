FLE โรดโชว์เชียงใหม่ กระแสตอบรับล้นหลาม

ศุภวัฒน์ สายเชื้อ ประธานกรรมการ, ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ รองประธานกรรมการคนที่ 1, ภาณุ โชคอภิรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, สนธิญา หนูจีนเส้ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ FLE พร้อมด้วยเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และ วิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ, สมภพ เล็งเลิศผล รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายค้าหลักทรัพย์ 1 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ FLE ถ่ายภาพร่วมกัน ภายหลังการนำเสนอข้อมูลรายละเอียดธุรกิจแก่ นักลงทุนภาคเหนือ (โรดโชว์) ที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนที่เข้ารับฟังข้อมูลอย่างอบอุ่น