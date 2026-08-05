LPN บุกนิคมอมตะ ชลบุรี จัดคอนเสิร์ต เปิดตัว"EARN by LPN" อัดโปรแรงราคาเริ่ม 9.99 แสน

แอล.พี.เอ็น.ฯ เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตคนทำงานย่านนิคมอมตะ ชลบุรี เปิดตัวโครงการ "EARN by LPN" ชูนวัตกรรมการอยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ พร้อมจัดใหญ่กิจกรรม "เอิร์นม่วนเฟส" ขนทัพร้านค้าเด็ด มินิคอนเสิร์ตจาก "ก้อง ห้วยไร่" และส่วนลดพิเศษสูงสุด 50,000 บาท มุ่งสร้างคอมมูนิตี้น่าอยู่
นางสาวดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPN กล่าวว่า เพื่อยกระดับการพัฒนาที่อยู่อาศัยสู่การสร้าง "คุณภาพชีวิตที่น่าอยู่" ล่าสุด LPN เดินหน้าขยายตลาดกลุ่มคนทำงานในย่านนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ชลบุรี ผ่านโครงการคอนโดมิเนียม EARN by LPN เพื่อตอกย้ำจุดแข็งการเป็นสังคมคุณภาพบนทำเลศักยภาพที่ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมเตรียมเปิดบ้านจัดกิจกรรมใหญ่ประเดิมอีเวนต์แรก ‘เอิร์นม่วนเฟส’ ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2569 นี้
“LPN ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่คุณภาพการก่อสร้าง แต่ให้ความสำคัญกับ "คุณภาพการใช้ชีวิต" ของผู้อยู่อาศัย โดยมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและการบริการที่ใส่ใจเพื่อลดข้อจำกัดในการใช้ชีวิตประจำวัน การจัดงาน ‘เอิร์นม่วนเฟส’ ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการขอบคุณและต้อนรับลูกบ้านสู่บ้านหลังใหม่แล้ว ยังเปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศจริงของโครงการ พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีผ่านกิจกรรมความบันเทิงที่จัดขึ้น”
สำหรับโครงการ EARN by LPN ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตคนทำงานย่านอมตะ ชลบุรี โดยเฉพาะ ทั้งพื้นที่ส่วนกลางที่ครบครัน และโซนร้านค้า Commercial ภายในโครงการที่รวบรวมร้านอาหารและบริการต่าง ๆ ไว้รองรับ เพื่อลดระยะเวลาการเดินทางและเพิ่มความสะดวกสบายสูงสุด โดยไฮไลต์ของงาน ‘เอิร์นม่วนเฟส’ จะยกขบวนร้านค้าชื่อดัง พร้อมปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตสุดเอกคลูซีฟจาก ‘ก้อง ห้วยไร่’ ศิลปินอินดี้อีสานขวัญใจมหาชน
นอกจากนี้ LPN ยังมอบข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับผู้ที่ตัดสินใจจองภายในวันงาน ประกอบด้วย:
•โปรโมชันราคาพิเศษ: เริ่มต้นเพียง 999,000 บาท พร้อมรับส่วนลดทันที 50,000 บาท
•ของแถมพร้อมอยู่ครบเซ็ต: ฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุด ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ, โทรทัศน์, ตู้เย็น, ไมโครเวฟ, เครื่องทำน้ำอุ่น และ Digital Door Lock
•บริการทางการเงิน: เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อจากธนาคารชั้นนำพร้อมดูแลทันที
•สิทธิพิเศษ Exclusive: ลูกค้า 15 ท่านแรกที่จองในงาน รับสิทธิ์ถ่ายภาพร่วมกับ ‘ก้อง ห้วยไร่’ พร้อมลุ้นข้อเสนอพิเศษรอบ ‘นาทีทอง’
ทั้งนี้ งาน ‘เอิร์นม่วนเฟส’ จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 21.00 น. ณ โครงการ EARN by LPN นิคมอมตะ จังหวัดชลบุรี