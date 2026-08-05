เปิดตัวเครื่องหมาย IAA การันตี-ยกระดับมาตรฐานนักวิเคราะห์ไทย

สมาคมนักวิเคราะห์ฯ เปิดตัวเครื่องหมาย IAA รับรอง และยกระดับมาตรฐานนักวิเคราะห์ไทย พร้อมเพิ่มรางวัล นักวิเคราะห์ขวัญใจสื่อ
นายไพบูลย์ นลินทรางกูร นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) กล่าวว่าทาง IAA กำลังเดินหน้ายกระดับมาตรฐานวิชาชีพนักวิเคราะห์การลงทุนไทยให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการเงินและตลาดทุน ภายใต้แนวคิด ยกระดับนักวิเคราะห์ไทย สู่มาตรฐานใหม่ ผ่านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การกำหนดมาตรฐานวิชาชีพ และการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ลงทุนและสาธารณชน โดยได้ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไว้หลากหลายโครงการ
สมาคมฯ ได้พัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตนักวิเคราะห์การลงทุนที่ออกแบบให้ตอบโจทย์การทำงานของนักวิเคราะห์โดยเฉพาะ ครอบคลุมทั้งองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ จริยธรรมวิชาชีพ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเด็นใหม่ที่ส่งผลต่อการประกอบวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต.ค. 68 เมื่อนับถึงก.ค. 69 อบรมแล้วจำนวน 325 คน และลงทะเบียนล่วงหน้าอีก 100 คน ขาดอีกกว่า 150 คน
นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้ดำเนินโครงการพัฒนานักวิเคราะห์รุ่นใหม่ 34 คน ภายใต้โครงการทุนอบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้และทักษะด้านการสื่อสารต่อสาธารณชนและสื่อมวลชน สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุน ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์รุ่นใหม่ให้มีความพร้อมในด้านการสื่อสาร และการนำเสนอ ข้อมูลต่อสาธารณะ รวมถึงการพัฒนาทักษะการให้สัมภาษณ์และการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ เพื่อเพิ่มบทบาทของนักวิเคราะห์ไทยในฐานะแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือของตลาดทุน
นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน กล่าวเสริมว่า อีกหนึ่งก้าวสำคัญคือ การประกาศหลักเกณฑ์การใช้ AI ในการจัดทำบทวิเคราะห์ที่มีคุณภาพเพื่อใช้ AI เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำงานโดยยังคงยึดหลักความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ความถูกต้องของข้อมูล และการใช้ดุลยพินิจของนักวิเคราะห์เป็นสำคัญเพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือของบทวิเคราะห์ในยุคเทคโนโลยี
สมาคมฯ ยังได้เปิดตัว เครื่องหมายรับรอง IAA สำหรับสมาชิกนักวิเคราะห์การลงทุนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกำหนด เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนที่มีใบอนุญาตและผ่านประสบการณ์กับทีมวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีมาตรฐาน คุณธรรม และการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องโดยภายในงานมีการประกาศหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายรับรอง รวมถึงเปิดเผยรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับสิทธิใช้เครื่องหมายรับรอง IAA รุ่นแรกอย่างเป็นทางการ และจะมีการประกาศไว้ที่เว็บไซต์ http://www.iaathai.org/
พร้อมกันนี้ สมาคมฯ ได้เปิดตัว โครงการรางวัลนักวิเคราะห์ผู้ส่งเสริมความรู้ทางการลงทุนผ่านสื่อ หรือนักวิเคราะห์ขวัญใจสื่อ ภายใต้งาน IAA Best Analyst Awards ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้ผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจและตลาดทุนจากสำนัก ข่าวต่างๆ ร่วมลงคะแนนคัดเลือกนักวิเคราะห์ที่มีความโดดเด่นด้านการสื่อสารข้อมูล ความน่าเชื่อถือ ความรวดเร็ว และการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เพื่อยกย่องนักวิเคราะห์ที่มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาคธุรกิจ ตลาดทุน และประชาชน
สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนเชื่อมั่นว่า การดำเนินโครงการต่างๆในครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐาน วิชาชีพนักวิเคราะห์การลงทุนของไทย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน และส่งเสริมให้ตลาดทุนไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ โปร่งใส และยั่งยืน
ทั้งนี้ สมาคมฯ ประกาศใช้ เครื่องหมายรับรอง IAA สำหรับสมาชิกนักวิเคราะห์การลงทุนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อเป็นสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานวิชาชีพ สะท้อนความน่าเชื่อถือ คุณธรรม และการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง พร้อมยกระดับความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนและตลาดทุนไทย
สมาชิกที่ได้รับสิทธิใช้เครื่องหมายรับรองจะต้องเป็นสมาชิกสมาคมฯ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้รับใบอนุญาตนักวิเคราะห์การลงทุนตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. มีประสบการณ์ทำงานด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 1 ปี และไม่มีประวัติการกระทำผิดด้านจริยธรรมหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ
นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 71 ผู้ใช้เครื่องหมายรับรองจะต้องผ่านการอบรมเพื่อการต่ออายุใบอนุญาต (Refresher Course) ตามหลักเกณฑ์ของสมาคมฯ ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงภายในระยะเวลา 2 ปี เพื่อให้มั่นใจว่านักวิเคราะห์มีการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง
สมาชิกที่ผ่านเกณฑ์สามารถใช้เครื่องหมาย IAA ต่อท้ายชื่อ-สกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงใช้ร่วมกับคุณวุฒิวิชาชีพอื่นตามรูปแบบที่สมาคมกำหนด โดยสิทธิการใช้เครื่องหมายจะคงอยู่ตราบเท่าที่สมาชิกยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสมาคมฯ