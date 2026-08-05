"เอพี"แท็กทีม "มิตซูบิชิ เอสเตท" เปิดตัว ‘LIFE สาทร–นราธิวาส 22’ คอนโดพร้อมอยู่ใจกลาง CBD

เอพี ไทยแลนด์ ลุยตลาดคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ส่งท้ายไตรมาส 3 เปิดตัว “LIFE สาทร–นราธิวาส 22” โครงการร่วมทุนลำดับที่ 25 กับ มิตซูบิชิ เอสเตท มูลค่า 1,800 ล้านบาท ชูจุดเด่น Low-Rise เพียง 416 ยูนิต บนทำเล Rare Location ใจกลาง CBD สาทร โดดเด่นด้วยแนวคิด ‘Gratitude Design for Peace’ อัดแน่นพื้นที่ส่วนกลางกว่า 25 ฟังก์ชัน และดีไซน์ห้องพัก Modular Flow ตอบโจทย์ผู้ซื้ออยู่อาศัยจริงและนักลงทุนระยะยาว เริ่มต้น 3.49 ล้านบาท จัดโปรแรงรับสิทธิประโยชน์สูงสุด 200,000 บาท เมื่อโอนฯ ภายใน 30 ก.ย. 2569 นี้
นางสาวนิยมาพร โต๊ะสงวนพันธ์ Executive Vice President บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า AP เตรียมเปิดตัวโครงการ “LIFE สาทร–นราธิวาส 22” คอนโดมิเนียมแบบ Low-Rise ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 22 ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนลำดับที่ 25 ระหว่าง AP กับ บริษัท มิตซูบิชิ เอสเตท จำกัด ซึ่งมีมูลค่าโครงการรวม 1,800 ล้านบาท บนเนื้อที่กว่า 3 ไร่ โดยพัฒนาเป็นอาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น 2 อาคาร และอาคารส่วนกลาง Stand-alone 1 อาคาร จำนวน 416 ยูนิต บนทำ CBD ย่าน สาทร–สีลม–พระราม 3
สำหรับ “LIFE สาทร–นราธิวาส 22” เป็นอีกหนึ่งโครงการระดับ Flagship Condominium ที่ได้รับการพัฒนาภายใต้มาตรฐาน AP CODE – The Code of Living Quality โดยตั้งต้นการออกแบบจากอินไซต์ของคนเมืองยุคใหม่ที่ต้องเผชิญความเหนื่อยล้าตลอดทั้งวัน ทีมดีไซน์จึงปรับเปลี่ยนประสบการณ์สเปซใหม่เพื่อช่วยชะล้างความวุ่นวาย คืนความสงบและผ่อนคลายทันทีที่ก้าวเข้าสู่โครงการ ซึ่งบนทำเล CBD ที่มีข้อจำกัดด้านที่ดินและแทบไม่มีอุปทาน (Supply) ใหม่เกิดขึ้นอีก การได้มาสัมผัสบรรยากาศจริงจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ผู้ซื้อตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ทั้งเพื่อการอยู่อาศัยจริงและการลงทุนถือครองระยะยาว
สำหรับไฮไลต์การออกแบบของ LIFE สาทร–นราธิวาส 22 ได้แก่: Gratitude Design for Peace: ออกแบบอาคาร Stand-alone Facilities กว่า 25 ฟังก์ชัน ใช้ธรรมชาติเป็น Green Emotional Buffer ช่วยสวิตช์อารมณ์และซับความวุ่นวายด้วยเลเยอร์พรรณไม้และระบบ Air Flow มอบส่วนกลางระดับพรีเมียม อาทิ Botanical Gym, Mindful Courtyard, Vitality Pool (สระว่ายน้ำแยกโซนยาวกว่า 20 เมตร), Hydro Hibernation Spa, Forest Glasshouse, Slow Society, Forest Co-Space, Shambala Lounge และ Herbal Garden Modular Flow Design & Private Living Flow: ห้องชุดดีไซน์ใหม่ที่จัดเลย์เอาต์ลดเสียงรบกวน (Living Buffer) เพิ่มความPrivacy และความยืดหยุ่นในการใช้งาน โดยแบ่งออกเป็น
1-Bedroom (26–30 ตร.ม.) ชูพื้นที่พักผ่อนกว้างขึ้นด้วย Invisible Zoning ราคาเริ่มต้น 3.49 ล้านบาท*
1-Bedroom Plus (35 ตร.ม.) ปรับตำแหน่งระเบียงมาไว้กลางห้องเพื่อสร้าง Working Corner รับแสงธรรมชาติ ราคาเริ่มต้น 4.59 ล้านบาท*
2-Bedroom (52 ตร.ม.) ฟังก์ชัน 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พร้อมครัวปิด ตอบโจทย์ครอบครัว ราคาเริ่มต้น 6.9 ล้านบาท*
Seamless Security & Delivery Zone: ยกระดับความอุ่นใจด้วยระบบ Face Scan และ Digital Door Lock ทุกยูนิต พร้อมแก้ Pain Point คนเมืองด้วยการจัดสรร ‘โซนรับอาหารเดลิเวอรีแบบปิดแยกอาคาร’ ช่วยลดปัญหาเรื่องกลิ่นและความไม่เป็นระเบียบภายในพื้นที่พักอาศัย
ทั้งนี้ โครงการ LIFE สาทร–นราธิวาส 22 พร้อมเปิดให้ลูกค้าร่วมสัมผัสสเปซจริงแล้ววันนี้ พร้อมมอบข้อเสนอพิเศษสำหรับผู้ที่จองและโอนกรรมสิทธิ์ภายในวันที่ 30 กันยายน 2569 รับสิทธิประโยชน์มูลค่าสูงสุด 200,000 บาท* โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนนัดหมายเข้าชมโครงการล่วงหน้าได้ทางเว็บไซต์ www.apthai.com