PHATเปิดจองซื้อหุ้นIPO วันแรก นักลงทุนตอบรับอื้อ

"กลุ่มภัทร" เผยเปิดจองซื้อหุ้น IPO ราคา 2 บาทต่อหุ้น วันแรกคึกคัก นักลงทุนเชื่อมั่นในศักยภาพธุรกิจและแผนการลงทุนที่สร้างโอกาสเติบโตระยะยาว คาดเคาะระฆังเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) วันที่ 20 สิงหาคมนี้
นายสมนึก จันทวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กลุ่มภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ PHAT เปิดเผยว่า การเปิดให้จองซื้อหุ้น IPO จำนวน 118.86 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ที่ราคา 2.00 บาทต่อหุ้น ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2569 ได้เริ่มต้นขึ้นในวันนี้เป็นวันแรก ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โดยนักลงทุนจำนวนมากสนใจจองซื้อหุ้น IPO อย่างล้นหลาม สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของบริษัท โดยบริษัทมีแผนนำเงิน IPO มาใช้เป็นเงินหมุนเวียนสำหรับกำลังการผลิตส่วนเพิ่มที่เพิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ รวมถึงการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตในอนาคต
ด้าน นางดาริน กาญจนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน PHAT กล่าวว่า การกำหนดราคา IPO ที่หุ้นละ 2.00 บาท P/E 5.91 เท่า สะท้อนถึงปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและโอกาสการเติบโตจากการขยายกำลังการผลิต ส่งผลให้การเปิดจองซื้อในวันแรกได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างคึกคัก และคาดว่าในอีก 2 วันที่เหลือจะยังคงได้รับการตอบรับที่ดี โดยคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 20 สิงหาคมนี้