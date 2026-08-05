สิ้นสุดข่าวร้ายหุ้น THAI / สุนันท์ ศรีจันทรา

การปลดล็อกหุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ซึ่งเกิดจากการแปลงหนี้เป็นทุน ในราคาหุ้นละ 2.54 บาท จำนวน 19,802 ล้านหุ้น หรือ 70% ของหุ้นที่ออกและเสนอขายแล้วทั้งหมด และเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นวันแรก ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นอย่างรุนแรงเหมือนที่นักลงทุนกังวล
ราคาหุ้น THAI ปรับตัวลดลงเพียง 0.20 บาท ปิดที่ 5.45 บาท มูลค่าการซื้อขาย 1,001.62 ล้านบาท โดยราคาที่ปรับตัวลง โบรกเกอร์หลายแห่งเห็นเป็นโอกาสและแนะนำให้นักลงทุนช้อนซื้อเก็บ
หุ้น THAI ที่เกิดจากการเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 4.48 บาท และหุ้นที่เกิดจากการแปลงหนี้เป็นทุนในราคาหุ้นละ 2.54 บาท ติดล็อกหรือถูกกำหนดระยะเวลาห้ามขายอยู่ 2 ช่วง โดยช่วงแรกมีหุ้นที่ติดล็อกจำนวน 6,600 ล้านหุ้น ซึ่งซื้อขายไปแล้วเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 และช่วงที่สองจำนวน 19,802 ล้านหุ้น เข้าซื้อขายเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม
ล็อตสุดท้ายของหุ้นที่ติดล็อกจำนวน 19,802 ล้านหุ้น สร้างความกังวลให้นักลงทุนมาตลอด เพราะเกรงว่าเมื่อเข้าซื้อขายจะกระทบต่อราคาหุ้น เนื่องจากเป็นหุ้นที่มีต้นทุนจากการแปลงหนี้เป็นทุนในราคาเพียง 2.54 บาท ซึ่งเจ้าหนี้อาจมีการเทขาย โดยเฉพาะเจ้าหนี้ที่เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ต่าง ๆ
แต่สหกรณ์ออมทรัพย์หลายแห่งได้ทำรายการบิ๊กล็อตหรือการซื้อขายรายใหญ่ โดยขายหุ้นให้กองทุนต่างประเทศไปแล้ว ช่วยลดแรงเทขายหุ้นในกระดาน การอนุมัติให้หุ้นที่ติดล็อกจำนวนสุดท้าย 19,802 ล้านหุ้น จึงไม่สร้างแรงกดดันกับราคาหุ้น THAI มากนัก นอกจากนี้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ส่วนใหญ่ยังแนะนำให้นักลงทุนหาจังหวะช้อนซื้อหุ้นในช่วงที่หุ้นติดล็อกรอบสุดท้ายเข้ามาซื้อขาย หากราคาปรับตัวลง
บทวิเคราะห์หุ้น THAI จาก 13 โบรกเกอร์ ส่วนใหญ่มีคำแนะนำให้ซื้อ และมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 7.26 บาท โดยบางโบรกเกอร์ตั้งราคาเป้าหมาย 5.50 บาท และบางโบรกเกอร์ตั้งราคาเป้าหมายสูงถึง 12 บาท
มุมมองนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ประเมินแนวโน้มการเติบโตของ THAI สดใส และเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับ โดยมีค่า P/E เรโชเพียง 5.13 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 3.72% ขณะที่ผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2569 มีกำไรสุทธิ 10,092.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 9,831.75 ล้านบาท
หุ้น THAI กลับเข้ามาซื้อขายใหม่หลังจากฟื้นฟูกิจการ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2568 โดยปิดที่ราคา 10.50 บาท หลังจากนั้นมีการไล่ราคาขึ้นไปจนสร้างจุดสูงสุดนับจากกลับเข้าซื้อขายใหม่ที่ราคา 19.40 บาท ก่อนปรับตัวลงมาต่ำสุดที่ 5.25 บาท และเริ่มกระเตื้องขึ้นมาใหม่
หุ้นที่ติดล็อกช่วงที่สองจำนวน 19,802 ล้านหุ้น เป็นปัจจัยที่กดดันราคาหุ้น THAI มาตลอด เพราะนักลงทุนกลัวว่า บรรดาเจ้าหนี้ที่แปลงหนี้เป็นทุน เมื่อหุ้นสามารถขายได้จะพากันเทขายหุ้นออก ฉุดให้ราคาหุ้นทรุดลง
เมื่อหุ้นที่ติดล็อกเข้ามาซื้อขายแล้ว แรงกดดันจากราคาหุ้นจะถูกปลดเปลื้อง และถือเป็นการสิ้นสุดปัจจัยลบที่กดดันหุ้น THAI
นับจากนี้ แนวโน้มหุ้น THAI จะขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานและความคาดหมายด้านผลประกอบการเท่านั้น หากมั่นใจว่าแนวโน้มผลประกอบการ THAI สดใส ราคาที่ปรับฐานจากผลกระทบหุ้นติดล็อก 19,802 ล้านหุ้นเข้ามาซื้อขาย อาจเป็นจังหวะเหมาะในการช้อนเก็บหุ้นก็ได้