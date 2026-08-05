วายุภักษ์ 1 เจ๊งยับหุ้น DELTA ล้าน / สุนันท์ ศรีจันทรา

การปรับฐานใหญ่หุ้นบริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA ในรอบนี้ นักเก็งกำไรที่ขายออกไม่ทัน ขาดทุนกันถ้วนหน้า แต่นักลงทุนในประเทศที่เจ็บหนักที่สุดคือ กองทุนรวมวายุภักษ์ 1 หรือ VAYU1 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 9
VAYU1 ถือหุ้น DELTA จำนวนทั้งสิ้น 142.54 ล้านหุ้น หรือถือหุ้นในสัดส่วน 1.14% ของทุนจดทะเบียน โดยถือเป็นหุ้นที่ผู้บริหารกองทุนวายุภักษ์ 1 ทุ่มน้ำหนักการลงทุนสูงที่สุดตัวหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นเพราะต้องการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์
เพราะ DELTA เป็นหุ้นที่มีน้ำหนักในการคำนวณดัชนีสูง VAYU1 จึงต้องซื้อหุ้นเข้าพอร์ตจำนวนมาก เพื่อให้ผลตอบแทนอ้างอิงตามดัชนี แม้ว่า DELTA จะเป็นหุ้นที่มีการเก็งกำไรร้อนแรง และปัจจัยพื้นฐานเปราะบางก็ตาม
ค่า P/E เรโช DELTA เคยพุ่งทะลุเกิน 150 เท่า แต่ปัจจุบันอยู่ที่ 116 เท่า ขณะที่อัตราเงินปันผลตอบแทนเคลื่อนไหวระหว่าง 0.20%–0.30% ตามราคาหุ้นที่เหวี่ยงขึ้นลง
ราคาหุ้น DELTA ที่ร้อนแรงเกินปัจจัยพื้นฐาน และเกิดภาวะเก็งกำไรสูง ทำให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศใช้มาตรการกำกับการซื้อขายหุ้นมาเป็นระยะ พร้อมเตือนให้นักลงทุนระมัดระวัง
หุ้นที่มีราคาสูงเกินพื้นฐานและมีลักษณะการเก็งกำไรสูง โดยเฉพาะหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์นำมาตรการกำกับการซื้อขายมาใช้ กองทุนรวมในประเทศมักหลีกเลี่ยงการลงทุน
แต่หุ้น DELTA กลับมีข้อยกเว้นสำหรับ VAYU1 ซึ่งทุ่มเงินนับหมื่นล้านบาทกวาดซื้อเข้าพอร์ต
ไม่มีใครรู้ว่า VAYU1 ซื้อหุ้น DELTA มาในราคาต้นทุนเฉลี่ยเท่าไหร่ การทรุดตัวของหุ้น DELTA ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้มูลค่าเงินลงทุนของ VAYU1 เสียหายไปหลายพันล้านบาท
ภาวะสงครามตะวันออกกลางที่ลุกลามบานปลายระลอกใหม่ และภาวะฟองสบู่หุ้นเทคโนโลยีในตลาดหุ้นทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดหุ้นไทยโดยตรง โดยเฉพาะหุ้น DELTA ที่ดิ่งลงรุนแรง
DELTA เคยสร้างจุดสูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ราคา 372 บาท ก่อนปรับตัวลงต่อเนื่อง และลงหนักในวันที่ 27 กรกฎาคม โดยปรับตัวลง 22 บาท ปิดที่ 285 บาท วันที่ 30 กรกฎาคม ลงอีก 21 บาท ปิดที่ 264 บาท
รวม 2 วัน DELTA ลดลง 43 บาท ซึ่งหากคำนวณจาก VAYU1 ที่ถือหุ้นไว้จำนวน 142.54 ล้านหุ้น เงินลงทุนของกองทุนฯ จะหายไปประมาณ 6,129 ล้านบาท แต่การดีดกลับของหุ้น DELTA ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม โดยปิดที่ 278 บาท ปรับขึ้น 14 บาท ทำให้กองทุนได้เงินคืนมา 1,995 ล้านบาท
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) ของ VAYU1 ล่าสุดมีจำนวน 174,000 ล้านบาท โดยหุ้น DELTA ตัวเดียวมีมูลค่าประมาณ 39,626.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 22.77% ของมาร์เก็ตแคป VAYU1
การขึ้นลงของราคาหุ้น DELTA จึงมีผลสำคัญต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน VAYU1
ถ้า DELTA เกิดภาวะฟองสบู่ หรือผลประกอบการเติบโตต่ำกว่าความคาดหมาย เช่นเดียวกับผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2569 ราคาหุ้นก็อาจปรับฐานลงต่อ และฉุดให้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน VAYU1 ทรุดตามลงมาด้วย
นักลงทุนที่ถือหน่วยลงทุน VAYU1 ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์หุ้น DELTA อย่างใกล้ชิด เพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับหุ้น DELTA กองทุน VAYU1 จะสะเทือนตามไปด้วย