TSE ผนึก Sungrow จัดหา Solar Inverter รับแผนลงทุนรอบใหม่

" ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ " เดินหน้าแผนขยายการลงทุนด้านพลังงานสะอาดผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์อย่างต่อเนื่อง จัดหา Solar Inverter รองรับแผนลงทุนโรงไฟฟ้ารอบใหม่
ดร.แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (TSE) แจ้งว่าได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ Sungrow Power Supply ผู้ผลิตและผู้นำด้านอินเวอร์เตอร์ระดับโลกจากประเทศจีน เพื่อจัดหา Solar Inverter สำหรับรองรับโครงการ Solar Big Lot จำนวน 15 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 99.70 เมกะวัตต์ ซึ่งเตรียมที่จะดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ในปี 2570 – 2573
สำหรับแผนการพัฒนาโครงการ Solar Big Lot ระยะแรก ดำเนินการติดตั้งจำนวน 4 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 30.20 เมกะวัตต์ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างและเตรียมทยอย COD ในช่วงต้นปี 2570 ขณะที่ระยะถัดไปเตรียมพัฒนาอีก 24 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 198.86 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ เมื่อโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จจะทำให้ TSE มีกำลังการผลิตจากโครงการ Solar Big Lot รวม 229.06 เมกะวัตต์
ดร.แคทลีน กล่าวอีกว่า การเลือกพันธมิตรด้านเทคโนโลยีถือเป็นกลยุทธ์สำคัญของการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับผู้ผลิตที่มีมาตรฐานระดับสากล ทั้งในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ความพร้อมในการส่งมอบ และศักยภาพในการสนับสนุนโครงการระยะยาว โดย Sungrow Power Supply เป็นผู้ผลิตที่ได้รับการยอมระดับโลกและมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีแผงโซลาร์เซลล์ ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพของโครงการ Solar Big Lot ให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผน พร้อมสนับสนุนเป้าหมายของ TSE ในการขยายธุรกิจพลังงานสะอาด และสร้างการเติบโตที่มั่นคงอย่างยั่งยืนในระยะยาว