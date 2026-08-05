ปั๊ม PT รับป้ายมาตรฐาน"หัวจ่ายเชื้อเพลิงสีทอง"

พีทีจี เอ็นเนอยี รับมอบป้ายสัญลักษณ์ “หัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน ระดับสีทอง” ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการันตีมาตรฐานความถูกต้องแม่นยำของหัวจ่ายน้ำมัน จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพสุงสุดให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศ
นายเอก อภิรักษ์ธนากร ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารสถานี บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทในเครือ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG รับมอบป้ายสัญลักษณ์ “ โครงการหัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน (Fuel Dispenser Verified) “ สีทอง จากนางสาวญาณี ศรีมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ PTG เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ค้าน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการ “หัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน” เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้บริโภคในการใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน PT ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานและความตั้งใจของ PTG ที่ให้ความสำคัญและมีความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ และความโปร่งใสในการให้บริการ ถือเป็นกำลังใจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญให้ประชาชนได้มั่นใจได้ว่าสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ทุกแห่งทั่วประเทศให้บริการด้วยมาตรฐานที่ดี ถูกต้อง โปร่งใส และเชื่อถือได้
นางสาวญาณี ศรีมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังร่วมตรวจสอบมาตรวัดปริมาตร น้ำมันเชื้อเพลิง และมอบป้ายสัญลักษณ์ “โครงการหัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน (Fuel Dispenser Verified)” สีทอง ให้กับสถานีบริการน้ำมันซัสโก้ สถานีบริการน้ำมันพีที และสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ เพียวไทย กรมการค้าภายใน ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค และการสร้างมาตรฐานการให้บริการของสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับน้ำมันเชื้อเพลิงครบปริมาณตามที่ชำระเงิน และได้รับความเป็นธรรมทุกครั้งที่เข้ารับบริการ
สำหรับป้ายสัญลักษณ์ “สีทอง” ถือเป็นระดับสูงสุดของโครงการฯ ที่มอบให้แก่สถานีบริการน้ำมัน ที่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยสถานีบริการที่ได้รับป้ายดังกล่าวจะต้องมีการทดสอบหัวจ่ายน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ มีถังตวง 5 ลิตรที่ผ่านการสอบเทียบตามระยะเวลา ที่กำหนด และมีพนักงานที่ผ่านการอบรมการทดสอบน้ำมันจากกรมการค้าภายใน สะท้อนถึงความพร้อมของสถานีบริการในการดูแลมาตรฐานหัวจ่ายน้ำมันด้วยตนเอง ควบคู่กับการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัด
โครงการ "หัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน (Fuel Dispenser Verified)" เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการค้าน้ำมัน เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง โดยส่งเสริมให้สถานีบริการมีระบบตรวจสอบคุณภาพด้วยตนเองควบคู่กับการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ชั่งตวงวัด ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการค้าน้ำมันเข้าร่วมโครงการรวม 12 บริษัท ได้แก่ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไซโนเปค ซัสโก้ จำกัด บริษัท สตาร์ ฟูเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด บริษัท พี โอ ออยล์ จำกัด และบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน มีสถานีบริการน้ำมันแบรนด์หลักทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการ 7,092 สถานี จากจำนวนสถานีบริการน้ำมันแบรนด์หลักทั้งหมด 8,234 สถานี คิดเป็น 86.13% โดยแบ่งเป็นสถานีที่ได้รับป้ายสัญลักษณ์สีน้ำเงิน 2,088 สถานี ป้ายสีเงิน 4,073 สถานี และป้ายสีทอง 931 สถานี สะท้อนถึงความร่วมมือของผู้ประกอบการในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการอย่างเป็นรูปธรรม
การได้รับป้ายสัญลักษณ์แต่ละระดับไม่ได้เกิดขึ้นจากการสมัครเพียงอย่างเดียว แต่สถานีบริการจะต้องผ่านหลักเกณฑ์ที่กรมการค้าภายในกำหนด อาทิ การรายงานผลการทดสอบหัวจ่ายอย่างสม่ำเสมอ การมีถังตวงมาตรฐานที่ผ่านการสอบเทียบ การมีพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมจากกรมการค้าภายใน รวมถึงต้องไม่กระทำผิดกฎหมายชั่งตวงวัด หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขจะถูกเพิกถอนสิทธิการเข้าร่วมโครงการทันที
“กรมการค้าภายในตั้งเป้าหมายให้ภายในปี 2569 มีสถานีบริการที่ได้รับป้ายสีทองประมาณ 700 สถานี และภายในปี 2570 จะขยายจำนวนสถานีบริการที่ได้รับป้ายสีทองให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค และเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งนี้ กรมการค้าภายในจะยังคงกำกับดูแล ตรวจสอบ และส่งเสริมให้สถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง” นางสาวญาณี กล่าว