สรุปปาฐกถา “นายวิทัย รัตนากร”

“ รัฐต้องใส่ใจกับเม็ดเงินที่ไหลออกไปผิดที่ผิดทาง ดึงเงินจากธุรกิจเถื่อนออกมาเพื่อให้จะเก็บภาษีได้ และหาทางช่วยเหลือและนำทุนให้ถึงมือผู้ประกอบการรายเล็กหรือ SME ที่เป็นฟันเฟืองสำคัญอันจะหนุนให้ระบบเศรษฐกิจไทยโตได้เหมือนอดีต ”
สรุปปาฐกถาของ “นายวิทัย รัตนากร” ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในงาน The INTANIA Forum 2026 ว่า เพราะโลกเปลี่ยน ไทยต้อง Resilience เนื่องจากเกิดภาวะช็อกโลกบ่อยครั้ง ดังนั้นไทยต้องปรับตัวและปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาว เพราะต้องก้าวให้ทันกับโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนไปหรือเรียกกันว่า Multi World ที่ประเทศมหาอำนาจใช้ภาษีและการค้าเป็นอาวุธห้ำหั่นกัน ทำให้เกิดวิกฤตช็อกโลกหลายเหตุการณ์ ซึ่งไทยต้องผ่าตัดโครงสร้างเพื่อรับมือ
ขณะที่เงินล้นระบบแต่กระจุกตัวเพราะเงินทุนไปกองอยู่กับผู้ประกอบการรายใหญ่และใช้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพียง 3.9% ขณะที่ธุรกิจขนาดเล็กหรือ SME กลับไร้ทุนที่จะเกื้อหนุน แถมที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนมีเพียงน้อยนิด อีกทั้งยังต้องจ่ายดอกเบี้ยโหดที่7.8% ต่างกันลิบลับ ซึ่งรัฐจะต้องออกมาตรการช่วยเหลือและผลักดันเพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบกรายเล็กเข้าถึงแหล่งเงินทุน และให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อหนุนให้SME ที่มีประสิทธิภาพเป็นฟันเฟืองหนุนระบบเศรษฐกิจประเทศให้ก้าวหน้าระยะยาว
สำหรับประเด็นธนบัตรใบละ 1,000 บาทรุ่นเก่า หายไปจากระบบสูงถึง 140,000 ล้านบาท เป็นสิ่งที่กังขามาก ว่าจะไปอยู่ในมือใครหรือธุรกิจใด ดังนั้นสิ่งที่ทำได้เบื้องต้นคือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ แบงก์ชาติออกกฎต้องชี้แจงกรณีที่เบิกเงินสดเกิน 5 ล้านบาท
ขณะที่การตรวจพบคริปโตฯ USDT ที่มีธุรกรรมถึง 40% ในเวลาเพียง 5 เดือน คิดเป็นเม็ดเงินกว่า 2.5 แสนล้านบาท นับว่ามหาศาล และกวาดล้างสั่งปิดบัญชีม้าทุนเทาไปถึง 2,500 บัญชี
ดังนั้น นับว่าเศรษฐกิจไทยนับว่ากำลังเดินเข้าสู่ "จุดเปลี่ยนสำคัญ" และการทำให้เศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตในระดับสูงขึ้นได้อย่างยั่งยืนเป็นความท้าทายที่สำคัญ เพราะนี่ไม่ใช่เพียงการพยุงให้เศรษฐกิจไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยในแต่ละปี เพราะจากการประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้อาจโตเพียง 1.5-1.7% แต่รัฐออกมาตรการต่างๆ มาอาจช่วยประคองให้เศรษฐกิจเติบโต 2.3% และโจทย์สำคัญจากนี้คือต้องแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฉุดรั้งศักยภาพการเติบโตของประเทศ