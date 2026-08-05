เปิดใหม่จัดเต็ม! สลากออมสิน 5 ปี ลุ้น 10 ล้าน 2 ครั้ง/เดือน ฝากครบรับดอกเบี้ย 5 บาท/หน่วย รีบซื้อเลยที่ MyMo/ออมสินทุกสาขา

ออมสินเปิดใหม่ จัดเต็ม! กับ ‘สลากออมสินพิเศษ 5 ปี’ ซื้อแล้วได้ลุ้นบ่อยกว่าเดิม เดือนละ 2 ครั้ง!! (แบบใบสลากและสลากดิจิทัล) รางวัลรับเต็มไม่เสียภาษี เงินต้นอยู่ครบ ซื้อได้แล้ววันนี้ที่ MyMo คลิก >> https://to.gsb.or.th/MEh1MKSr หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขา
- ลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 10 ล้านบาท เดือนละ 2 ครั้ง รวมมูลค่า 20 ล้านบาท (ออกรางวัลทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน)
- ฝากครบ 5 ปี ได้รับดอกเบี้ย 5.00 บาท/หน่วย (0.20% ต่อปี)
- สลากออมสินพิเศษ (ใบสลากและดิจิทัล) ราคา 500 บาทต่อหน่วย แบบใบสลาก ซื้อขั้นต่ำ 500 บาท (1 หน่วย) แบบดิจิทัล ซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท (2 หน่วย)
หมายเหตุ
- ดอกเบี้ยและเงินรางวัล บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี
- กรณีถอนก่อนครบกำหนด ให้เป็นไปตามเงื่อนไขผลิตภัณฑ์สลากออมสินพิเศษ
- เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด