NCAP กำไรครึ่งปีแรกนิวไฮแตะ376 ล้านบาท

"เน็คซ์ แคปปิตอล " โชว์ผลงานไตรมาส 2 แข็งแกร่ง ทำสถิติกำไรสุทธิสูงสุดใหม่ต่อเนื่องที่ 197 ล้านบาท เติบโต 10% จากไตรมาสก่อน หลังเดินหน้าขยายตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ พร้อมยกระดับคุณภาพพอร์ตสินเชื่อและประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง หนุนครึ่งปีแรกกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 34% พร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโต โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2569 บริษัทมีพอร์ตสินเชื่อรวม (AR) อยู่ที่ 10,923 ล้านบาท มองครึ่งปีหลังสัญญาณบวก
นายพุฒิพันธ์ เตยะราชกุล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ NCAP ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และสินเชื่อจำนำทะเบียนเล่ม เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2569 บริษัทสามารถสร้างสถิติผลประกอบการสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง โดยมีกำไรสุทธิ 197 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้น 10% จากไตรมาสก่อน (QoQ) ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 589 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากรายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อที่อยู่ในระดับ 452 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% จากการขยายพอร์ตสินเชื่อ ขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการอยู่ที่ 82 ล้านบาท และรายได้อื่นจำนวน 53 ล้านบาท จากรายได้หนี้สูญได้รับคืนเพิ่มขึ้น
ส่งผลให้งวด 6 เดือนแรกของปี 2569 บริษัทมีกำไรสุทธิรวม 376 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34% และมีรายได้รวม 1,162 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 32.4% จากการบริหารต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ผลการดำเนินงานที่เติบโตในไตรมาส 2 ปีนี้ ได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท จากการเดินหน้าขยายฐานลูกค้าและการทำตลาดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งผลให้ความต้องการใช้รถจักรยานยนต์ในต่างจังหวัดฟื้นตัว และลูกค้ามีความสามารถในการชำระหนี้ดีขึ้น สนับสนุนให้รายได้ดอกเบี้ยจากธุรกิจเช่าซื้อเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน การบริหารจัดการคุณภาพพอร์ตสินเชื่อที่ปรับตัวดีขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านเครดิตและการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) ลดลง
"สิ่งที่เราเห็นชัดในปีนี้ คือการเติบโตของ NCAP ไม่ได้เกิดจากการเร่งปล่อยสินเชื่อเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการเติบโตบนพื้นฐานของคุณภาพพอร์ตสินเชื่อ เมื่อคุณภาพลูกหนี้ดีขึ้น รายได้ก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านเครดิตและการตั้งสำรอง (ECL) มีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้ผลประกอบการแข็งแกร่งขึ้นทั้งในด้านรายได้ กำไร และพอร์ตสินเชื่อ ซึ่งเป็นผลจากการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ และการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยยกระดับการพิจารณาสินเชื่อและการบริหารสินทรัพย์ ทำให้วันนี้ NCAP สามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ และพร้อมต่อยอดการเติบโตสู่การเป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาว"นายพุฒิพันธ์ กล่าว
ครึ่งปีแรก 2569 บริษัทปล่อยสินเชื่อใหม่รวม 3,635 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยยังคงเดินหน้าขยายพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ (HP) ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ส่งผลให้พอร์ตสินเชื่อรวม (AR) ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2569 เพิ่มขึ้นเป็น 10,923 ล้านบาท พร้อมกันนี้ บริษัทยังสามารถควบคุมประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยมีอัตราหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ลดลงอยู่ที่ 1.28% สะท้อนการเติบโตควบคู่กับการรักษาคุณภาพพอร์ตสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง
สำหรับทิศทางการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทจะเดินหน้าขยายสินเชื่อเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก เพื่อรองรับการฟื้นตัวของตลาดและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด ควบคู่กับการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานและการบริหารคุณภาพสินทรัพย์ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่องในระยะยาว